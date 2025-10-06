Οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Κρίση ξαφνικά προέκυψε και πάλι στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας με το Μέγαρο Μαξίμου να επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά που άναψε με το καλώδιο του ΑΔΜΗΕ. Επί του θέματος που ανέκυψε πάλι κυριακάτικα μετά από δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας Φιλελεύθερος, έγινε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλουν επουδενί να δημιουργηθεί πάλι η αίσθηση περί κρίσης στις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο στην ευρύτερη περιοχή.

Περί ανασχηματισμού και εκλογών

Αρκετοί βουλευτές σε πηγαδάκια ρωτούν αν ο πρωθυπουργός έχει την πρόθεση να κάνει άμεσα ανασχηματισμό και αρκετοί από αυτούς ονειρεύονται μία θέση στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο. Λογικό θα μου πείτε, αφού όλοι θέλουν για την περιφέρειά τους το καλύτερο και όταν πηγαίνουν να τους φωνάζουν «υπουργέ, υπουργέ». Θα τους στεναχωρήσω όμως γιατί στα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν υπάρχει η λέξη ανασχηματισμός και για να είμαι πιο ακριβής ούτε καν το σκέφτεται. Αρκετή γκρίνια έχει στο κεφάλι του δεν του χρειάζεται και άλλη. Τώρα, όσον αφορά το πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές σας λέω λοιπόν ότι ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι θα αλλάξει το κλίμα όσο περνάει ο καιρός, άρα όσο το αργότερο τόσο το καλύτερο. Όσοι λοιπόν έραβαν υπουργικά κοστούμια ή πίστευαν ότι θα ράψουν, να πουν στον ράφτη τους να μην ξεκινήσει. Μπορεί να χρειαστεί να είναι ανοιξιάτικο το ύφασμα.

Στις 31/10 προσγειώνεται Ελλάδα η Γκίλφοϊλ

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναμένεται να αφιχθεί οριστικά στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου, έχοντας ήδη εκδώσει τα εισιτήριά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραδώσει αμέσως τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ το πρόγραμμά της εμφανίζεται ιδιαίτερα φορτωμένο με συναντήσεις που φτάνουν τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Η ίδια επιθυμεί να πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων σε κομβικές περιοχές της χώρας, όπως η Αλεξανδρούπολη, η Σούδα και η Ρεβυθούσσα, υπογραμμίζοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για θέματα στρατηγικής συνεργασίας και ενέργειας.

Ενόχληση στο Μαξίμου

Και να πάμε τώρα στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι που συνεχίζεται και το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί με προσοχή το πώς εξελίσσεται σε παίγνιο πολιτικό από διάφορες πλευρές. Η χθεσινή σκληρή κόντρα μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν χαρακτηριστική και κυριάρχησε στο μιντιακό περιβάλλον. Προφανώς το πρωθυπουργικό επιτελείο δεν θέλει τέτοια ένταση και σε αυτόν τον βαθμό, αλλά δεν μπορεί από την άλλη να αφήσει να εξελίσσεται σε «μαύρη τρύπα» αυτή η κατάσταση που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να του δημιουργήσει μείζον ζήτημα. Αυτό όμως που έμαθα συνομιλώντας με υπουργούς που είναι κοντά με το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι υπάρχει ενόχληση για την «πλειοδοσία» υπουργών όπως του Νίκου Δένδια ή άλλων κορυφαίων στελεχών, όπως π.χ. του Δημήτρη Αβραμόπουλου, να τάσσονται δημόσια υπέρ του αιτήματος του Ρούτσι. «Εάν πολλοί αντιδρούσαν με τέτοια ένταση υπερασπίζοντας την κυβέρνηση, θα ήμασταν πολύ καλύτερα», έλεγαν πικρόχολα.

