BEAST

Οι μυλόπετρες της μικροπολιτικής

Καλημέρα σε όλες και όλους. Ο πλανήτης παρακολουθούσε χθες μια ιστορική μέρα στη Μέση Ανατολή με την υπογραφή της συμφωνίας για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ένας πόλεμος μετά από δυο έτη τελειώνει και αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη είδηση που όμως στην Ελλάδα χάνεται μέσα στις μυλόπετρες της μικροπολιτικής.

Σχέδια και υπολογισμοί

Μετά τις πολλές πληροφορίες για την ιστορική σύνοδο στην Αίγυπτο, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που όντως έχει το κύριο μερίδιο για τη συγκεκριμένη επιτυχή εξέλιξη, στην Ελλάδα από χθες το βράδυ συζητούσαν στα κομματικά επιτελεία μια νέα δημοσκόπηση που δείχνει τη ΝΔ να κινείται στο 30,1% και να έχει διαφορά 16,3 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό καταγράφεται σε δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Η ΝΔ βρίσκεται στα ίδια σχεδόν ποσοστά από την προηγούμενη μέτρηση (μείωση 0,3%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί ελαφρώς στο 13,8% από 14%) και μάλιστα με συσπείρωση σημαντικά υψηλή, της τάξης του 73%. Η Ελληνική Λύση με διψήφιο ποσοστό 11,2% στην τρίτη θέση, ενώ λίγο πιο κάτω με 10,9% η Πλεύση Ελευθερίας. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ και τηλεφώνησα στον άνθρωπό μου στο Μέγαρο Μαξίμου που μου είπε ότι είναι ένα καλό νέο και η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει να βάζει θέματα, όπως έκανε και την Κυριακή με το πώς θα αντιμετωπίζεται από εδώ και πέρα μια συγκέντρωση ή διαμαρτυρία μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ιδεολογική μάχη

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι είναι η ώρα να ανοίξουν τέτοια ζητήματα που έχουν και ιδεολογικό φορτίο, αλλά πατάνε και στην κοινή λογική. Μου έλεγαν, για παράδειγμα, ποιος σοβαρός άνθρωπος θέλει μπροστά σε ένα κεντρικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να έχει πολλές φορές την εικόνα από διαμαρτυρίες και δεν αναφέρονταν στην περίπτωση της απεργίας πείνας του Ρούτσι. Μάλιστα μου είπαν ότι χθες μόλις είδαν ένα κείμενο του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά που αναφερόταν τι γίνεται σε άλλα κράτη, η αναπαραγωγή από στελέχη της ΝΔ και βουλευτές στο διαδίκτυο έγινε με ταχύτητα φωτός.

Η εργαλειοποίηση ενός ιερού χώρου

Την ίδια ώρα, σήκωσε σκόνη στην αντιπολίτευση η απόφαση Μητσοτάκη να αναθέσει στο ΥΠΕΘΑ τον καθαρισμό, την ανάδειξη και τη φροντίδα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κι αυτό γιατί ο πρωθυπουργός αποφάσισε να κόψει τα επαναστατικά «γυμναστήρια» που χρησιμοποιούσαν διάφοροι μπαχαλάκηδες εντός και εκτός Βουλής, όπως τους χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης στο briefing της Δευτέρας, και να στραφεί στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που βαρέθηκαν με κάθε αφορμή να βλέπουν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται από χώρος τιμής, ιδεολογικό γιουσουρούμ. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κοινωνία λέει «και αργήσατε» στην πολιτεία και διαμήνυσε πως, όπως είναι κεκτημένο το να μπορεί να γίνει μια πορεία σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, άλλο τόσο δεν μπαίνει στη συζήτηση το να μην εργαλειοποιείται ένας ιερός χώρος όπως το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σκεπτικισμοί για την «γκρίζα ζώνη»

Επιστρέφω στη δημοσκόπηση. Μου είπαν κυβερνητικά στελέχη ότι προκαλεί σκεπτικισμό η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» που διαμορφώνεται στο 26%, ενώ η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού αποτυπώνεται και στη μεταβλητή «άλλο κόμμα» που ανεβαίνει στο 8%. Επίσης, ενδιαφέρον είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αντίπαλο μόνο τον «κανένα» στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.

