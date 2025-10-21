BEAST

Υψηλοί τόνοι στην Βουλή

Καλημέρα σε όλους. Μια μέρα που θα έχει ένταση λόγω της συζήτησης για την τροπολογία που αφορά τον Άγνωστο Στρατιώτη. Οι συζητήσεις είναι έντονες και αποτελεί κομβικό σημείο για την πολιτική σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ας ξεκινήσουμε.

Ο Μητσοτάκης και ο Άγνωστος Στρατιώτης

Όπως έχετε πληροφορηθεί η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη κατατέθηκε αργά χθες το απόγευμα και αποτελεί προσωπική απόφαση του Κυριακού Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός θα πάει σήμερα στη Βουλή και θα μιλήσει υποστηρίζοντας όπως είναι λογικό την επίμαχη τροπολογία. Καλή πηγή μου είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει σε αυτή την υπόθεση αρκετά για να δείξει πέρα από πυγμή και ότι αποτελεί συνειδητή του επιλογή να περιφρουρηθεί από την Πολιτεία ένας χώρος που γίνεται πεδίο μαχών.

Με το βλέμμα στο 40%

Γιατί όμως αυτή η προσήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε τέτοια ζητήματα, όπως το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά και ευρύτερα τα θέματα αστυνόμευσης; Μου είπε ο συνομιλητής μου με μεγάλη γνώση των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι έχουν στο πρωθυπουργικό επιτελείο μετρήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει ένα περίπου 40% που επικροτεί τέτοιες αποφάσεις και την ενίσχυση της αστυνόμευσης και γενικά της τήρησης της τάξης και της εδραίωσης της δημόσιας ασφάλειας και εκεί θα παίξει ο πρωθυπουργός με το βλέμμα και δεξιά και στο κέντρο.

Η -προοδευτική- σιωπή για τη στάση της Κωνσταντοπούλου

Αν και η Καθαρά Δευτέρα αργεί, ούτε Χριστούγεννα δεν κάναμε ακόμη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποφάσισαν φαίνεται το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε να πετάξουν χαρταετό και έτσι «δεν είδαν και δεν άκουσαν» τι έγινε στο τηλεοπτικό πλατό του ΣΚΑΪ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποχώρησε επειδή δεν της άρεσε η ερώτηση της δημοσιογράφου αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση από τα προοδευτικά κόμματα που εμφανίζονται να κόπτονται για την ελευθερία του Τύπου όταν κάποιες ΜΚΟ κατηγορούν τη χώρα και την κυβέρνηση γιατί έτσι τους βολεύει φαίνεται. Ενδεχομένως να μην ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έγινε ή να θεωρούν φυσιολογικό να έχει κάποιος την απαίτηση να του κάνουν ερωτήσεις που θέλει. Ακούσαμε τον Παύλο Μαρινάκη στο briefing να αναρωτιέται για αυτή τη σιωπή αλλά απάντηση δεν έλαβε. Αντιθέτως, είδαμε ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ ο εκπρόσωπος του οποίου επέλεξε ν’ ασχοληθεί με άλλα θέματα, ίσως διότι η ελευθερία του Τύπου να είναι α λα καρτ και ξυπνά επαναστατικά αισθήματα μόνο όταν κατηγορείται η χώρα από ΜΚΟ.

