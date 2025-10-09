BEAST

Πολύ φασαρία για το τίποτα

Καλημέρα σε όλους. Πολύ φασαρία για το τίποτα χθες στο Ωδείο Αθηνών για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη. Η απουσία Αντώνη Σαμαρά όντως ξεχώρισε, αλλά δεν ήταν κάτι που θα δρομολογήσει εξελίξεις. Και το ξέρανε αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου και πιο κάτω θα σας αναλύσω τι συνέβη.

Η χειραψία Καραμανλή – Μητσοτάκη

Αυτό που ξεχώρισε χθες, εκτός από την απουσία Σαμαρά, ήταν η χειραψία Κώστα Καραμανλή και Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πήγαινε ο πρωθυπουργός και ας ήταν παρών ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Κ. Καραμανλής ούτε το σκέφτηκε να μην πάει διότι έχει και άριστη σχέση και τακτική επικοινωνία με τον Ευριπίδης Στυλιανίδη. Πολλά – πολλά δεν είπαν Κ. Καραμανλής και Κ. Μητσοτάκης και δεν είδα και θερμό κλίμα μεταξύ τους.

Ο αιφνιδιασμός και το τηλεφώνημα Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς με την κίνησή του αιφνιδίασε. Και αυτό διότι έως το μεσημέρι ήταν γνωστό πως θα πήγαινε στην εκδήλωση. Μάλιστα και την παραμονή όταν ρωτήθηκαν συνεργάτες του έλεγαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα ήταν παρών. Όμως την ύστατη στιγμή άλλαξε άποψη και όπως έλεγαν οι συνεργάτες του ήταν προσωπική επιλογή με παράλληλες ευχές για το βιβλίο του Στυλιανίδη. Ο Μεσσήνιος πολιτικός δεν φάνηκε ποτέ λοιπόν, και όπως έμαθε ο άνθρωπός μου συνεργάτης του κάλεσε τον συγγραφέα και βουλευτή και οικοδεσπότη Στυλιανίδη ελάχιστα λεπτά πριν την έναρξη της εκδήλωσης και τον ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί. Λίγα λεπτά αργότερα συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού διεμήνυαν εκ μέρους του ότι «αποτελεί προσωπική επιλογή» η αποχή του από την εκδήλωση. Και σχολιάζοντας αυτό ακριβώς γαλάζιο στέλεχος είπε σκωπτικά: «φυσικά και είναι προσωπική του επιλογή άλλωστε πότε υπόδειξε κανείς στον Σαμαρά τι να κάνει;».

Είχε λάβει και ο Τσίπρας πρόσκληση

Στην παρουσίαση του βιβλίου είχε αποσταλεί πρόσκληση και στον έτερο πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Όμως, ούτε εκείνος παρέστη. Ρώτησα γαλάζιο βουλευτή γιατί πιστεύει ότι δεν πήγε και μου απάντησε ευθέως: «Μάλλον φοβήθηκε την εσωκομματική δυναμική που είχε η εκδήλωση και γι’ αυτό δεν ήρθε».

Όλη η ΝΔ

Πάντως στο Ωδείο μαζεύτηκε κόσμος και κοσμάκης και ο Ευριπίδης Στυλιανίδης κατάφερε να συγκεντρώσει πολλά στελέχη που είχαν μάλιστα αποτραβηχτεί από τη ΝΔ εδώ και καιρό. Εξάλλου πολύ έξυπνα είχε φτιαχτεί κλίμα στα ΜΜΕ ότι θα γίνει ιδιαίτερη σύναξη με πολιτικές παρενέργειες και μόνο τέτοια δεν ήταν. Εξάλλου και το θέμα του βιβλίου δεν είναι τέτοιο που δύναται να δημιουργήσει εξελίξεις. Μεταξύ πολλών, συγκράτησα από τη χθεσινή σύναξη τους Νικήτα Κακλαμάνη, Ντόρα Μπακογιάννη, Παύλο Μαρινάκη, Νίκο Δένδια, Θανάση Νέζη, Άδωνι Γεωργιάδη, Κώστα Καραγκούνη, Ζωή Ράπτη, Μακάριο Λαζαρίδη, Γιώργο Πλακιωτάκη, Σταύρο Καλαφάτη, Κώστα Μπακογιάννη, Γιώργο Βουλγαράκη.