Θετικό σήμα για Τσίπρα

Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά ο Τσίπρας ποντάρει, με βάση τη μέτρηση σε ένα 20-22% και δεν είναι λίγο. Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις για το φημολογούμενο κόμμα Τσίπρα. «Σίγουρα ναι» απαντά το 8,6%, «θα μπορούσα να το ψηφίσω» το 17,5%, ενώ σχεδόν 7 στους 10 απαντά αρνητικά (ποσοστό 69,5%). Το άθροισμα «σίγουρα» και «θα μπορούσα να ψηφίσω» πέφτει από 31,8% στο 26,1% για τον κ. Τσίπρα. Μου ειπώθηκε ότι η δυνητική ψήφος γενικά και μάλιστα πολύ περισσότερο για κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου. Και πάλι όμως είναι ένα θετικό σήμα μου είπαν συνομιλητές του Αλ. Τσίπρα για το νέο εγχείρημα.

Στο Αρσάκειο ο Τσίπρας

Μπορεί να έχει φέρει τα πάνω κάτω στην κεντροαριστερά και όχι μόνο ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μετά τη συνέντευξη που έδωσε στην Εφημερίδα των Συντακτών σήκωσε νέο κύμα αντιδράσεων από τα κόμματα, ωστόσο η στήλη τον εντόπισε χθες σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Επισκέφθηκε το μεσημέρι το Αρσάκειο σχολείο του Ψυχικού, όπου φοιτά στο γυμνάσιο ο γιος του, προφανώς για να ενημερωθεί για τις επιδόσεις του και για τη νέα σχολική χρονιά. Για αρκετή ώρα μιλούσε με τη διευθύντρια του γυμνασίου, ενώ είχαν συγκεντρωθεί παιδιά γύρω του αλλά και εργαζόμενοι του σχολείου, οι οποίοι και τον καλοδέχτηκαν. Ο ίδιος μου μεταφέρθηκε ότι ήταν χαμογελαστός και πολύ φιλικός. Είναι γνωστό ότι έχει μεγάλη αδυναμία και στους δύο γιους του, καθώς με τη σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα, κάνουν πολλές οικογενειακές δράσεις και ταξίδια.

Το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ

Στα κάρβουνα κάθονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το τι μέλλει γενέσθαι με την πολιτική τους επιβίωση που περνάει κυρίως μέσα από τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει μιλήσει για το τι θα κάνει με τους πρώην συντρόφους του και δεν πρόκειται σύντομα. Πήρα κορυφαίο στέλεχος της πλατείας Κουμουνδούρου και άνθρωπο ο οποίος είναι αρκετά κοντά για να μην πω αυτοκόλλητος του Σωκράτη Φάμελλου, για να μου πει τι βλέπει για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Και για να σας πω την αλήθεια, ένιωσα μία έκπληξη όταν μου είπε ότι δεν θα υπάρχει την επόμενη ημέρα ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Το ίδιο μου απάντησε όταν τον ρώτησα τι θα γίνει στο ενδεχόμενο να μην θέλει ο πρόεδρος Αλέξης τα στελέχη και τους βουλευτές της πλατείας Κουμουνδούρου. «Το ίδιο θα συμβεί απλά μερικοί θα περάσουν το κατώφλι της Αμαλίας και μερικοί άλλοι το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη», μου τόνισε χαρακτηριστικά. Από ό,τι κατάλαβα όλοι θέλουν να πετάξουν από πάνω τους τον μανδύα του «πρώτη φορά Αριστερά». Κλείνοντας τον ρώτησα αν είναι σε δύσκολη θέση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Θα σου πω ποιος είναι στην πιο δύσκολη. Ο Παύλος Πολάκης», μου είπε.