Ο Καραχάλιος, η Καρυστιανού και ο Σαμαράς

Το τι βλέπουν τα μάτια του τον τελευταίο καιρό δεν περιγράφεται. Ας ξεκινήσω με αυτό που το είδα και στο YouTube ότι ο πολιτικός επιστήμονας Νίκος Καραχάλιος είναι ο ενδιάμεσος για να τα βρουν ο Αντώνης Σαμαράς με τη Μαρία Καρυστιανού, ούτως ώστε η τελευταία να είναι υποψήφια στο επικρατείας με το κόμμα Σαμαρά. Ξεκινάω με τα βασικά, ο Νίκος Καραχάλιος δεν πρόκειται να έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν του το επιτρέπει η Μαρία Καρυστιανού. Η μεταξύ τους σχέση απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι φιλική αλλά υπάρχει και μία διακριτικότητα από την πλευρά του. Και επειδή σας το έγραψα αλλά δεν σας είπα ποιος το έκανε, η Μαρία Καρυστιανού του ζήτησε το τηλέφωνο του Αντώνη Σαμαρά για να τον συλλυπηθεί για τον άδικο χαμό της κόρης του, μέχρι εκεί. Εξάλλου η Μαρία Καρυστιανού θεωρεί ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Άλλο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Νίκος Καραχάλιος πηγαίνει στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και παίρνει γραμμή για να χτυπήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλο πάλι και τούτο. Καλό είναι να βλέπουμε ταινίες επιστημονικής φαντασίας αλλά καλό θα ήταν να μην της γράφουμε.

Πήρε την υπόθεση ρεύμα στα χέρια του

Λιανά τα έκανε μαθαίνω για τις τιμές του ρεύματος ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Με μια φράση στο συμβούλιο των υπουργών ξεκαθάρισε ότι «η ενεργειακή ανεξαρτησία πρέπει να συνδέεται και με χαμηλές τιμές ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις». Μίλησε δηλαδή για τους καταναλωτές που πληρώνουν πολύ ακριβά την ενέργεια λέγοντας ότι οι τιμές του ρεύματος συνδέονται άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια και έδωσε την πραγματική διάσταση στο ζήτημα, σημειώνοντας ότι «οι αυξημένες τιμές ενέργειας δεν είναι θέμα πολιτικό, αλλά πρωτίστως κοινωνικό και οικονομικό». Μαθαίνω, μάλιστα, ότι ο Παπασταύρου κάλεσε τον αρμόδιο Επίτροπο Ντάν Γιόργκενσεν να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, με έργα, που και θα διορθώσουν τις στρεβλώσεις της αγοράς και θα επιτρέψουν να υπάρξει ενιαία αγορά ενέργειας.

Επιλέγουν Τσίπρα

Μου λένε ότι στην κυβέρνηση επιλέγουν για αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Το ξανασυζήτησαν και βλέπουν ότι έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός και μάλιστα αρκετά κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται ιδιαίτερα επικριτικά για τον Τσίπρα λέγοντας ότι τον στηρίζουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. «Τον στήνουν και φαίνεται ξεκάθαρα» λένε με ένταση και θεωρούν παράλληλα ότι είναι πολύ ευάλωτος. Μάλιστα ακόμα και χθες που είδαν την δημοσκόπηση της Marc σύμφωνα με την οποία το 24% τον θέλει για πρωθυπουργό, γελούσαν.

Εγκαίνια στο Ωνάσειο

Πάντως ο πρωθυπουργός σήμερα θα παραστεί με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα εγκαίνια που θα κάνει το Ίδρυμα Ωνάση του μεταμοσχευτικού κέντρου. Εκεί θα σταλεί και ένα μήνυμα ότι δίνεται βάση και στα θέματα της.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Βενιζέλου

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά την τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε, παίρνει το όπλο του. Και σας το λέω αυτό γιατί ίσως είναι η πρώτη φορά που ενώ οι εκδηλώσει του «Κύκλου» έχουν ορισμένες σταθερές, όσον αφορά την προετοιμασία και την ενημέρωση μία εκδήλωσης, διοργανώνεται και ανακοινώνεται μία εκδήλωση μέσα σε μία εβδομάδα. Αναφέρομαι στην εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις», η οποία θα γίνει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 18:00 στο Ξενοδοχείο King George. Αυτό γίνεται ενόψει των πολιτικών εξελίξεων που τρέχουν ενώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι θα σκληρύνει τη στάση του το επόμενο διάστημα απέναντι στην κυβέρνηση ενώ θα ήθελε να μέσω των παρεμβάσεών του να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις. Κρατήστε την φράση κλειδί που είπε για όσους είδαν τη συνέντευξη «Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη».