Το κόμμα Σαμαρά

Επί τη ευκαιρία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά ρώτησε τι γίνεται με το κόμμα. Και έμαθα ότι ο πρώην πρωθυπουργός μετά την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι αποφασισμένος να επιταχύνει. Και όπως μου είπε στενός του φίλος, ο Σαμαράς θα το προχωρήσει ανεξαρτήτως κόστους.

Η πόρτα που έριξε η Ζωή στον Κασσελάκη

Σας είχα εξηγήσει γιατί το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν ακούει τόσο στο όνομα ΟΠΕΚΕΠΕ όσο στο όνομα Πάνος Ρούτσι. Και το λέω αυτό γιατί σκάνδαλα διαφθοράς δυστυχώς, συμβαίνουν διαχρονικά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Μικρότερα ή μεγαλύτερα. Με μικρότερες ή μεγαλύτερες συνέπειες. Στην περίπτωση του Ρούτσι ήταν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Και η κυβέρνηση θα έπρεπε από την αρχή να είχε δώσει την λύση για την εκταφή που ζητούσε όπως δικαιούται ο τραγικός πατέρας. Έμαθα πως θα φέρει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό και γι’ αυτό αναβλήθηκε η εκταφή που ήταν να γίνει σήμερα. Θα πάει την άλλη εβδομάδα. Με αφορμή την υπόθεση Ρούτσι, θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό που έγινε στο Σύνταγμα και αναφέρομαι στην «πόρτα» που έριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Στέφανο Κασσελάκη. Την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν στη σκηνή μαζί με την οικογένεια Ρούτσι και την ενημέρωνε σχετικά με τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για την ικανοποιήσει των αιτημάτων του, μπήκε μέσα ο Στέφανος Κασσελάκης λέγοντας «Νικήσαμε; Tι έγινε τελικά;» με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να του λέει ευγενικά να βγει έξω γιατί ενημερώνει τον κύριο και την κυρία Ρούτσι. Η στιχομυθία ήταν αυτή και απ’ ό,τι έμαθα ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας έφυγε αμέσως από τον χώρο του Συντάγματος.

Υπομονή λέει ο Τσίπρας

Κάθισα χθες και ρώτησα τέσσερα πρόσωπα που έχουν τακτική επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που έμαθα είναι ότι δεν βιάζεται, συνιστά υπομονή και όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ουσιαστικά κατάλαβα πως θα πάει μέρα με τη μέρα, αλλά χωρίς να έχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το πως θα το κάνει. Βασικά μου είπαν ότι δεν θα γίνει ένα κλασσικό κόμμα σαν αυτά που ξέρουμε, αλλά θα έχει αντισυμβατικό ύφος και τρόπο λειτουργίας. Για να δούμε αν θα δικαιωθούν.

Λάλας και Καρτερός

Λογικό είναι να ακούω και να διαβάζω για ονόματα συνεργατών και ανθρώπων που τον πλαισιώνουν. Πολλά που ακούτε και διαβάζετε μην τα πιστεύετε. Ελάχιστα ισχύουν. Μάλιστα, σε αυτό το γαϊτανάκι διάβασα και το όνομα του δημοσιογράφου Θανάση Λάλα ότι θα συμβουλεύει τον Αλέξη Τσίπρα και να πω την αλήθεια δεν κατάφερα να το επιβεβαιώσω. Μένει να φανεί εάν ισχύει που εάν όντως είναι έτσι θα δημιουργήσει πολλά αρνητικά σχόλια. Πάντως ο Θανάσης Καρτερός μου λένε πως είναι σταθερή αξία ως εκ των τακτικών συνομιλητών του αν και δεν είναι στον στενό κύκλο.

Οργή για Πολάκη και Καρανίκα

Στο ΣΥΡΙΖΑ έμαθα πως έγινε «διάβημα» στον Σωκράτη Φάμελλο για την στάση του Παύλου Πολάκη να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα και να μιλήσει για 5η διάσπαση. Όταν όλοι είναι προσεκτικοί, δεν άρεσε που ο Κρητικός, ο άλλοτε φίλος του, πέρασε στην αντεπίθεση με επικριτικό ύφος. Όπως δεν άρεσε και εξόργισε, αν και δεν είναι πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη, ο Νίκος Καρανίκας, ο αλλοτινός φίλος και σύμβουλος του Τσίπρα που τον πέρασε «γενιές δεκατέσσερις».