Μουρμούρα για Στυλιανίδη

Μαθαίνω ότι γίνεται μεγάλη κινητοποίηση από το καραμανλικό σύστημα για την εκδήλωση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη το απόγευμα της ερχόμενης Τετάρτης στο Ωδείο Αθηνών. Ναι μεν το βιβλίο είναι για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά έχει γίνει μαγνήτης για πολύ μεγάλο κομμάτι της ΝΔ. Μου είπαν ότι γίνονται πολλά τηλεφωνήματα και ο ίδιος ο πρώην υπουργός κάνει μπαράζ τηλεφωνημάτων και επαφών για να κινητοποιήσει κόσμο, ενώ μέχρι και ολοσέλιδη συνέντευξη είχε χθες στην Καθημερινή της Κυριακής όπου προβαλλόταν επί της ουσίας ένα διαφορετικό μανιφέστο κόντρα στη γενική γραμμή του Μαξίμου. Μία αυτό και μία το άρθρο του στα Νέα το Σάββατο περί της γραμμής και της στρατηγικής του Μεγάρου Μαξίμου σε συνδυασμό με το θέμα που έβαλε περί φυσιογνωμίας του κόμματος, ε, λογικό ήταν να υπάρξει μουρμούρα.

Η ερώτηση επτά βουλευτών της ΝΔ

Κατά καιρούς παρακολουθώ, όσο μπορώ βέβαια, το κοινοβουλευτικό έργο των βουλευτών. Έτσι έπεσε στα χέρια μου μία ερώτηση που έχει ενδιαφέρον και τη συνυπογράφουν επτά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας -με επικεφαλής τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα- όπου ζητούν από τέσσερις υπουργούς αναλυτικά στοιχεία -πανελλαδικά και ανά νομό-, τα ακριβή ποσά που έχουν εισπραχθεί από το τέλος ανθεκτικότητας που υπολογίζονται σε εκατομμύρια ευρώ. Οι βουλευτές Στεφανάδης, Μαρκογιαννάκης, Φόρτωμας, Πασχαλίδης, Καφούρος, Δημοσχάκης, μαζί με τον Κόνσολα, θέτουν ζήτημα για το πού ακριβώς θα διατεθούν, σε ποια έργα και δράσεις, ζητώντας ουσιαστικά να καταδειχθεί η ανταποδοτικότητα. Μέσα από την πρωτοβουλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας υπονοείται ότι τα δημόσια έσοδα που προέρχονται από τις νησιωτικές περιοχές (από το τέλος ανθεκτικότητας στις διανυκτερεύσεις των τουριστών αλλά και το τέλος κρουαζιέρας) υπερκαλύπτουν το δημοσιονομικό κόστος για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλες τις νησιωτικές περιοχές.

Οι ευχές στον Μητσοτάκη

Πάμε τώρα στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ την περασμένη Παρασκευή, όπου ήταν παρών και κεντρικός ομιλητής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην επέτειο ιδρύσεως και της ΝΔ που συνέπεσε. Οι ευχές προς τον πρωθυπουργό από μέλη και βουλευτές ήταν αρκετές και αυτές αποτέλεσαν και για τον ίδιο ένα δυνατό τονωτικό σε μια περίοδο που η ΝΔ πιέζεται αρκετά από πολλές πλευρές. Αυτό που έμαθα είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και αισιόδοξος για την επόμενη μέρα. Θεωρεί, όπως μου είπε συνομιλητής μου, πως θα το αλλάξει σύντομα το κλίμα – σας το ανέφερα και παραπάνω αυτό.

Με τις βαλίτσες στο συνέδριο

Πολύ θα ήθελα να μπορούσα να ακούσω τι έλεγαν Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης που κάθονταν στις πρώτες θέσεις του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα ανοικτά θέματα είναι πολλά και σίγουρα οι δυο και ως αντιπρόεδροι της ΝΔ είχαν αρκετά να συζητήσουν. Κατά τα λοιπά, το κλίμα στο συνέδριο ήταν πολύ καλό και οι νεολαίοι είχαν παλμό και ορμή. Μάλιστα κάποιοι για να μην χάσουν την ομιλία Μητσοτάκη είχαν έρθει κατευθείαν από το αεροδρόμιο και είχαν και τις βαλίτσες τους μαζί, αφού είχαν έρθει στην Αθήνα για το συνέδριο νέα παιδιά από όλη την Ελλάδα. Το πιο δυναμικό μπλοκ ήταν αυτό της Κρήτης στο οποίο έκανε ειδική μνεία στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.

