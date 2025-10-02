Οι δύο εκδοχές για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

BEAST

Oυδεμία ενόχληση

Καλημέρα σε όλους. Κεντρικό θέμα της ημέρας σήμερα για πολλούς είναι η παρουσία της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα και η συνέντευξη που θα παραχωρήσει σε λίγη ώρα, στις 10 το πρωί. Μαθαίνω ότι οι προσκλήσεις είναι 90 για τους δημοσιογράφους που αιτήθηκαν να είναι παρόντες. Τώρα τι περιμένουν όλοι αυτοί είναι άγνωστο, αλλά όπως έμαθα η επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα πήγε καλά και ουδεμία ενόχληση υπήρξε στην κυβέρνηση.

Τα τελωνεία και η Κοβέσι

Η Λ. Κοβέσι ήρθε στην Αθήνα, διότι υπάρχει σε εξέλιξη η μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα για τα τελωνεία. Εμαθα ότι η ίδια δίνει βάρος στην προστασία της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι της Κίνας και των πρακτικών της. Μάλιστα η ίδια ζήτησε να γίνει η συνέντευξή της στο Πέραμα, διότι στόχος της εξαρχής δεν ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά να προβάλει με την παρουσία της τη μεγάλη έρευνα που γίνεται σε 14 χώρες και στην Ελλάδα για μεγάλη απάτη στα τελωνεία με παράνομες παρακρατήσεις ΦΠΑ και άλλες παράνομες ενέργειες που έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στα κοινοτικά ταμεία.

Οι συναντήσεις της

Με τις ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη συναντήθηκε χθες η Ευρωπαία γενική εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι. Κυριάκος Πιερρακάκης και Γιώργος Πιτσιλής έμαθα ότι της παρουσίασαν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ελληνικών τελωνείων, το οποίο υλοποιείται υπό την ονομασία Customs NextGEN. Ωστόσο, ενδιαφέρον έδειξε για την αναθεώρηση του άρθρου 86 στην κουβέντα με τον Γιώργο Φλωρίδη, ενώ με τον Χρυσοχοΐδη συζητήθηκε η συνεργασία των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση.

Καλό κλίμα με Κοβέσι

Μπορεί η Κοβέσι να έχει και ενδιαφέρον για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή και για τον ΕΛΓΑ όπως μαθαίνω, άλλο θέμα που θα μπορεί να σκάσει σύντομα, αλλά το κλίμα ήταν πολύ καλό με όσους κυβερνητικούς παράγοντες είδε, παρά τα όσα διάφοροι κύκλοι διαρρέουν και φτιάχνουν σενάρια επί σεναρίων. Στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, μου είπαν ότι έθεσε το θέμα που αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Στο σημείο αυτό, έμαθα ότι ο Γ. Φλωρίδης της είπε ότι θα αλλάξει στην επικείμενη αναθεώρηση.

Συμμαχία με Πιτσιλή

Κάτι άλλο που έμαθα είναι ότι πολύ καλό ήταν το κλίμα και με τον Γιώργο Πιτσιλή της ΑΑΔΕ και καλή πηγή μου είπε ότι υπάρχει συμμαχία πλέον. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εννοείται μπήκε στο τραπέζι, αλλά κυρίως αυτό που συζητήθηκε ήταν τα τελωνεία που ενδιαφέρουν και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι η απάτη είναι μεγάλη και αφορά σε κινέζικα προϊόντα. Ιδιαίτερη σημασία είχε και η συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, παρόντος του Γ. Πιτσιλή, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Συγχαρητήρια σε Μητσοτάκη

Και από την Αθήνα να πάω στην Κοπεγχάγη. Έμαθα ότι ο πρωθυπουργός δέχτηκε πολλά συγχαρητήρια για την τοποθέτησή του, στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς ζήτησε η Ευρώπη, επιτέλους, να περάσει από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση. Κυρίως όμως τα συγχαρητήρια ήταν για την έμμεση αναφορά του στη Ρωσία, όταν είπε ότι πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η ήπειρός μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής.

Η κίνηση Θεοδωρικάκου

Να πάμε και στα εσωτερικά, καθώς η κυβέρνηση δίνει μεγάλο βάρος στη μάχη κατά της ακρίβειας, σε τρία μέτωπα. Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Αυτή η πρωτοβουλία, όπως έμαθα, οριστικοποιήθηκε χθες κατά τη συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με εκπροσώπους του κλάδου και της βιομηχανίας τροφίμων. Οι μειώσεις θα ισχύσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους με προοπτική επέκτασης. Παράλληλα η κυβέρνηση κάλεσε τα super market να περιορίσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος για μεγαλύτερες μειώσεις τιμών και σε άλλα προϊόντα.

