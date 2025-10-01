BEAST

Όταν έκλεισαν τα φώτα

Καλημέρα σε όλους. Υπουργικό συμβούλιο χθες και έμαθα πως ο πρωθυπουργός, όταν έκλεισαν τα φώτα των καμερών, μετά την εισήγησή του, ζήτησε επιτάχυνση των ρυθμών των υπουργών και να τρέξει το κυβερνητικό έργο. Αυτό που συγκράτησα, όμως, και μου επισημάνθηκε από 3-4 υπουργούς ήταν η ενόχληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα fake news που κυριαρχούν, όπως ο ίδιος είπε, από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και στον τομέα της υγείας, μέχρι δυστυχώς και την εθνική εξωτερική και αμυντική πολιτική.

Απαντήστε με στοιχεία

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους υπουργούς σε αυτό το κλίμα οι απαντήσεις όλων να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες. Το ενδιαφέρον είναι ότι σημείωσε ότι, τώρα όσο ποτέ, ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας. Σε αυτό το πλαίσιο των εντολών θα υπάρξει ένα μπαράζ εμφανίσεων υπουργών και υφυπουργών αλλά και ορισμένων βουλευτών με συχνή παρουσία στα ΜΜΕ, σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί το κλίμα κατά της κυβέρνησης.

Με σημαία το φορολογικό

Σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης κεντρική θέση έχει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μότο της κυβέρνησης, ενώ δεν έχουν περάσει τα μέτρα στην κοινωνία και δεν κέρδισε πόντους, θα είναι ότι παραπάνω από τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται μέσω μιας τολμηρής, μηνιαίας ελάφρυνσης. Το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά και σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου τους.

Γέφυρες με νέους

Όπως μου είπε δημοσκόπος, ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ΝΔ είναι η ιδιαίτερα χαμηλή της απήχηση σε νέο κόσμο και ειδικά στις ηλικίες 18-35. Γι’ αυτό θα γίνει και μεγάλη καμπάνια ότι η κυβέρνηση κάνει για τη νέα γενιά μια παρέμβαση πραγματικά πρωτοποριακή: κανείς νέος έως 25 ετών με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος, ενώ για τους νέους μεταξύ 25 και 30 ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 9%. Μου είπαν ότι θα μιλήσει εκτενώς για αυτά ο πρωθυπουργός στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ την Παρασκευή, ερχόμενος από την Κοπεγχάγη, όπου θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που γίνεται την παραμονή της επετείου -51α γενέθλια- από την ίδρυση της ΝΔ.

Κύμα προσλήψεων

Ένα άλλο θέμα που θα προωθήσει η κυβέρνηση είναι ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών για την βελτίωση της καθημερινότητας θα γίνουν σχεδόν 20.000 προσλήψεις το 2026. Μάλιστα για να μην υπάρξει πρόβλημα θα επιταχυνθούν, όπως μου είπαν, και οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των προσλήψεων. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι την τελευταία εξαετία έχουν προστεθεί 140.000 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με μισές από αυτές τις θέσεις να καλύπτουν ανάγκες στην υγεία και την παιδεία.

Προσέγγιση με δημόσιους υπαλλήλους

Οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται έτσι κι αλλιώς στην ατζέντα της κυβέρνησης. Και επειδή πολλοί αντίπαλοι της κυβέρνησης προβάλλουν την αξιολόγηση, το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε να απαντήσει για να ρίξει πάλι γέφυρες, δρομολογώντας ένα πλαίσιο πρόσθετων αμοιβών, μπόνους παραγωγικότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, σε αυτούς που επιτυγχάνουν τους στόχους των υπηρεσιών τους. Έτσι, θα αυξηθεί, ουσιαστικά θα διπλασιαστεί ο σχετικός προϋπολογισμός για το 2026, δηλαδή θα αυξηθούν οι δικαιούχοι του μπόνους παραγωγικότητας σημαντικά. Σε αυτό τον κύκλο των αμοιβών εντάσσονται, για πρώτη φορά, και οι υπάλληλοι δήμων και περιφερειών. Για να μην κατηγορηθεί η κυβέρνηση πως εγκαταλείπει την αξιολόγηση, η ανταμοιβή αυτή θα έχει άμεση συνάρτηση και με την προσωπική τους αξιολόγηση.