Και πείραγμα στον Χατζηδάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να έχει κέφια και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ακολούθησε το αγαπημένο του σπορ πειράζοντας τον Κωστή Χατζηδάκη. Αναφερόμενος στα μη κρατικά πανεπιστήμια και θυμίζοντας ότι η πρόταση για την ίδρυσή τους κατατέθηκε πρώτη φορά την δεκαετία του ’80 από την ΟΝΝΕΔ είπε: «Και βέβαια, αυτή η πρόταση πρωτοκατατέθηκε από την ΟΝΝΕΔ τη δεκαετία του 1980, όταν ο Χατζηδάκης είχε ακόμα μαλλιά».

Ποιοι πήγαν στην Αμοργό

Δεν ξέρω πότε θα το αλλάξει το κλίμα ο πρωθυπουργός, ίσως με τις περιοδείες του ίδιου και υπουργών στην περιφέρεια, αλλά έχει πολλή δουλειά να κάνει. Η αρχή έγινε την επομένη του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ, μάλιστα, στην Αμοργό. Πώς βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Ήταν καλεσμένος μετά της συζύγου του, Μαρέβας, από τον Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού και Νήσων, τον κ. Αμφιλόχιο για τον αγιασμό των εγκαινίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Εκεί ήταν αρκετοί, εκτός από το πρωθυπουργικό ζεύγος, όπως ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών της Ε.Ε., ο Κύπριος Κώστας Καδής, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, οι υφυπουργοί Αθλητισμού και Εσωτερικών, Γιάννης Βρούτσης (και βουλευτής Κυκλάδων), Βασίλης Σπανάκης, οι τοπικοί βουλευτές Κυκλάδων, Κατερίνα Μονογυιού, Φίλιππος Φόρτωμας και Μάρκος Καφούρος, κ.ά. Μετά τον αγιασμό πήγαν στο Μοναστήρι, το καύχημα της Αμοργού και ιερό προσκύνημα με ιστορία αιώνων. Εκεί ο Μητροπολίτης προσέφερε ακριβές αντίγραφο της ιεράς εικόνας και είχε και μια πολύ θερμή συζήτηση, όπως μου είπαν οι τοπικές πηγές μου, με το πρωθυπουργικό ζεύγος που έφυγε εκστασιασμένο όχι μόνο από την ιερά Μονή αλλά και από το φυσικό κάλλος της περιοχής.

Θεσμική αλυσίδα για το Αμοργόραμα

Στη χθεσινή εκδήλωση παρουσίασης του «Αμοργοράματος», της πρωτοβουλίας των ψαράδων της Αμοργού για να προστατεύσουν τις θάλασσες του νησιού, όπου συμμετείχαν ο πρωθυπουργός και ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, Κώστας Καδής, εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του δημάρχου Αμοργού, Λευτέρη Καραΐσκου, σε όλους όσοι συνέβαλαν στο έργο, από το ξεκίνημά του. Από τον νυν Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και τέως ΥΠΕΝ, Κώστα Σκρέκα, τον πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σίμο Κεδίκογλου, και τους γενικούς γραμματείς του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη και Βαγγέλη Κυριαζόπουλο, μέχρι και τους σημερινούς υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Μία θεσμική αλυσίδα – παράδειγμα για κάθε δράση που χρειάζεται συνέχεια και συνεργασία.

Διχασμός στον ΣΥΡΙΖΑ

Το Σάββατο έγινε η Κεντρική του Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε την προβολή άλλων εποχών και το ενδιαφέρον ακόμα και των δημοσιογράφων ήταν μικρό. Είχε όμως το ενδιαφέρον της διότι, όπως μου είπε παλαιό στέλεχος, ήταν εμφανής ο διχασμός για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός να είπε στο πλαίσιο της ομιλίας του στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας, Paris 1 Panthéon – Sorbonne, ότι η συζήτηση για το κόμμα γίνεται ερήμην του, αλλά όλοι το αναμένουν. Ρίξτε μια ματιά σε μια ανάλυση για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν εμφανές στο περιθώριο της ΚΕ και πολλοί στοιχημάτιζαν για το ποιους θα πάρει μαζί του ή ποιους θα απορρίψει.