Αναμονή για τους τόκους από Άρειο Πάγο

Πολλά λέγονται και περισσότερα γράφονται για την εν αναμονή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο ανατοκισμού των δόσεων των κόκκινων δανείων που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου και εκκρεμεί ενώπιον του Αρείου Πάγου. Για να ξέρετε τι συμβαίνει δεν έχει ακόμα παραδώσει την εισήγησή του ο εισηγητής, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, λόγω αναρρωτικής άδειας, και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει γνώση οι μετέχοντες στην Ολομέλεια ανώτατοι δικαστικοί. Άρα μην πιστεύετε ότι διαβάζετε πως η απόφαση θα είναι υπέρ των funds. Υπομονή και βλέπουμε γιατί η υπόθεση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Οργή για Τσακαλώτο

Όμως στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα μαθαίνω ότι στάζουν χολή για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και όσα είπε για το μη κοστολογημένο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές του 2023. «Εδώ έφθασε στο σημείο να τον αδειάσει και η Αχτσιόγλου. Καταλαβαίνετε όλοι τι γίνεται» λένε συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος όπως μου είπαν είναι οργισμένος με όσα έχει πει ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

Η «φρουρά Τσίπρα»

Θυμάστε την περίφημη «φρουρά Τσίπρα», όπως είχαν χαρακτηριστεί σε ουκ ολίγα δημοσιεύματα τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που για μεγάλο διάστημα έδιναν αγώνα με πολιτικούς όρους εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη και υπέρ του Αλέξη Τσίπρα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ; Την ομάδα αποτελούσαν οι Αλέκος Φλαμπουράρης, Όλγα Γεροβασίλη, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Ραγκούσης, Ελένη Συμεωνίδου, Ζωή Καρκούλια. Πώς τους θυμήθηκα τώρα; Γιατί τα περισσότερα είναι μέλη της ΠΓ και σήμερα (Γεροβασίλη, Θεοχαρόπουλος, Ραγκούσης, Ζαχαριάδης) και συνεχίζουν και δίνουν τη μάχη υπέρ της ανάγκης ανασύνθεσης του χώρου και για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη – ακόμη και τώρα που παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας.

Γαλάζια αντεπίθεση με συνέδριο

Και να επιστρέψω στη ΝΔ για να σας αναφέρω ότι είναι ικανοποιημένοι στο κυβερνών κόμμα για τη συμμετοχή των μελών τους στις εσωκομματικές εκλογές ενόψει του συνεδρίου. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, τις γκρίνιες, τη δυσαρέσκεια για πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής, μου είπαν ότι είναι αρκετά ενθαρρυντικά τα μηνύματα, παρά το αρνητικό κλίμα που επιχειρεί από την Κυριακή να διαμορφώσει το σύστημα του Αντώνη Σαμαρά από τα κοινωνικά δίκτυα.

Η ώρα της Γκιλφόιλ

Και επειδή διαβάζετε πολλά για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολλά εκ των οποίων δεν ισχύουν, να σας ενημερώσω ότι στην Αθήνα ίσως είναι και πριν την 28η Οκτωβρίου. Βέβαια επίσημα η θητεία της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα αρχίζει την 1η Νοεμβρίου και μου λένε πως ήδη είναι πάρα πολλά τα αιτήματα για συνάντηση.