Ο άοκνος Πετραλιάς

Μπορεί όλο το καλοκαίρι να ήταν με τον υπολογιστή ανά χείρας και να έκανε τις προσομοιώσεις για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, ωστόσο όπως όλα δείχνουν τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ακόμα και χθες στο υπουργικό έφτασε μισή ώρα νωρίτερα και πάλι κρατούσε φακέλους με πίνακες και σχεδιαγράμματα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τον παραδέχεται απόλυτα και, όπως όλα δείχνουν, μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν. Βλέπετε κοιτούν διαρκώς τον δημοσιονομικό χώρο και με βάση τα δεδομένα προτείνουν στον πρωθυπουργό ελαφρύνσεις και περιθώρια κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Τα συγχαρητήρια στον Δένδια

Τα μπράβο των συναδέλφων του απέσπασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου για τη νέα εποχή στις ένοπλες δυνάμεις χθες στο υπουργικό συμβούλιο. Ακολούθησε συζήτηση για τα φλέγοντα θέματα εξωτερικής πολιτικής, κατά την οποία ειδική αναφορά έγινε στην προπαγάνδα της αντιπολίτευσης με αρκετούς υπουργούς να επισημαίνουν ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης επιχειρούν να υποτιμήσουν τα πραγματικά γεγονότα και το έργο που γίνεται από την ελληνική διπλωματία. Την κουβέντα έκλεισε ο πρωθυπουργός ο οποίος υπενθύμισε όσα έχουν γίνει τα τελευταία έξι χρόνια με στόχο η χώρα να ψηλώσει και προέτρεψε τους υπουργούς να υπερασπίζονται με μεγαλύτερη ζέση όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση και κυρίως η χώρα.

H Belharra έρχεται

Αύριο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής σε μονή συνεδρίαση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα εξοπλιστικά που αφορούν την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών. Το βάρος της υπεράσπισης του νομοσχεδίου με τη σύμβαση θα το σηκώσει ο δημοφιλέστερος αυτή τη στιγμή, με βάση τη χθεσινοβραδινή δημοσκόπηση της Αlco, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής θέσης της χώρας, υπάρχουν συζητήσεις σε εξέλιξη με την Ιταλία για την πιθανή απόκτηση 2+2 ακόμα φρεγατών -που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση- από τους γείτονές μας.

Αγεφύρωτο χάσμα

Το χάσμα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά δεν βλέπω πώς μπορεί να γεφυρωθεί. Θα φύγουν βουλευτές και θα ακολουθήσουν τον Αντώνη Σαμαρά στο νέο κόμμα, εάν και εφόσον γίνει; Σας λέω κατηγορηματικά όχι, όπως με διαβεβαίωσε άνθρωπος που βρίσκεται κοντά του. Θα καταψηφίσουν νομοσχέδια στη Βουλή ή θα απέχουν όταν τα φέρει η κυβέρνηση και δεν θεωρούνται ότι συμβαδίζουν με τις πολιτικές που έχει χαράξει ο Σαμαράς; Όπως μου είπε με νόημα αυτό μπορεί να μην γίνει από αυτούς τους μετρημένους στα δάχτυλα βουλευτές που τον στηρίζουν, αλλά και από κάποιους ακόμη.

Η ώρα της Κοβέσι

Πολύς λόγος γίνεται τους τελευταίους μήνες για την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, που από σήμερα θα βρίσκεται στη χώρα μας και θα έχει κρίσιμες επαφές με τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, καθώς και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Πάντως μην περιμένετε να δει τους εδώ εισαγγελείς που αποτελούν τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς έμαθα πως δεν ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά. Βλέπετε τι παιχνίδι παίζεται το τελευταίο διάστημα και πως εργαλειοποιείται η συγκεκριμένη Εισαγγελία από πολιτικά κόμματα και πολιτικούς. Πάντως η Κοβέσι θα δώσει αύριο συνέντευξη Τύπου και θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει.