Τα πηγαδάκια της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Εκτός από τα σταθερά πολιτικά μηνύματα περί συνεργασιών στο πλαίσιο ενός προοδευτικού πόλου από πλευράς του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος το Σάββατο τα παρασκήνια είχαν πολύ ζουμί. Και αυτό γιατί η συζήτηση μεταξύ παλαιών και νέων κορυφαίων στελεχών του κόμματος εκτός αιθούσης περιστρεφόταν, και μάλιστα θα έλεγα μονοθεματικά, στο τι θα πράξει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας. Όλοι περιμένουν το επόμενο βήμα του πρώην πρωθυπουργού, για να καθορίσουν και εκείνοι με τη σειρά τους τη στάση τους, αυτό αποκόμισα και σας το μεταφέρω εγκύρως. Υπήρξε, ωστόσο, και κάποια κριτική χαμηλής ωστόσο έντασης με αναφορές περί αποστατών και ατόμων που πρέπει να καθορίζουν τη θέση τους, αλλά από χαμηλόβαθμα στελέχη. Μάλιστα άκουσα ένα εξ αυτών να λέει: «Σημαντικό το κεφάλαιο Τσίπρα, αλλά και ο σύντροφος Αλέξης πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θέλει».

Αναστάτωση μέσω Παρισίων

Κάποια στιγμή ωστόσο προς το μεσημέρι του Σαββάτου δημιουργήθηκε αναστάτωση εκεί στο Κάραβελ και ενώ εξελισσόταν η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί διέρρευσε διάλογος με φοιτητή που είχε ο Αλέξης Τσίπρας στη Σορβόνη και σχετιζόταν με το πολιτικό του μέλλον. «Η συζήτηση για νέο κόμμα διεξάγεται έντονα, αλλά ερήμην μου», είπε ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω. Ήταν κάπως σαν να σταμάτησαν οι εργασίες, καθώς σχεδόν όλοι έψαχναν τα κινητά τους αν υπάρχει βίντεο με τη δήλωση. Οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να διασταυρώσουν τι έχει ειπωθεί μεταξύ Αμαλίας – Παρισιού και Κάραβελ και η ζωή συνεχίζεται. Πάντως άνθρωπος που γνωρίζει μου είπε: «Ο Αλέξης έχει πλάνο!».

Επιστροφή στην Αριστερά

Ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή έχει δει πολλές αντιδράσεις για τις τελευταίες ομιλίες του και τις εκτιμήσεις ότι στρίβει το τιμόνι προς το κέντρο με το νέο κόμμα, θέλησε στο Παρίσι να δείξει ότι δεν ξεχνάει την Αριστερά. Και για να το καταλάβουμε, φρόντισε το γραφείο Τύπου του πρώην πρωθυπουργού να μας το θυμίσει με ξεχωριστή ανάρτηση κυριακάτικα απομονώνοντας μια φράση του από την ομιλία στο Παρίσι: «Για την κοινωνική πλειοψηφία, η Αριστερά είναι χρήσιμη, ακόμη περισσότερο και ιδίως θα έλεγα, στα δύσκολα. Η Αριστερά όμως που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες. Η Αριστερά που πατάει τα πόδια της στη γη και δεν αρκείται να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να αντιστέκεται, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης, προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών». Προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες.

Το ποτό του Τσίπρα

Αρκετά ευδιάθετος και χαλαρός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ομιλία του και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των φοιτητών της Σορβόνης. Τελειώνοντας, μια ομάδα Ελλήνων που σπουδάζουν σε διάφορες σχολές του πιο ιστορικού πανεπιστημίου της Γαλλίας, είχε κι άλλα πολλά να τον ρωτήσει και συμφώνησαν να πάνε για ποτό. Ο πρώην πρωθυπουργός τούς ζήτησε λίγο χρόνο να γυρίσει στο ξενοδοχείο να αλλάξει και τους προσκάλεσε για μια μπίρα. Ήθελε να απαντήσει σε κάθε τους ερώτηση, κυρίως όμως το έκανε για να τους ακούσει. Και όπως έγραψε κυριακάτικα στο Instragram: «Το ενδιαφέρον τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ήταν ζωηρό. Για την πολιτική ζωή, την οικονομία, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, για τη συνολική προοπτική της χώρας. Με καθαρή ματιά και γνήσια αγωνία για το αύριο της πατρίδας μας, που είναι το δικό τους αύριο. Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα από αυτή τη συνάντηση».