Και ο ρόλος των βιομηχάνων

Η σχετική λίστα με τους κωδικούς αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Ωστόσο, όπως αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς, ένα σημαντικό βάρος της πρωτοβουλίας αναμένεται να το επωμιστούν κυρίως οι προμηθευτές, οι οποίοι καλούνται να απορροφήσουν μέρος του κόστους, ώστε να φτάσουν οι μειώσεις στον καταναλωτή και να διατηρήσουν τις μάρκες των προϊόντων τους ζωντανές.

Χαμόγελα για τον πληθωρισμό

Επικοινώνησα με υψηλόβαθμο στέλεχος στο υπουργείο Οικονομικών για τη συνάντηση με την Κοβέσι, αλλά μου έλεγε για τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό στην ευρωζώνη με 1,8% (από 3,1% τον Αύγουστο), μετά τη Γαλλία που είχε 1,1% και την Κύπρο 0%. Και αυτό το πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση και μάλιστα μου έλεγαν ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 3% στην Ισπανία, στο 2,4% στη Γερμανία και στο 2,2% στην ευρωζώνη, ενώ στον πληθωρισμό τροφίμων η αύξηση στην Ελλάδα επιβραδύνθηκε στο 1,4% από 2,4% που ήταν τον Αύγουστο, όταν την ίδια ώρα στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3%.

Η κίνηση Μυλωνάκη

Πολύ μεγάλη συζήτηση έγινε για το εάν θα πάει ή όχι ο Γιώργος Μυλωνάκης στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε σημείο που είχαν μπερδευτεί και τα μέλη της από την πλευρά της ΝΔ που δεν είχαν και τη γραμμή. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, όμως, έκανε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ματ, σε συνεννόηση εννοείται, και τέθηκε από χθες με επιστολή του στη διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσει στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου.

Γκρεμίστηκε το αφήγημα

Και όπως μου είπαν από το πρωθυπουργικό επιτελείο, οι καταθέσεις των δύο πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σαλάτα και Σημανδράκου, γκρεμίζουν το αφήγημα συγκάλυψης ή εμπλοκής του Μαξίμου με στόχο να «κουκουλωθεί» η υπόθεση. Για τον μεν Σαλάτα από την κατάθεσή του ανεδείχθη ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης τον πίεζε για να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της, ο δε Σημανδράκος ξεκαθάρισε ότι το Μαξίμου του είπε «να κάνει αυτό που πιστεύει σωστό», για τους διασταυρωτικούς ελέγχους και για όλα τα υπόλοιπα.

Ο Γεραπετρίτης και το διεθνές δίκαιο

Σε διεθνές συνέδριο Ναυτικού Δικαίου με θέμα: «Οι Κίνδυνοι της Θαλάσσιας Αποστολής, υπό νέα οπτική γωνία» το οποίο πραγματοποιείται σήμερα στο ίδρυμα Ευγενίδου αναμένεται να μιλήσει στις 10:00 ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Εκεί θα αναδείξει τις κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας για τη θαλάσσια ασφάλεια, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και κάνοντας προβολή στο μέλλον όσον αφορά στις σύγχρονες προκλήσεις. Στο ίδιο πάνελ θα μιλήσει τόσο ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της θάλασσας, Tomas Heidar, όσο και ο γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Δημήτρης Φαφαλιός. Την ίδια περίπου ώρα (10:30) οι διπλωματικοί συντάκτες θα ενημερώνονται αναλυτικά από την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, για όλα τα θέματα που άπτονται της ατζέντας του υπουργείου, τα αποτελέσματα του ταξιδιού του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, αλλά και για τις στοχεύσεις για την επόμενη μέρα.

Στην απεργία το ΠΑΣΟΚ

Η χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση δεν ήταν ιδιαίτερα μαζική στην Αθήνα και αυτό συζητήθηκε αρκετά. Είδαμε τα γνωστά κόμματα που πρωτοστατούν όπως π.χ. το ΚΚΕ, αλλά και ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, αλλά ύστερα από πολύ καιρό πολλοί διέκριναν μαζική συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ, την πιο μαζική σε σχέση με άλλες χρονιές. Εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και οι Παύλος Γερουλάνος, Παύλος Χρηστίδης, Μιχάλης Κατρίνης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Κατερίνα Σπυριδάκη, Δημήτρης Μπιάνγκης, κ.ά. Ξαναβγήκε στους δρόμους το ΠΑΣΟΚ.

