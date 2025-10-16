BEAST

Το αγροτικό πρόβλημα

Καλημέρα σε όλους. Σας έγραφα εδώ και μέρες, πρώτη η στήλη από όλα τα ΜΜΕ, ότι το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης την επόμενη περίοδο θα είναι το αγροτικό κυρίως λόγω των καθυστερήσεων στην καταβολή των επιδοτήσεων εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το θέμα καίει τους αγρότες και ήδη τα μηνύματα των βουλευτών της ΝΔ προς το Μέγαρο Μαξίμου είναι πολλά και επί αυτών έγινε κοινωνός χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Ας ξεκινήσουμε.

Άκουσε τους βουλευτές

Στα γραφεία της οδού Πειραιώς έδωσε χθες ραντεβού ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Τσιάρας με 20 γαλάζιους βουλευτές, για να τους ακούσει και να εισπράξει μέσα από εκείνους τον παλμό του αγροτικού κόσμου. Οι βουλευτές μαθαίνω ότι δεν μάσησαν τα λόγια τους και είπαν κάτι το οποίο είναι γνωστό στο Μαξίμου, ότι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα με μια τάξη που στις προηγούμενες εκλογές έδωσε στη ΝΔ 48%. Αναφορικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές οι γαλάζιοι βουλευτές μετέφεραν το αίτημα των αγροτών ότι δεν μπορούν μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά και κάποιοι εξέφρασαν και ενστάσεις για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Προειδοποίησαν επίσης ότι, αν η πρώτη μεγάλη καταβολή γίνει από τα τέλη Νοεμβρίου, τότε είναι μεγάλος ο κίνδυνος για κινητοποιήσεις. Οι βουλευτές ζήτησαν από τον υπουργό να βρεθεί μέχρι και το τελευταίο ευρώ που πήραν κάποιοι, ενώ δεν το δικαιούνταν και εξέφρασαν την ενόχλησή τους για την καθυστέρηση στο ζήτημα της στήριξης των ζωοτροφών. «Δεν μπορεί από τον Μάιο μέχρι τώρα να έχουμε ανακοινώσει 7 φορές στήριξη για ζωοτροφές και να μην το έχουμε ολοκληρώσει», είπε κάποιος χαρακτηριστικά. Στη σύσκεψη έμαθα ότι ήταν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Γιάννης Οικονόμου, Σεβη Βολουδάκη, Τάσος Χατζηβασιλείου, Χρήστος Μπουκώρος, Βασίλης Γιόγιακας.

Ανησυχία για 28η Οκτωβρίου

Την ίδια στιγμή, όπως έμαθα υπήρξαν 2-3 βουλευτές που ανέφεραν ότι η κατάσταση σε πολλούς νομούς είναι οριακή, με αποτέλεσμα να ακούγεται σκληρή κριτική. Οι κινητοποιήσεις θεωρούνται προεξοφλημένες και υπάρχει ανησυχία μήπως στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου καταγραφεί αυτή η δυσαρέσκεια με κινητοποιήσεις αγροτών σε διάφορους νομούς.

Δυσκολίες στις αποζημιώσεις

Όμως η χθεσινή συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν άκρως αποκαλυπτική για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο μείζον ζήτημα των αποζημιώσεων. Εάν αρχίσουν οι καταβολές, θα ησυχάσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αλλά αυτό δεν προβλέπεται. Και όπως είπε χθες στην Εξεταστική ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Ζαλίδης, είναι από «δύσκολο έως αδύνατο» να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές έως την 28η Οκτωβρίου.

«Δεν θα σβηστούν τα ονόματα»

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να έρθει στη Βουλή η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη σε συνέντευξή του χθες να επισημαίνει ότι η κυβέρνηση εναρμονίζεται με αυτονόητα αιτήματα της κοινωνίας. Ερωτηθείς για το εάν θα σβηστούν τα 57 ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί λέγοντας «Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να σβήσουμε τα ονόματα, για να έρθουν οι γνωστοί – άγνωστοι προβοκάτορες “αλληλέγγυοι” οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση». Πάντως ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας – κατά την οποία αναμένεται να ξεσπάσει μεγάλος θόρυβος στη βουλή – και μετά, δεν θα επιτρέψει η κυβέρνηση το ιερό αυτό σημείο να γίνει οτιδήποτε έχει να κάνει με έκφραση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. «Δεν μπορεί να μπει στο ζύγι ο αυτονόητος σεβασμός και η τιμή στους ήρωές μας με τον αυτονόητο σεβασμό και το πένθος στους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη εθνική τραγωδία, όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, το Σάμινα ή οτιδήποτε άλλο» είπε χαρακτηριστικά.