Αγωνία στον Ανδρουλάκη

Πάντως στο ΠΑΣΟΚ επικρατεί αναβρασμός με τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Έμαθα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανεβάσει και άλλο τους τόνους και θα επιλέξει να παίξει το αντιδεξιό χαρτί. Θα μιλήσει σήμερα στη Βουλή, μέρα γενικής απεργίας, για το 13άωρο και θα επιτεθεί στη ΝΔ. Αυτή είναι ειλημμένη απόφαση και αυτό έμαθα πως συμφωνήθηκε και στις επαφές που είχε με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Λαλιώτη, οπαδό του σκληρού ροκ με τη ΝΔ ακόμα και σήμερα, και τον Κώστα Σκανδαλίδη, που θα αναλάβει ρόλο για τη διεύρυνση του κόμματος ως επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης.

Η Καρυστιανού και ο Σαμαράς

Τον τελευταίο καιρό ακούω απο ανθρώπους της «πολιτικής πιάτσας» ότι ο Αντώνης Σαμαράς πήρε τηλέφωνο τη Μαρία Καρυστιανού και της ζήτησε να είναι πρώτη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματός του. Δεν ξέρω αν μιλήσανε οι δύο τους, αλλά να της πει για το Επικρατείας για ένα κόμμα που δεν υπάρχει; Θεωρώ ότι δεν θα έμπαινε σε μία τέτοια διαδικασία ο έμπειρος πολιτικός και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα σας πω όμως τι γνωρίζω από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού. Όταν έχασε την κόρη του ο πρώην πρωθυπουργός, η Μαρία Καρυστιανού ζήτησε από άνθρωπο της δεξιάς πολυκατοικίας το νούμερο του τηλεφώνου του πρώην πρωθυπουργού για να τον συλλυπηθεί. Επίσης είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν θέλει και δεν θα έμπαινε στο κάδρο με κανέναν από τους πολιτικούς που κυβέρνησαν ή είναι τώρα στην αντιπολίτευση. Θεωρεί ότι οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος έρχονται από πολύ μακριά για τη σύμβαση της 717.

ΝΟΚ άουτ σε όσα κράταγαν την οικοδομή κλειστή

Κλείνει οριστικά το ζήτημα της αντικατάστασης των κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό και νόμιμο το Προεδρικό Διάταγμα για το ειδικό σχέδιο Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων. Συγκεκριμένα, το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 135/2025 γνωμοδότησή του, έδωσε το πράσινο φως στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων. Αν και η πλήρης γνωμοδότηση αναμένεται να δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα, έχει γίνει εντούτοις γνωστό ότι προβλέπεται, μεταξύ άλλων, υποχρεωτικός προέλεγχος πριν από την έκδοση οικοδομικής άδειας, καθώς και σαφής καθορισμός του ύψους του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, της διαδικασίας καταβολής του και των υπόχρεων. Οι Σύμβουλοι Επικρατείας, όπως έγινε γνωστό, αποφάνθηκαν ότι το σχέδιο του ΠΔ είναι μέσα στο πνεύμα των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, που έχουν ήδη εκδοθεί. Συγχαρητήρια αξίζουν όμως και στον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου που -έχοντας στο πλευρό του τους μπαρουτοκαπνισμένους Ταγαρά και Μπακογιάννη- ενήργησε άμεσα για να ξεκολλήσει την οικοδομή, αν και η εν λόγω ηγεσία ήταν πολύ φρέσκια ακόμη στο τιμόνι του υπουργείου, όταν κλήθηκε να διαχειριστεί το θέμα.