Το παράδοξο σε ένα ταξίδι αστραπή

Το έμαθα από τον πράκτορα μου στο Λονδίνο και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Συνέβη την περασμένη εβδομάδα, μολονότι ο πρωταγωνιστής επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ. Στην αρχή νόμιζα ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ζήλεψε τη δόξα του Σέρλοκ Χολμς ή ακόμη και του Ηρακλή Πουαρό, ταξιδεύοντας στην γκρίζα πρωτεύουσα στις όχθες του Τάμεση. Ο γνωστός μου, μου αποκάλυψε την αλήθεια. Το ταξίδι αστραπή αφορούσε το Berlin Process, που διεξάγεται στο Λονδίνο αυτή τη φορά, σηματοδοτώντας την προσέγγιση της ΕΕ με τη Μεγάλη Βρετανία. Ουσιαστικά δημιουργήθηκε το 2014 ως μια πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και των χωρών που φιλοξενούν τη Διαδικασία του Βερολίνου (Berlin Process), καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτίστως, αποτελεί ένα συνεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς πλαίσιο για όλες τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθη συνάντηση των υπουργών Δημόσιας Τάξης, ή Προστασίας του Πολίτη, όπως το λέμε εδώ, παρουσία του αμφιτρύωνα Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Όπως μου μετέφερε ο MΙ6 φίλος μου, αρκετοί συμμετέχοντες ομόλογοι του Μ. Χρυσοχοΐδη, απόρησαν πως είναι δυνατόν η ελληνική αστυνομία να σημειώνει τόσες επιτυχίες, με τα λίγα κονδύλια που διαθέτει και συνακόλουθα με εξόχως χαμηλούς μισθούς.

Δούκας εναντίον Ανδρουλάκη

Και από την προσμονή για την έλευση της Γκιλφόιλ να πάμε στο ΠΑΣΟΚ όπου κυριαρχούν οι συζητήσεις για τον υπόγειο πόλεμο του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Μου λένε ότι οι σχέσεις τους δεν είναι καλές και έχουν επιδεινωθεί τελευταία. Αυτό φάνηκε και από την παρουσία τους προ ημερών στο Άμστερνταμ όπου ο καθένας έκανε το πρόγραμμά του αν και θα μπορούσαν σε ουδέτερο έδαφος να τα πούνε και λύσουν τις όποιες παρεξηγήσεις. Φαίνεται όμως ότι ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του με τον Δήμαρχο να μην απορρίπτει τις συζητήσεις και με το κόμμα Τσίπρα όταν γίνει.

Οι περιοδείες του Φάμελλου

Την ίδια ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας στήνει αργά και μεθοδικά το κόμμα του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος περιοδεύει. Χθες ήταν στην Δράμα και σήμερα στη Ροδόπη. Εν μέσω των διαλυτικών φαινομένων, αυτές οι επισκέψεις που θα συνεχιστούν, εντάσσονται στο πλαίσιο της εξόρμησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Προοδευτική Ελλάδα, την πρόταση που κατέθεσε το κόμμα στη ΔΕΘ. Θα έχει αποτέλεσμα αυτό; Δύσκολα. Αλλά ο Φάμελλος θα πει «το πάλεψα».

Διαλέγουν κούρσες;

Αντί ο Θύμιος Λυμπερόπουλος να έρχεται μονίμως σε κόντρα και λεκτική αντιπαράθεση με τους πολιτικούς, μήπως να δει πώς δουλεύουν κάποιοι συνάδελφοί του Σάββατο βράδυ στο Σύνταγμα; Και το λέω αυτό γιατί περιμένοντας ταξί μετά από πάρα πολύ καιρό στο κέντρο των Αθηνών είδα παρκαρισμένα ταξί σε όλη τη λωρίδα με κατεβασμένο το ταξίμετρο ενώ ήταν φωτισμένη η επιγραφή και να διαλέγουν κούρσες – κυρίως τουρίστες. Στην ερώτησή μου αν είναι ελεύθεροι όλοι μου είπαν ότι απλά κάθονται. Ένας μου ανέφερε ότι μόλις είχε βγει από το νοσοκομείο και απλά δεν μπορούσε να οδηγήσει! Είμαι σίγουρος ότι αυτή η μειοψηφία δεν εκπροσωπεί τον κλάδο.