Τι ήθελε να πει ο ποιητής;

Αναρωτιούνταν από την Κυριακή που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός το ότι η φύλαξη και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πηγαίνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Απέναντι στα «κατεβάζει ο Μητσοτάκης το στρατό στο Σύνταγμα» ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι: «Μία στρατηγική που ακολουθεί η αντιπολίτευση, είναι μια κακή μόδα στα χρόνια της πάνω και της κάτω πλατείας και φαίνεται τώρα ότι έχει μια δεύτερη φάση, που είναι οι τεχνητοί διχασμοί. Η δημιουργία, δηλαδή, τεχνητών διλημμάτων που οξύνουν τα πνεύματα και δημιουργούν πόλωση στην κοινωνία». Τόνισε παράλληλα, ότι για την Κυβέρνηση δεν μπαίνει στο ζύγι ο σεβασμός στους ήρωες και τους πεσόντες με το σεβασμό και το πένθος απέναντι σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους απέναντι σε ένα τραγικό δυστύχημα.

Η χειραψία Καραμανλή – Σαμαρά

Οι δυο παλαιοί φίλοι διατηρούν άσβεστη τη φιλία τους και αυτό αποτυπώθηκε και χθες παρουσία πολλών στελεχών της ΝΔ. Στην Παλαιά Βουλή οι Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς έδειξαν ότι έχουν ταύτιση απόψεων, αν και ο δεύτερος έχει χαράξει άλλη ρότα εκτός ΝΔ και ετοιμάζεται για νέο κόμμα, ενώ ο πρώτος επιμένει παραταξιακά, έχοντας η οικογένειά του το «οικόσημο» της παράταξης. Η σύναξη στην Παλαιά Βουλή ήταν μεγάλη για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, τέως Πρόεδρο της Βουλής. Στην τιμητική εκδήλωση μίλησε, παρόντος και του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Κ. Καραμανλής που άφησε έμμεσες αιχμές κατά της κυβέρνησης για θέματα δικαιοσύνης. Όμως αυτό που ξεχώρισε ήταν και η εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, ενώ μιλούσε ο Κ. Καραμανλής που διέκοψε την ομιλία του για τον καλωσορίσει. Οι δυο τους είχαν θερμή χειραψία και χειροκροτήθηκαν.

Ο γεφυροποιός Νικήτας

Ο Νικήτας Κακλαμάνης όμως προσπάθησε να εμφανιστεί γεφυροποιός και είπε ότι στην αίθουσα βρίσκονται πρόσωπα που έχουν διαφορές και διαφωνίες, αλλά έχουν μια κοινή ρίζα που τους εμπνέει. Ποια είναι αυτή; «Η μεγάλη λαϊκή δημοκρατική παράταξη». Η παρέμβαση Κακλαμάνη δεν ήταν τυχαία και άρεσε στο Μέγαρο Μαξίμου αν και δεν υπήρχε καμία συνεννόηση.

Όλοι περιμένουν τον Τσίπρα

Να ξέρετε ότι η καλύτερη ευχή που μπορώ να σας δώσω, είναι να βρείτε έναν άνθρωπο να σας αγαπάει όπως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον Αλέξη Τσίπρα. Στη Βουλή την προηγούμενη Παρασκευή, όπου τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, υπήρξε μια ενδιαφέρουσα παρέα βουλευτών σε ένα τραπέζι και όπως θα καταλάβατε από τα παραπάνω, ήταν του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Η παρέα αποτελούνταν από τον Γιώργο Γαβρήλο, τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο. Το θέμα συζήτησης ήταν -ποιος άλλος;- ο Αλέξης Τσίπρας αλλά δεν θα σας πω τι ειπώθηκε γιατί στο τέλος δεν θα μου μιλάει κανείς. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο Γιώργος Γαβρήλος κοιτάει το κινητό του συνεχώς μήπως χτυπήσει το τηλέφωνό από τον πρώην πρωθυπουργό και ήταν ο πιο ένθερμος για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ο πιο συγκροτημένος ήταν ο Μίλτος Ζαμπάρας ο οποίος απλά άκουγε τους άλλους δύο χωρίς να εκφέρει γνώμη. Τους αναστάτωσε τις ζωές ο πρώην πρωθυπουργός.