Ομιλία Καραμανλή

Νομίζω εάν μετρήσει κανείς τις ομιλίες του Κώστα Καραμανλή θα διαπιστώσει ότι ο πρώην πρωθυπουργός το τελευταίο ενιάμηνο έχει μιλήσει περισσότερες φορές από τα 15 χρόνια από την ημέρα που παραιτήθηκε από την προεδρία της ΝΔ. Θα τον ακούσουμε ξανά στις 15 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία θα μιλήσει για την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής επί πρωθυπουργίας του σε εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών στην Παλαιά Βουλή.

Κρίσιμος ο Μάρτης για τον Τσίπρα

Κάθε μέρα ακούω διάφορα ονόματα τα οποία θα πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα στον νέο του πολιτικό φορέα τον οποίο θα τον ανακοινώσει πιθανότατα τον Μάρτιο. Κρατήστε το τελευταίο θα σας εξηγήσω άλλη στιγμή για τους λόγους τους οποίους θα ανακοινωθεί τότε. Με όσους λοιπόν μιλάω όλοι μου αναφέρουν τρία ονόματα τα οποία είναι ήδη κόκκινο πανί για τον πρώην πρωθυπουργό. Τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά. Τους λόγους ίσως μας τους εξηγήσει κάποια στιγμή ο ίδιος. Επίσης και επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας ο Παύλος Πολάκης όχι μόνο δεν γράφει στα social media υπέρ του- όπως σας είχα ενημερώσει πριν λίγο καιρό- αλλά σε πολιτικά «τραπέζια» τον λέει ειρωνικά «κεντρώο». Άρα μην περιμένετε να αλλάξει εύκολα κάτι στη μεταξύ τους σχέση.

Ο διάλογος Μπουκώρου – Πολάκη

Και μιας και αναφέρθηκα στον πολιτικό από την Κρήτη θα σας αναφέρω έναν διάλογο που υπήρξε πριν μερικές ημέρες στο καφενείο των καπνιστών στη Βουλή. Μια σύντομη συζήτηση ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Μπουκώρο και τον Παύλο Πολάκη.

Μπουκώρος: Παύλο μπλέιζερ μόνο εσύ και ο Αβραμόπουλος φοράτε

Πολάκης: Γιατί με προσβάλεις Χρήστο;

Μπουκώρος: Μα γιατί; Ο Αβραμόπουλος ωραίος είναι και αν κόψεις και το μουστάκι του φέρνεις λίγο.

Πολάκης: Ρε Χρήστο, με προσβάλεις, Σε είπα εγώ Τριαντόπουλο; (κάνοντας κορυφαίο κοινοβουλευτικό παράγοντα της κυβέρνησης που καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας να γελάσει)

Η εξαγορά της Πτολεμαΐς από την ΑΒ Βασιλόπουλο

Οι πρώτες υπογραφές για την εξαγορά μέρους της τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Πτολεμαΐς, στη Δυτική Μακεδονία, από την ΑΒ Βασιλόπουλος έπεσαν το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, σε συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών. Η συμφωνία αφορά την εξαγορά πέντε από τα οκτώ καταστήματα της αλυσίδας -συγκεκριμένα, τέσσερα καταστήματα στην Πτολεμαΐδα και ένα στο Αμύνταιο. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε μέσω MOU (Memorandum of Understanding), δηλαδή Μνημονίου Συνεργασίας, ενός εγγράφου που εκφράζει την πρόθεση δύο ή περισσότερων μερών να συνεργαστούν για έναν κοινό σκοπό. Το MOU δεν είναι απαραίτητα νομικά δεσμευτικό, ωστόσο στην πράξη σηματοδοτεί την αρχή μιας ουσιαστικής συμφωνίας, η οποία -στην προκειμένη περίπτωση- θεωρείται ήδη κλεισμένη. Οι οικονομικοί όροι της εξαγοράς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί. Υπενθυμίζεται ότι στρατηγικός στόχος της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι να φτάσει τα 900 καταστήματα πανελλαδικά έως το 2028, με τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών να αναπτύσσεται μέσω του μοντέλου franchise.