Ο ρόλος της Ράνιας Θρασκιάς

Σας έχω νέα από την Χαριλάου Τρικούπη. Παρασκευή ή Σάββατο θα ανακοινωθεί η σύνθεση της γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ όπου γραμματέας έχει οριστεί ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι των εσωκομματικών εκλογών και «θεσμικοί», όπως μου είπαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το πρόσωπο έκπληξη το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί και θα είναι στη γραμματεία, λέγεται Ράνια Θρασκιά. Όπως έμαθα έχει κλειδώσει η βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης.

Το άγχος του Ανδρουλάκη

Πέρασα από το Κοινοβούλιο, ώρες πριν από την εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών και έπεσα πάνω στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Άκουσα επίθεση στην κυβέρνηση κατά την ομιλία του για την επαγγελματική εκπαίδευση και διέκρινα άγχος γιατί η πίεση που του ασκείται με όσα γίνονται με τον Αλέξη Τσίπρα είναι μεγάλη. Θα αναλάβει μου είπαν πρωτοβουλίες και μένει να φανεί σύντομα ποιες θα είναι αυτές. Πάντως δεν είναι διατεθειμένος, όπως μου ανέφερε τακτικός συνομιλητής του, να καταθέσει τα όπλα και να αφήσει πεδίο ελεύθερο σε διάφορα πρόσωπα.

Επιστροφή στο μαντρί

Και να επιστρέψω εκ νέου στη ΝΔ όπου ισχύει η ρήση του Ευάγγελου Αβέρωφ, ότι όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Ε, και οι βουλευτές μέρες που είναι με νέα κόμματα να έρχονται και διεργασίες στα δεξιά, δεν είναι καλό να μένουν εκτός μαντριού. Έτσι σκέφθηκαν στη ΝΔ και επέστρεψε άλλος ένας βουλευτής. Μετά τον Λευτέρη Αυγενάκη επέστρεψε χθες και ο Δημήτρης Κυριαζίδης που είχε κάνει ένα χυδαίο και απρεπές σχόλιο κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα ήταν τέτοια η χαρά για την επιστροφή που έγραψε και ευχαριστήριά επιστολή που αναφέρει: «Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας, συνεχίζω τη διαχρονική μου πορεία στην παράταξη που υπηρέτησα και υπηρετώ με πίστη και αφοσίωση. Η παρουσία μου στην πολιτική δεν υπαγορεύεται από την άσκηση επαγγέλματος, αλλά από την ανάγκη και τη βαθιά μου επιθυμία για προσφορά στον τόπο και στους συμπολίτες μου. Η πολιτική για μένα αποτελεί χρέος, όχι επάγγελμα». Χρέος, λοιπόν.

Η νέα επένδυση της προέδρου των εφοπλιστών

Νέα επένδυση στο χώρο της φιλοξενίας μου λένε ότι ετοιμάζει η πρόεδρος των εφοπλιστών, Μελίνα Ταυρού, σε συνεργασία με τον λιβανέζο επιχειρηματία, Ralph Yazbeck, ο οποίος έχει το ξενοδοχείο ήδη στην Ακαδημίας. Θυμίζω εδώ ότι η Τραυλού, μαζί με τον Yazbeck, τον Πάρι Κυριακόπουλο της Μοτοδυναμικής και τους εφοπλιστές Πέτρο Παππά και Γιάννη Κοιλάκο, έχουν συστήσει πρόσφατα και μία ακόμα εταιρεία, ονόματι Capital Partner, με αντικείμενό της την ανακαίνιση και ανάπτυξη του ξενοδοχείου «Ακτή Μύρινα» στη Λήμνο. Το νέο εγχείρημα Τραυλού-Yazbeck θα λάβει χώρα στην οδό Αιόλου και για το σκοπό αυτό έχουν συστήσει την εταιρεία Aiolou Holdings, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι real estate business της il Toto

H γνωστή πλέον αλυσίδα καφέ, εξαπλώνεται όπως μαθαίνω με ταχύτατους ρυθμούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποτελεί ίσως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία του κλάδου, τη στιγμή που οι υπόλοιπες λίγο – πολύ γνωστές αλυσίδες, έχουν ήδη μεγαλώσει πολύ και πλέον η Ελλάδα δείχνει να μην τους χωράει. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι Mikel και Coffee Island, έχουν «τραβήξει» το δρόμο του εξωτερικού, ανοίγοντας καταστήματα σε διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο. Από την άλλη η il Totο στην Ελλάδα συνεχίζει και μάλιστα δημιούργησε εταιρεία ακινήτων με αρχικό κεφάλαιο 450.000 ευρώ με σκοπό επενδύσεις στον κλάδο αυτό και πιθανώς για να εντάξει σε αυτήν ακίνητα που στεγάζουν τα καταστήματά της. Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός ότι η il Toto έκανε τζίρο 15,7 εκατομμύρια πέρσι, από 9,5 το 2023, κάτι που δείχνει την ταχύτατη ανάπτυξη που σας προανέφερα.