Οι δύο εκδοχές για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Πάμε τώρα και στο πολυπόθητο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που έχει γίνει σαν το γεφύρι της Άρτας, αφού όλοι περιμένουν τον Νίκο Ανδρουλάκη για να το επισημοποιήσει. Ένα συνέδριο όπου θα μετρηθούν οι τάσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όπως και οι συμμαχίες. Υπάρχουν δύο σενάρια για το πότε θα γίνει, αν και οι υποψήφιοι πρόεδροι στις εσωκομματικές εκλογές θα ήθελαν αν γίνει το συντομότερο δυνατό, όπως ο Παύλος Γερουλάνος που είπε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι πρέπει να γίνει «σύντομα». Η μία περίπτωση είναι να γίνει στα τέλη Νοεμβρίου, αν και είναι δύσκολο να προλάβουν στη Χαριλάου Τρικούπη, και η δεύτερη ημερομηνία είναι τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2026, με τη μόνη ένσταση μην πέσουν πάνω στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τον νέο φορέα. Μέχρι τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δώσει εντολή σε όλα τα στελέχη να κάνουν περιοδείες στην περιφέρεια για να μεταδώσουν το πρόγραμμα της ΔΕΘ. Μαθαίνω επίσης ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν με τη Χαριλάου Τρικούπη να είναι αισιόδοξη. Βέβαια το πρόβλημα στις δύο μεγάλες περιφέρειες Αθήνας και Θεσσαλονίκης παραμένει.

Τα πρώτα σημάδια της νέας Αττικής Οδού

Μπορεί η νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού να υπογράφηκε μόλις τον Σεπτέμβριο, όμως τα πρώτα «αποτυπώματα» της νέας εταιρείας λειτουργίας έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται. Η «Νέα Αττική Οδός Λειτουργία Α.Ε.», που συστάθηκε τον Αύγουστο του 2024, ανέθεσε και τυπικά την παραχώρηση στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με μια 25ετή σύμβαση παραχώρησης – τη μεγαλύτερη που έχει υπογραφεί ποτέ στη χώρα, ύψους 3,27 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσματα των νέων μηνών υπό τη ΓΕΚ Τέρνα δείχνουν τζίρο 3,3 εκατ. ευρώ, κόστος πωλήσεων 5,8 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ. Φυσιολογικό, βέβαια, για μια εταιρεία που βρίσκεται ακόμη στη φάση οργάνωσης και μετάβασης, αλλά ενδεικτικό των βαρών που καλείται να «σηκώσει» για να τρέξει ένα τόσο μεγάλο έργο.

Η κυριαρχία των Ελλήνων πλοιοκτητών στις αγορές δεξαμενόπλοιων

Το τελευταίο εξάμηνο, η ελληνική κυριαρχία στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά. Παρά την πτώση των συνολικών συναλλαγών λόγω αβεβαιότητας στην αγορά, οι Έλληνες πλοιοκτήτες εκμεταλλεύτηκαν τη σταθερότητα των ναύλων και τις ελκυστικές αξίες για να ενισχύσουν τους στόλους τους. Από τους δέκα μεγαλύτερους αγοραστές δεξαμενόπλοιων, περισσότεροι από τους μισούς προέρχονται από την Ελλάδα, αποδεικνύοντας τη στρατηγική τους θέση στη διεθνή ναυτιλία. Η Naftomar της ελληνολιβανέζικης εφοπλιστικής οικογένειας, Ζέιν, ξεχώρισε με επενδύσεις ύψους 192 εκατ. δολαρίων σε έξι MR (μεσαίου μεγέθους) δεξαμενόπλοια, ενώ η IMS SA, συμφερόντων Μάριου Γιαλόζογλου, ακολούθησε με αγορές πλοίων αξίας 123,3 εκατ. δολαρίων. Σημαντική κίνηση έκανε και η Polembros Shipping της οικογένειας Πολέμη, η οποία δαπάνησε 262,8 εκατ. δολάρια για τέσσερα νεότευκτα πλοία που θα παραδοθούν το 2026-2027.