Επενδύσεις 350 εκατομμύρια ευρώ από Σκλαβενίτη

Στο σχεδιασμό της διοίκησης του Σκλαβενίτη για τις επενδύσεις της επόμενης διετίας (2026-2027), μαθαίνω ότι βρίσκεται ένα φιλόδοξο πλάνο ύψους περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ, που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υποδομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Επιχείρησης. Το πρώτο μεγάλο στοίχημα είναι η ανέγερση ενός νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας στη Φούσα, έκτασης 45.000 τ.μ., το οποίο θα βρίσκεται δίπλα στο ήδη λειτουργικό Κέντρο Διανομής Ξηρού Φορτίου. Το έργο αυτό αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027. Το πλάνο επενδύσεων περιλαμβάνει ακόμη την ίδρυση 15 νέων καταστημάτων και την ανακαίνιση 60 υφιστάμενων, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, άνετων και ενεργειακά αποδοτικών χώρων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών. Τέλος, ξεχωριστή θέση έχει η δημιουργία του μεγαλύτερου FoodHall στην Ελλάδα – ενός καινοτόμου πολυχώρου γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού, σχεδιασμένου να προσφέρει μία ολιστική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Εκεί θα συνδυάζονται χώροι εστίασης με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, σε ένα περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και φιλοξενία.

Γιατί δεν πουλιέται ο Νιτσιάκος

Τα σενάρια περί πώλησης του Ομίλου Νιτσιάκος επανέρχονται συχνά στην αγορά, ιδίως μετά τον ξαφνικό θάνατο του ιδρυτή Θεόδωρου Νιτσιάκου. Ωστόσο, όπως φαίνεται, το «χαρτί» της πώλησης δεν βρίσκεται ούτε καν στο τραπέζι. Σύμφωνα με πηγές, η δεύτερη γενιά της οικογένειας -ο Κώστας, η Μαριλένα και η Αγγελική Νιτσιάκου- όχι μόνο δεν σκέφτονται να απεμπολήσουν τον έλεγχο, αλλά έχουν ριχτεί με ενθουσιασμό στο τιμόνι της επιχείρησης. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Κώστας Νιτσιάκος, 47 χρόνων σήμερα, λέγεται ότι σε πρόσφατη κατ’ ιδίαν κουβέντα με δημοσιογράφους ήταν απολύτως ξεκάθαρος: «Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον να πουληθεί η εταιρεία. Όλοι είμαστε σε παραγωγική ηλικία και θέλουμε να συνεχίσουμε την πορεία του ομίλου». Οι κυριότεροι λόγοι που μάλλον κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί τα ισχυρά οικονομικά καθώς η εταιρεία εμφανίζει υψηλή κερδοφορία και επενδύει σταθερά σε νέες υποδομές, κάτι που την κάνει αυτάρκη και ελκυστική όχι ως προς την πώληση, αλλά ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη. Ένας ακόμα λόγος είναι η ύπαρξη ενεργής δεύτερης γενιάς που έχει αναλάβει ρόλο στη διοίκηση λειτουργεί αποτρεπτικά σε σενάρια εξαγοράς. Δεν υπάρχει κενό διαδοχής. Εκτός των άλλων όμως η οικογένεια προτιμά να διατηρεί πλήρως τον έλεγχο, μακριά από περιορισμούς ή παρεμβάσεις τρίτων επενδυτών που θα άλλαζαν τη φυσιογνωμία της επιχείρησης.