Κόντρα στη Βουλή

Ημέρα των πολιτικών αρχηγών σήμερα στο Κοινοβούλιο. Ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει για θέματα εξωτερικής πολιτικής και στη συζήτηση θα συμμετάσχουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και θα έχουν δευτερολογίες, στις οποίες θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος. Παρότι η ενημέρωση είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι δεδομένο όπως έμαθα πως θα τεθούν και θέματα εσωτερικής επικαιρότητας.

Ονομαστική ψηφοφορία

Πάντως πριν από την συζήτηση θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά το πολυσυζητημένο 13ωρο. Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, υπερασπίστηκε ξανά χθες, όπως ήταν αναμενόμενο, το νομοσχέδιο απαντώντας στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης. «Με ρωτήσατε τι θα πω στους εργαζόμενους. Θα τους πω πως έχουν τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωση, να δουλέψουν 13 ώρες για 3 ημέρες το μήνα με 40% προσαύξηση στην αμοιβή τους», είπε και συμπλήρωσε ότι ούτε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής ούτε η επιτροπή ΚΕΝΕ -η οποία αποτελείται από συμβούλους Επικρατείας και πανεπιστημιακούς- εντόπισαν αντισυνταγματικότητα.

Όχι εκλογές

Πάντως, η Νίκη Κεραμέως πέρα από την υπεράσπιση του νομοσχεδίου είχε να πει πολλά και με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες χθες με τους οποίους είχε συζήτηση αρκετών λεπτών. Η υπουργός όταν ρωτήθηκε εάν θα γίνουν εκλογές την Άνοιξη, είπε: «Δε νομίζω. Με τον Μητσοτάκη; Δεν τον διαβάζετε καλά!».

Η Παναγιά μαζί τους

Χθες κι ενώ ήμουν στη Βουλή με έναν συνάδερφο, πέσαμε πάνω στον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά. Πιάσαμε την κουβέντα και κάποια στιγμή χτύπησε το κινητό του. Παρατήρησα ότι έχει βάλει αυτοκόλλητο στη θήκη του κινητού του, την Παναγία. Μου φάνηκε λίγο περίεργο γιατί μόνο συντηρητικό δεν θα έλεγα τον βουλευτή Θεσσαλονίκης αλλά όπως μου ανέφερε και πιστεύει πολύ και έχει άριστες σχέσεις με την εκκλησία. Πάντως με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε και με την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, την Παναγία θα την χρειαστούν στην Χαριλάου Τρικούπη.

Η αλλαγή σκυτάλης στη Noval

Σχεδόν ένα χρόνο παρέμεινε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Noval Property, συμφερόντων του ομίλου Βιοχάλκο, ο Μιχάλης Παναγής. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι τη θέση αναλαμβάνει ο Γιώργος Κουτσοποδιώτης, ο οποίος από τον Νοέμβριο του 2024 υπηρετούσε ήδη ως Διευθυντής Επιχειρήσεων της εταιρείας. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Παναγής δεν αποχωρεί πλήρως από την εταιρεία, καθώς παραμένει στη θέση του αντιπροέδρου, διατηρώντας έτσι έναν κρίσιμο ρόλο. Από τις συζητήσεις στην αγορά γίνεται σαφές ότι η οικογένεια Στασινόπουλου της Βιοχάλκο αναζητούσε ένα πιο έμπειρο στέλεχος στον χώρο των ακινήτων, με αποτέλεσμα την επιλογή του Κουτσοποδιώτη. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος φέρνει στην εταιρεία πλούσια εμπειρία σε επενδύσεις, διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, καθώς και ανάπτυξη έργων. Έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με αντικείμενο στους τομείς Treasury, Έργα Παραχωρήσεων και Έργα Εξωτερικού, ενώ υπήρξε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες του Ομίλου.