Οι μεγάλες κερδισμένες efood και Wolt

Συζητούσα με γνώστη της αγοράς περί πλατφορμών διανομής παραγγελιών. Κι αυτό που μου έλεγε είναι ότι το delivery έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας, όμως πίσω από την ευκολία κρύβεται ένα σκληρό παρασκήνιο. Οι μεγάλες πλατφόρμες, όπως η eFood και η Wolt, κρατούν προμήθειες από 18% έως 35%, ανάλογα με την περιοχή, την κατηγορία και το αν ο συνεργάτης πληρώνει για επιπλέον προώθηση. Το βάρος μοιράζεται: ο καταναλωτής βλέπει αυξημένες τιμές, ο επιχειρηματίας βλέπει το περιθώριο κέρδους του να συρρικνώνεται και δεν έχει περιθώριο να υποβαθμίσει την ποιότητα, γιατί οι κριτικές είναι αμείλικτες. Αντίθετα, οι πλατφόρμες πολλαπλασιάζουν τα έσοδά τους. Χαρακτηριστικά, η eFood σχεδόν διπλασίασε τον τζίρο της σε δύο χρόνια: από 88 εκατ. το 2022 σε 211 εκατ. το 2024. Η Wolt δεν ανακοινώνει στοιχεία, αλλά η τάση φαίνεται παρόμοια. Το ερώτημα παραμένει: το delivery εξυπηρετεί όλους ή τελικά υπηρετεί κυρίως τις ίδιες τις πλατφόρμες;

Το «παζάρι» των τετραγωνικών στην Αθήνα

Διαβάζοντας πριν από λίγες ώρες την ανάλυση της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων, Redataset, διαπιστώνω ότι αναδεικνύει τις έντονες διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει η αγορά ακινήτων στην κεντρική Αθήνα, ακόμα και ανάμεσα σε όμορους δήμους. Με κεφάλαιο 200.000 ευρώ, η αγοραστική δύναμη μπορεί να διαφέρει έως και 23 τετραγωνικά μέτρα, γεγονός που καταδεικνύει τις ανισορροπίες και τις διαφορετικές δυναμικές της κάθε περιοχής. Το Γαλάτσι αναδεικνύεται πρωταθλήτρια επιλογή, καθώς με το ίδιο ποσό μπορεί να εξασφαλίσει κανείς κατοικία 89 τ.μ., τη στιγμή που στον αντίποδα, στη Δάφνη – Υμηττό, η ίδια επένδυση αρκεί για μόλις 66 τ.μ. Στο ενδιάμεσο βρίσκονται η Ηλιούπολη με 83 τ.μ., ο Ζωγράφου και η Αθήνα με 76 τ.μ. αντίστοιχα και ο Βύρωνας με 75 τ.μ., περιοχές όπου η ζήτηση –είτε λόγω φοιτητών είτε λόγω βραχυχρόνιων μισθώσεων– έχει διαμορφώσει υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό. Η διαφορά των 23 τ.μ. ανάμεσα στο Γαλάτσι και τη Δάφνη – Υμηττό δεν είναι αμελητέα, καθώς αντιστοιχεί σε ένα επιπλέον δωμάτιο ή και παραπάνω, στοιχείο που αποδεικνύει πόσο διαφορετικά «μετριέται» το ίδιο κεφάλαιο στην αγορά.

Επιτάχυνση πλειστηριασμών στο στόχαστρο τραπεζών – υπουργείων

Στο ίδιο τραπέζι μαθαίνω ότι κάθισαν χθες η νέα Ομάδα Εργασίας, στην οποία συμμετέχουν τράπεζες, servicers, η Τράπεζα της Ελλάδος και τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμών. Το διακύβευμα είναι κρίσιμο, καθώς η βελτίωση των διαδικασιών είναι καθοριστική για την αύξηση των ποσοστών ανάκτησης στα χαρτοφυλάκια τιτλοποιήσεων «Ηρακλής». Οι servicers κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη ταχύτερης έκδοσης διαταγών πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης και αυστηρών προθεσμιών, ενώ οι προσφυγές θα πρέπει να διεκπεραιώνονται εντός ενός έτους μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Παράλληλα, προτείνεται η ένταξη των εκκρεμών υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη στον Κώδικα Αφερεγγυότητας και στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, με μεγαλύτερη αξιοποίηση διαχειριστών αφερεγγυότητας. Στόχος είναι η μείωση των καθυστερήσεων που «φρενάρουν» τις ανακτήσεις και η αποστολή ισχυρού μηνύματος στις αγορές ότι η Ελλάδα προχωρά σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του «Ηρακλή».