Οι «κόκκινες» γραμμές του Μπουζνά για το ΧΑ

Στην κατάμεστη αίθουσα του πάνω ορόφου της Αίγλης Ζαππείου, ο Στεφάν Μπουζνά, ο επικεφαλής της Euronext που θέλει να εξαγοράσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και συγκρατημένος μέχρι την τελική έκβαση της διαδικασίας, ήταν ξεκάθαρος ως προς το εξής: «Διαβάστε τα χείλη μου – δεν θα αυξήσουμε την τιμή της προσφοράς» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την πρόταση δίκαιη και ελκυστική. Δεν ήταν άρνηση, αλλά δήλωση σιγουριάς για μια στρατηγική που βλέπει μακριά. Ο Γάλλος επικεφαλής παρουσίασε το όραμα για ένα χρηματιστήριο αναβαθμισμένο, με μεγαλύτερη διεθνή παρουσία και σύγχρονα εργαλεία. Ο όμιλος Euronext, το χρηματιστήριο με τη μεγαλύτερη ρευστότητα στην Ευρώπη βάσει των εισηγμένων του, βλέπει την Αθήνα όχι ως έναν ακόμη σταθμό, αλλά ως κέντρο για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπουζνά αποκάλυψε την πρόθεσή του να δημιουργήσει στην Αθήνα Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας, πρωτοβουλία που παρουσίασε και στον Κυριάκο Πιερρακάκη, επιβεβαιώνοντας ότι οι προθέσεις της Euronext για τη χώρα έχουν βάθος, σχέδιο και διάρκεια.

Γιατί δεν έφτασε η εξαγορά της Δωδώνη στα γραφεία των σούπερ μάρκετ

Δεν εστάλη στα περισσότερα σούπερ μάρκετ ο φάκελος εξαγοράς της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη, όπως πληροφορούμαι από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εν αντιθέσει με άλλες εξαγορές που γίνονται. Κι αυτό γιατί ο κλάδος των τυροκομικών, όπως συζητούσα με άνθρωπο της αγοράς, έχει πολλές βιομηχανίες ανταγωνιστικές προς τη Δωδώνη και επομένως γνωρίζουν αρκετά ολοκληρωμένα τα πειραγμένα της εταιρείας αλλά και του κλάδου ευρύτερα. Το γεγονός προκάλεσε απορία σε κάποια σούπερ μάρκετ που δεν ερωτήθηκαν, παρά το γεγονός ότι η Δωδώνη είναι προμηθευτής τους. Ωστόσο το ίδιο πρόσωπο μου έλεγε ότι έτσι έχουν τα πράγματα και δεν υπάρχει καμία παρέκκλιση από τις διατάξεις που προβλέπουν οι διαδικασίες εξετάσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η «γιορτή» του Σάμι Φάις με φόντο τις Harley

Μπορεί να χρειάστηκε υπομονή, αλλά ο επιχειρηματίας Σάμι Φάις ετοιμάζεται να πατήσει γκάζι, κυριολεκτικά. Η αντιπροσωπεία της Harley-Davidson στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου άνοιξε τις πόρτες της, και ο επιχειρηματίας το γιορτάζει: με πάρτι εγκαινίων στις 30 Οκτωβρίου, όπου αναμένεται να κατακλυστεί ο χώρος από «χαρλεάδες» και φίλους των δύο τροχών. Αν και η δραστηριότητα της Harley είναι μικρό κομμάτι του εκτεταμένου ομίλου Φάις, για τον ίδιο έχει ξεχωριστή σημασία. Από νεαρή ηλικία λάτρευε τις μηχανές, και τώρα συνδυάζει πάθος και επιχειρηματικότητα σε ένα project που φέρει ξεκάθαρα την προσωπική του σφραγίδα. Στην περίπτωση του Σάμι Φάις, το «ζεις για να δουλεύεις» μεταφράζεται μάλλον σε «δουλεύεις και για να οδηγείς».