Και άλλο think tank

Σήμερα γεννιέται άλλο ένα think tank με την ιδρυτική εκδήλωση του Ινστιτούτου «Progressive Lab» του Φίλιππου Σαχινίδη με τίτλο «Τι είναι προοδευτικό σήμερα;». Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι στο Ινστιτούτο συμμετέχουν δυο πρόσωπα, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, πρώην συντονιστής του γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, και ο Θόδωρος Μητράκος πρώην υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι δυο τους είναι κολλητοί με τους Δημήτρη Λιάκο και Γιώργο Χουλιαράκη που ανήκουν πλέον στη στενή ομάδα του Αλέξη Τσίπρα και άρα μιλάνε μαζί τους και μάλλον θα είναι στο νέο σχήμα, ενώ η σύζυγος του Κουτεντάκη, η Ευγενία Φωτονιάτα, πρώην ειδική γραμματέας για το ΕΠΣΑ, εντάχθηκε πρόσφατα στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού και θα είναι η διευθύντρια του γραφείου του μάλλον σύντομα. Και οι πέντε είναι πολιτικά παιδιά του Γιάννη Δραγασάκη. Τώρα τι ρόλο παίζει ο Φ. Σαχινίδης και τι σημαίνει αυτό για τα μελλούμενα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα θα δείξει.

Πάνω από τα 12 δισ. ο τζίρος των σούπερ μάρκετ φέτος

Δεν σταματάει το ανοδικό ράλι για τα σούπερ μάρκετ. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα σας πω ότι οι συνολικές πωλήσεις των αλυσίδων σημείωσαν αύξηση κατά 7,6% σε αξία από την αρχή της χρονιάς μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου 2025 σε σχέση με πέρσι, φτάνοντας τα 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ από 11,2 δισεκατομμύρια. Στελέχη του οργανωμένου λιανεμπορίου αποδίδουν την άνοδο στη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, την έντονη τουριστική δραστηριότητα κατά τους θερινούς μήνες και στις στρατηγικές προσφορών που εφαρμόζουν οι αλυσίδες. Τα ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά -από τα οποία εξαιρούνται τα φρέσκα προϊόντα και τα προϊόντα διακόσμησης σπιτιού, είδη ένδυσης κ.λπ.- στο σύνολό τους παρουσίασαν αύξηση 6,2%, με τα τρόφιμα, τα ποτά και τα είδη πρώτης ανάγκης να διατηρούν τον κυρίαρχο ρόλο στο καλάθι των αγοραστών.

Πώς διαβάζει η αγορά το deal ΟΠΑΠ-Allwyn

Με ενδιαφέρον παρακολουθώ και μιλάω με ανθρώπους της αγοράς για τις νέες ισορροπίες που φέρνει στα τυχερά παίγνια η συμφωνία ανάμεσα στην Allwyn και τον ΟΠΑΠ. Όπως μου περιγράφουν, βλέπουν την εξέλιξη αυτή ως κίνηση που διευρύνει τον στρατηγικό ορίζοντα του ΟΠΑΠ. Η νέα Allwyn θα παράγει εκτιμώμενα 5,2 δισ. ευρώ καθαρών εσόδων, καλύπτοντας 7 αγορές λοταριών και ταχείας ανάπτυξης ψηφιακές δραστηριότητες όπως οι Betano, Novibet και PrizePicks (υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι σχετικές συμφωνίες). Εκτός των άλλων, περίπου το 55% των εσόδων τυχερών παιχνιδιών θα προέρχεται από το διαδίκτυο, δίνοντας στην εταιρεία ξεκάθαρη έκθεση στην τάση ψηφιοποίησης παγκοσμίως. Για τους μειοψηφούντες μετόχους, η νέα δομή προσφέρει πρόσβαση σε μία πιο αναπτυσσόμενη, γεωγραφικά διαφοροποιημένη και τεχνολογικά ώριμη επιχείρηση. Σας θυμίζω ότι το πρωί της Δευτέρας οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν ότι θα συγχωνευθούν με τη μορφή ανταλλαγής μετοχών, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο φορέα λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, με συνδυασμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της τάξης των 16 δισ. ευρώ.