Σε νέους ιδιοκτήτες τέσσερα ακίνητα της «Βάρδας»

Ολοκληρώθηκαν τέσσερις πλειστηριασμοί έναντι χρεών για την ιστορική εταιρεία ανδρικών ενδυμάτων «Βάρδας», με αποτέλεσμα αντίστοιχα τέσσερα ακίνητα να βρουν νέους ιδιοκτήτες. Πρόκειται για το κτίριο στο Πικέρμι με τιμή πρώτης προσφοράς 3,2 εκατομμύρια ευρώ, κτίριο αποθήκης στην Κάντζα με τιμή που κατακυρώθηκε 1,51 εκατομμύρια ευρώ, ένα ακόμα επαγγελματικό ακίνητο στο Πικέρμι με 936 χιλιάδες ευρώ, αλλά και ένα ισόγειο κατάστημα στο «Μέγαρον Δρακούλη» στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Βενιζέλου, με τιμή κατακύρωσης 244.000 ευρώ. Σας θυμίζω ότι η «Βάρδας» διανύει τη δυσκολότερη στιγμή της ιστορίας της, καθώς οι πλειστηριασμοί στρέφονταν κατά της υπό εκκαθάριση εταιρείας, Γενική Κατασκευαστική Ενδυμάτων Α.Ε., τη μητρική εταιρεία διαχείρισης της «Βάρδας». Σας θυμίζω ότι μετά το 2016 η νεότερη γενιά της οικογένειας Βάρδα, υπό την εταιρεία Natalia & Tatiana Varda, κάνει προσπάθειες για επαναφορά της επιχείρησης στην κανονικότητα.

Νεοσύστατη εταιρεία ακινήτων από τον «βασιλιά» του Catering

Νέα κίνηση αυτή τη φορά στον τομέα των ακινήτων μαθαίνω ότι πραγματοποίησε ο Μανώλης Βαβουαράκης, «βασιλιάς» του Catering και βασικός μέτοχος της εταιρείας Γευσήνους, η οποία κυριαρχεί σε αυτόν τον τομέα. Πριν από λίγες μέρες δημιούργησε την Diem Real Estate, με αρχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ και τον ίδιο να εμφανίζεται ως πλειοψηφών μέτοχος. Το 2024 ο κύκλος εργασιών της Γευσήνους ανήλθε σε 120 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 86,47 εκατομμύρια ευρώ που είχε ο όμιλος το 2023. Για την επόμενη τριετία, ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει προβλεφθεί για νέες επενδύσεις υπολογίζεται να φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι σχεδιαζόμενες εξαγορές. Σήμερα, η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται στην παροχή γευμάτων σε μεγάλες επιχειρήσεις, με το βιομηχανικό catering να αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του συνολικού τζίρου της. Παράλληλα, σε συνεργασία με μεγάλες βιομηχανίες, έχουν δημιουργηθεί ειδικά διαμορφωμένοι χώροι εστίασης, όπου η εταιρεία παρέχει γεύματα στους εργαζομένους τους.