Το σχέδιο ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ κόντρα στις κυβερνοεπιθέσεις

Το πρόσφατο περιστατικό με την πτώση του Skroutz πριν λίγες μέρες υπενθύμισε σε όλους ότι οι κυβερνοεπιθέσεις δεν είναι πια μακρινό σενάριο για καμία επιχείρηση στην Ελλάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται να παίρνει το μήνυμα σοβαρά, ενεργοποιώντας ένα ευρύ σχέδιο ψηφιακής προστασίας. Ο οργανισμός ενισχύει τα συστήματά του ώστε να μπορεί να επανέλθει γρήγορα σε περίπτωση επίθεσης ή τεχνικού προβλήματος, επενδύοντας σε σύγχρονες τεχνολογίες ασφαλείας και συνεργαζόμενος με εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται όπως μαθαίνω, στην πρόληψη και την άμεση ανίχνευση ύποπτων κινήσεων στα δίκτυα, με τη βοήθεια συστημάτων που «μαθαίνουν» και αναγνωρίζουν έγκαιρα τις απειλές.

Τι θα συμβεί με το project Πεταλιοί;

Πολλές διοικητικές ανακατατάξεις καταγράφονται όπως μαθαίνω στη Grivalia Hospitality τον τελευταίο καιρό. Ιδίως μετά τη φυγή της διευθύνουσας συμβούλου, Ναταλίας Στράφτη. Εξελίξεις που έφεραν τη φυγή και άλλων προσώπων στη συνέχεια από τον οργανισμό. Και που παρά το γεγονός ότι το mega project της στρατηγικής επένδυσης στη νήσο Μεγαλόνησος του συμπλέγματος των Πεταλιών στην Εύβοια, προχωράει με έναν καλό ρυθμό προς την αδειοδότησή του, υπάρχει μία ευρύτερη αβεβαιότητα για το πότε και πώς θα υλοποιηθεί. Πρόκειται για μία επένδυση που αναμένεται να αγγίξει τα 250 εκατ. ευρώ αλλά χρειάζεται εκτός από χρήμα και χρόνο για να ολοκληρωθεί. Μου έλεγε άνθρωπος με γνώση των πραγμάτων ότι η υλοποίησή του έχει αρκετές παραμέτρους προς εκπλήρωση, καθότι η Fairfax και ο Πρεμ Γουάτσα, μεγαλοεπενδυτής και βασικός μέτοχος της Grivalia Hospitality, έχουν κάνει κινήσεις συμμαζέματος, μεταξύ των οποίων και η πώληση της Praktiker. Τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά, οπότε η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον.

Νέο κεφάλαιο στη «μάχη του γάλακτος»

Αθόρυβα αλλά με ιδιαίτερη σημασία για την αγορά, δύο πρόσφατες αποφάσεις του Άρειου Πάγου στα τέλη Σεπτεμβρίου φαίνεται πως αλλάζουν τα δεδομένα στις αποζημιώσεις των γαλακτοπαραγωγών από τις γαλακτοβιομηχανίες. Οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν την έως τώρα νομολογία που δικαιώνει τους παραγωγούς που είχαν προσφύγει για τις χαμηλές τιμές πώλησης του γάλακτος που τους έδινε η βιομηχανία, ενώ ανοίγουν τον δρόμο για μεγαλύτερες αποζημιώσεις στους μεγάλους προμηθευτές – παραγωγούς που διαθέτουν υψηλότερες ποσότητες. Η δικαστική αυτή εξέλιξη ενισχύει τη θέση των κτηνοτρόφων που έχουν κινηθεί νομικά τα τελευταία χρόνια, με δεκάδες αποφάσεις να εκδίδονται σταδιακά υπέρ τους. Στους νομικούς κύκλους εκτιμάται ότι η υπόθεση απέχει πολύ από το να κλείσει, καθώς νέες αγωγές και εφέσεις αναμένεται να ακολουθήσουν, κρατώντας ζωντανή τη «διαμάχη του γάλακτος».