Ποιοι κρατούν τα ηνία στην αγορά καπνικών

Συζητούσα με άνθρωπο της αγοράς που γνωρίζει τα συμβαίνοντα, θέλοντας να μάθω πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες στην αγορά των καπνικών προϊόντων. Αυτό που έλεγε είναι ότι η Παπαστράτος εξακολουθεί να «παίζει χωρίς αντίπαλο» στην κατηγορία των θερμαινόμενων ράβδων καπνού, όπου το μερίδιο πωλήσεών της με τα Terea ξεπερνά το 80%. Οι υπόλοιπες πολυεθνικές -BAT, Imperialκαι JTI- αρκούνται να μοιράζονται το υπόλοιπο 15%, προσπαθώντας να βρουν χώρο σε μια αγορά που δείχνει να έχει κλειδώσει υπέρ του IQOS. Στα παραδοσιακά τσιγάρα, τα Marlboro εξακολουθούν να αποτελούν τη «ναυαρχίδα» των πωλήσεων, ενώ στην premium κατηγορία τον πρώτο λόγο έχουν τα Davidoff, με τα Καρέλια να διατηρούν σταθερά την πρωτιά στην υποκατηγορία των slim.

Το ΚΑΣ κρίνει την τύχη της επένδυσης Κωστέα – Γείτονα στο Ελληνικό

Με πληροφορούν ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την τύχη της επένδυσης των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα – Γείτονα στο Ελληνικό (CGS). Στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασής του περιλαμβάνεται η έγκριση ή μη της οριστικής μελέτης του έργου που προβλέπει την ανέγερση νέου τριώροφου σχολικού συγκροτήματος με ανοιχτό κολυμβητήριο, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και φυτεμένα δώματα. Σας θυμίζω ότι το οικόπεδο της προγραμματισμένης επένδυσης του Κωστέα Γείτονα βρίσκεται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Η απόφαση του ΚΑΣ θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς θα κρίνει αν θα προχωρήσει η κατασκευή του νέου ιδιωτικού σχολικού συγκροτήματος σε μία από τις πιο εμβληματικές αστικές αναπτύξεις της χώρας, με σκοπό να εξυπηρετήσει τους μελλοντικούς κατοίκους του Ελληνικού.

Ο «κρυφός» επενδυτής στη Pharmacy 295

Ένας γνώριμος της αγοράς μαθαίνω ότι μπήκε ως μέτοχος στη Pharmacy 295. Σας είχα γράψει πριν από καιρό ότι ο Κυριάκος Τσαγκαλίδης της κατασκευαστικής εταιρείας QProject επενδύει στο γνωστό ηλεκτρονικό φαρμακείο, όπου αρχικά απέκτησε το 34% με προοπτική να αυξήσει το ποσοστό του αποκτώντας την πλειοψηφία. Ωστόσο, αυτό που δεν σας είπα είναι ότι στην εταιρεία Crossover Ventures συμμετέχει και ένα ακόμα πρόσωπο. Ο λόγος για τον Νίκο Βαρβαδούκα, ο οποίος έχει το 14% των μετοχών. Σας θυμίζω ότι ο Βαρβαδούκας ήταν τα τελευταία χρόνια στα Public και πρόσφατα μετακόμισε επαγγελματικά στη Novibet, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Marketing and Growth Officer.

To ταξίδι της Dimand

Επιχειρηματικό ταξίδι – παρουσίαση προς δημοσιογράφους ετοιμάζει μέσα στον Νοέμβριο η εισηγμένη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων, Dimand. Η εταιρεία θα κάνει 505 χιλιόμετρα, όση δηλαδή είναι η απόσταση από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, όπου όπως μαθαίνω θέλει να παρουσιάσει το φιλόδοξο project της ανάπλασης του παλιού εργοστασίου της ζυθοποιίας Φιξ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.