Ανατροπή για το «Sunset Groves» στο Ελληνικό

Η εξέλιξη του «Sunset Groves», του πολυτελούς συγκροτήματος μεικτής χρήσης εντός του Ελληνικού, μαθαίνω ότι πέρασε πρόσφατα μέσα από μια διακριτική, αλλά σημαντική αναπροσαρμογή των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικής άδειας. Η Lamda σύμφωνα με τις πληροφορίες μου προχώρησε στην έκδοση νέας οικοδομικής άδειας για ένα μέρος του συγκροτήματος, προσαρμοσμένης στα δεδομένα που έφερε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). Στο αρχικό σχέδιο, η κατασκευή του συγκροτήματος προσέκρουε σε ορισμένες διατάξεις του ΝΟΚ, τις οποίες το ΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματικές. Το γεγονός αυτό υποχρέωσε τον επενδυτή να επανεξετάσει κρίσιμα σημεία του σχεδιασμού, ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του έργου με το νομικό πλαίσιο και, κατ’ επέκταση, την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως διαστάσεις, χρήσεις και οργάνωση των κτιριακών μονάδων, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική φιλοσοφία του έργου. H αλλαγή πλεύσης από πλευράς Lamda κρίθηκε ωστόσο απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή του συγκροτήματος με ταχείς ρυθμούς το επόμενο διάστημα.

Η Euronext «ζεσταίνει» το έδαφος για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Στον απόηχο των χρηματιστηριακών εξελίξεων φαίνεται πως η Euronext προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις γιατην πιθανή εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή πλατφόρμα έχει οργανώσει μια ενημερωτική εκδήλωση, στην οποία θα καλέσει δημοσιογράφους από όλα τα σημαντικά μέσα της χώρας, προκειμένου να παρουσιάσει τις προθέσεις και τα πλεονεκτήματα μιας ενδεχόμενης συνεργασίας ή εξαγοράς. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη σε λίγες μέρες από τώρα, κίνηση που ερμηνεύεται ως βήμα για την «προθέρμανση» της αγοράς και της κοινής γνώμης. Στόχος της Euronext φαίνεται να είναι η δημιουργία θετικού κλίματος, αλλά και η διασφάλιση ότι η ελληνική επιχειρηματική και χρηματοοικονομική κοινότητα θα αντιληφθεί τα οφέλη από την ενδεχόμενη ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο ευρωπαϊκό δίκτυο χρηματιστηρίων που διαχειρίζεται.

Η τουρκική εταιρεία που κάνει απόβαση στην Ελλάδα

Ανοίγει δουλειές και στην Ελλάδα η τουρκική Bendis Holding A.Ş., η οποία από το 1994 δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα της Τουρκίας και από το 1999 στον ενεργειακό. Μέσα από τη σύσταση εταιρείας στη χώρα μας με μετοχικό κεφάλαιο 700.000 ευρώ, προχωρά σε στρατηγική επέκταση στην ελληνική αγορά. Μετά τη μετάβαση σε δομή holding το 2017, η εταιρεία ενοποίησε τα έργα και τις εταιρείες της υπό την ομπρέλα της Bendis Holding, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να υλοποιεί ολοκληρωμένα projects στον ενεργειακό και μεταλλευτικό τομέα. Σκοπός της δραστηριοποίησής της στην ελληνική αγορά από τα όσα πληροφορούμαι, είναι να επενδύσει τόσο στο χώρο της ακίνητης περιουσίας, όσο και στο χώρο της ενέργειας.

Η οικογένεια Κουτρουλιά αφήνει πίσω το εμπορικό κέντρο Βάρκιζα

Ένα από τα τελευταία περιουσιακά στοιχεία της άλλοτε κραταιάς οικογένειας Κουτρουλιά – που μεσουρανούσε στη νυχτερινή Αθήνα, στη ζωή της παραλιακής αλλά και στον χώρο της εστίασης με το εμβληματικό Palmie Bistrot, περνάει όπως μου λένε άνθρωποι της κτηματαγοράς σε νέα φάση. Ο λόγος αφορά το πρώην εμπορικό κέντρο Βάρκιζα, στην ομώνυμη περιοχή, το οποίο πλέον μετατρέπεται σε κατοικίες. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ουσιαστική αποχώρηση της οικογένειας από ένα κομμάτι της επιχειρηματικής κληρονομιάς της, που για χρόνια αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αθηναϊκή νυχτερινή ζωή και τη γαστρονομική σκηνή της πόλης. Η μετατροπή του χώρου σε κατοικίες υποδηλώνει την τάση αξιοποίησης ακινήτων σε προνομιακές τοποθεσίες στην Αθήνα, αλλά και την αλλαγή σελίδας για την οικογένεια Κουτρουλιά.