Πού τοποθετούν τον πλούτο τους οι Έλληνες

Καθώς διαβάζω τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ αυτό που βλέπω είναι ότι ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει σε συντριπτικό βαθμό «παγιδευμένος» σε ακίνητα. Περίπου το 70% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή περί τα 500 – 600 δισ. ευρώ, αφορά ακίνητη περιουσία – το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται γύρω στο 45%. Ακολουθούν οι τραπεζικές καταθέσεις, που αντιστοιχούν περίπου στο 20% του συνολικού πλούτου (περί τα 150 δισ. ευρώ), ποσοστό επίσης σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (15%). Αντιθέτως, οι επενδύσεις σε συνταξιοδοτικά προϊόντα και χρηματοοικονομικά μέσα (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα κ.ά.) περιορίζονται σε μόλις 5% έκαστο, αποκαλύπτοντας ένα διαρθρωτικό έλλειμμα στη διαφοροποίηση του ελληνικού πλούτου. Στοιχεία που δείχνουν ότι οι Έλληνες παραδοσιακά προτιμούν να επενδύουν σε «τούβλα» και «τσιμέντο», τα οποία θεωρούν ασφαλές καταφύγιο για τα χρήματά τους, αντί για τα «χαρτιά» όπως είναι τα ομόλογα και οι μετοχές.

Η Κυψέλη «ξαναζεί»

Κάποτε η Κυψέλη ήταν μία περιοχή που πολλοί Αθηναίοι προτιμούσαν για να μείνουν. Στα χρόνια αυτό άλλαξε και η περιοχή έχασε σταδιακά τη λάμψη της. Φαίνεται όμως ότι τον τελευταίο καιρό περνά τη δική της «αναγέννηση» στην αγορά ακινήτων. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος εδώ, τα τελευταία έξι τρίμηνα, οι τιμές των κατοικιών με τρία ή περισσότερα υπνοδωμάτια σημείωσαν άνοδο 11,5%, με τη μέση αξία να αγγίζει τα 268.643 ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025. Αυτό σημαίνει συνολική αύξηση 27.000 ευρώ σε ενάμιση χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ReDataset, επιβεβαιώνοντας μια σταθερά ανοδική πορεία, κάτι που αποτυπώνει το νέο πρόσωπο της περιοχής.

Θέμα χρόνου η άφιξη του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό

Ολοταχώς με πληροφορούν ότι «βαδίζει» προς τον Ευαγγελισμό ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που έχουν αναλάβει τη διάνοιξη των σηραγγών για τη νέα γραμμή τέσσερα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο γεγονός αναμένεται να λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα από την ανάδοχο εταιρεία Άβαξ, δεδομένου ότι η άφιξη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ο λόγος για τον μετροπόντικα «Αθηνά» ο οποίος ξεκίνησε από το φρέαρ της Κατεχάκη, κατευθυνόμενος προς Ιλίσια και Πανεπιστημιούπολη για να φτάσει στη συνέχεια στην Καισαριανή και αμέσως μετά στον Ευαγγελισμό. Σας υπενθυμίζω ότι η ολοκλήρωση των έργων βάσει της συμβατικής υποχρέωσης έχει καθοριστεί για τα τέλη του 2029.

Κοντά στην έξοδο ο Ζούλας

Ούτε χρόνο δεν φαίνεται ότι θα συμπληρώσει τελικά ο Κωνσταντίνος Ζούλας, ως διευθύνων σύμβουλος του ΣΚΑΪ, καθώς αναμένεται να είναι εκείνος που θα πληρώσει το «μάρμαρο» για τις κακές επιδόσεις του σταθμού στην τηλεθέαση. Μάλιστα, πριν λίγες ώρες έμαθα πως είχε συνάντηση με τον Γιάννη Αλαφούζο για το θέμα, ωστόσο φαίνεται ότι η κατάσταση είναι πλέον μη αναστρέψιμη. Ο Ζούλας είχε αναλάβει επίσημα τα ηνία του σταθμού τον Οκτώβριο του 2024.