Τι γίνεται με το έργο υψηλών ταχυτήτων Internet

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, φαίνεται να ξεμπλοκάρει το πολύπαθο έργο Ultra Fast Broadband (UFBB), που αφορά στην ανάπτυξη υποδομών για υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Αν και ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί από το 2021, η σύμβαση δεν έχει ακόμη υπογραφεί. Οι τελευταίες εξελίξεις, ωστόσο, δείχνουν ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται κοντά σε λύση. Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων αναφέρουν ότι ο ΟΤΕ, ο οποίος έχει αναδειχθεί ανάδοχος στα περισσότερα τμήματα του έργου, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τα συναρμόδια υπουργεία για την ολοκλήρωση του υπόλοιπου σκέλους της συμφωνίας. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει η συμφωνία να κλείνει μέσα στον μήνα, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου ευρυζωνικών υποδομών της χώρας, που θα φέρει ταχύτητες 1 Gbps ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Νέο βήμα Αραμπατζή στην αρτοποιία

Ο Μιχάλης Αραμπατζής είναι ο άνθρωπος που σύστησε την κατεψυγμένη ζύμη στην Ελλάδα με την Ελληνική Ζύμη και στη συνέχεια με τον όμιλο Αραμπατζή, ο οποίος ανήκει κατά πλειοψηφία σήμερα στον όμιλο Vivartiaκαι το fund CVC. Μαθαίνω ότι πριν από λίγες ώρες προχώρησε στη δημιουργία μίας καινούργιας εταιρείας, της Arzybake, γεγονός που πιθανώς σημαίνει την οριστική αποχώρηση του επιχειρηματία από τον όμιλο, στον οποίο διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Μ. Αραμπατζής είναι ιδιαίτερα δραστήριος τον τελευταίο καιρό και ετοιμάζει τις επόμενες επιχειρηματικές του κινήσεις. Σας θυμίζω ότι μαζί με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο και ομάδα επιχειρηματιών, συμμετέχουν μετοχικά στην εταιρεία καλλιέργειας υδροπονικής ντομάτας, Wonderplant, με έδρα τη Δράμα, η οποία έχει καταφέρει να μπει σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το αρχικό κεφάλαιο για την Arzybake πληροφορούμαι ότι είναι 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η νέα πίστα μετασχηματισμού της Aktor

Η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της Aktor στην Παιανία παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου, Αλέξανδρου Εξάρχου, σηματοδοτεί το αποφασιστικό βήμα στον εταιρικό μετασχηματισμό του ομίλου, με την απόσχιση του κλάδου Κατασκευών και του κλάδου Παραχωρήσεων – ΣΔΙΤ σε δύο 100% θυγατρικές εταιρείες. Η διαδικασία εντάσσεται στο σχέδιο αναδιοργάνωσης που υλοποιεί η διοίκηση, επιδιώκοντας καθαρή εταιρική δομή, ευελιξία και προσέλκυση επενδύσεων. Μετά την ολοκλήρωση των αποσχίσεων, η Aktor ως εταιρεία συμμετοχών, εποπτεύοντας τις δύο θυγατρικές που θα συγκεντρώνουν τις κύριες δραστηριότητες του ομίλου. Η κίνηση θεωρείται κομβική για την επανεκκίνηση της ιστορικής κατασκευαστικής και την επιστροφή της σε σταθερή, ανταγωνιστική πορεία στην ελληνική και διεθνή αγορά έργων.

Πού οφείλεται η εξωστρέφεια του Παπουτσάνη

Η σημερινή κινητικότητα στο εργοστάσιο της Παπουτσάνης στη Χαλκίδα δεν είναι τυχαία. Η ιστορική εταιρεία, με πορεία σχεδόν ενάμιση αιώνα στην ελληνική βιομηχανία σαπουνιών και απορρυπαντικών, δείχνει πλέον να περνά σε μια νέα φάση εξωστρέφειας – όχι μόνο εμπορικής, αλλά και επικοινωνιακής. Η παρουσίαση προς τους δημοσιογράφους σήμερα και η αντίστοιχη εκδήλωση προς χρηματιστηριακούς αναλυτές στις 14 Οκτωβρίου με οργανωμένο ταξίδι στο εργοστάσιο της Χαλκίδας και στη μία και στην άλλη περίπτωση, σηματοδοτούν μια συντονισμένη προσπάθεια της διοίκησης να «ανοίξει» το εργοστάσιο, να δείξει από κοντά τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια στρατηγική που δείχνει ότι η Παπουτσάνη θέλει να περάσει από την εικόνα του «παραδοσιακού» brand στο αφήγημα μιας σύγχρονης εταιρείας.