Η στροφή του δισεκατομμυριούχου Χόλτερμαν στα ακίνητα

Σας έχω μιλήσει αρκετές φορές για τη μετάλλαξη του ομίλο Ελλάκτωρ, μετά την πώληση των ΑΠΕ αλλά και της Aktor σε Motor Oil και Μπάκο – Καϋμενάκη – Εξάρχου αντίστοιιχα. Μέσα από αυτή τη μετάλλαξη προέκυψε η στροφή του δισεκατομμυριούχου Ολλανδού Χένρι Χόλτερμαν, βασικού μετόχου του ομίλου Ελλάκτωρ, προς τον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με έσοδα 8,8 εκατ. ευρώ, κυρίως από τη Μαρίνα Αλίμου (6,8 εκατ. ευρώ). Μεταξύ άλλων ο όμιλος προχώρησε στην εξαγορά όλων μετοχών μειοψηφίας της REDS ΑΕ, καθιστώντας την πλήρως θυγατρική και υπογράφηκε 25ετής μίσθωση του ξενοδοχείου Civitel, χωρητικότητας 40 δωματίων στο Μαρούσι, που θα λειτουργήσει στο τέλος της χρονιάς, ενώ αποκτήθηκαν δέκα κτίρια βραχυχρόνιας μίσθωσης με την ονομασία «Hestia» στο κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη η επένδυση στο έργο της Νέας Μαρίνας Αλίμου, με τις οικοδομικές άδειες καθυστερούν και τις επιπλοκές να είναι αρκετές, θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2026. Εφόσον όλα πάνε καλά αυτή τη φορά και οι άδειες βγουν φέτος, όπως τουλάχιστον περιμένει ο όμιλος. Ανοιχτό όμως είναι και το μέτωπο της Ακτής Βουλιαγμένης, όπου βρίσκεται προς το παρόν σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη μίσθωσή της για 20 χρόνια και σε αυτόν συμμετέχει από κοινού με την Αποθήκες Αιγαίου, συμφερόντων του Γιώργου Μελισσανίδη. Η στρατηγική του Χένρι Χόλτερμαν και της Ελλάκτωρ για εμβάθυνση και διεύρυνση στον τομέα των ακινήτων, με σημαντική έμφαση στη φιλοξενία και μεγάλα αναπτυξιακά έργα, συνοδεύεται από θετικά οικονομικά αποτελέσματα το 2025 και ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου σε κρίσιμες αγορές. Αυτό δείχνει μια σαφή στροφή από προηγούμενες δραστηριότητες προς πιο κερδοφόρες και σταθερές επενδύσεις στο real estate.

Ο «Γλάρος» με τα 100 εκατομμύρια και η ολοκλήρωση το 2026

Η είδηση ότι ο Όμιλος Γλάρος, συμφερόντων της οικογένειας Σκλαβενίτη, προχωρά στην ανέγερση του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη είναι ίσως η μεγαλύτερη σε αυτό το πεδίο. Το 2024, η δημιουργία της εταιρείας Αύρα ΜΑΕ σήμανε την επίσημη εκκίνηση ενός φιλόδοξου σχεδίου, με στόχο την εξαγωγή αυθεντικών ελληνικών παραδοσιακών φαγητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το εργοστάσιο, που κατασκευάζεται στη Μαγούλα Αττικής, θα έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 250.000 μερίδες ημερησίως, διανέμοντας τα προϊόντα τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ, η οποία καλύπτεται κυρίως από ίδια κεφάλαια του ομίλου και αναμένεται να προσφέρει 300 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία και τη βιομηχανική δραστηριότητα. Η ολοκλήρωση του εργοστασίου προγραμματίζεται για Ιούνιο του 2026, οπότε και θα ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία του. Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει τη θέση του Σκλαβενίτη στα έτοιμα γεύματα, όπου θυμίζω ότι πρόσφατα εξαγόρασε και την αλυσίδα εστιατορίων με έτοιμα γεύματα «Σπιτική Κουζίνα» από τον Νίκο Σαλαπατάρα του ομίλου Salas.

Νέα εταιρεία ακινήτων από την οικογένεια Σεπετάς της Βίκος

Στη δημιουργία νέας εταιρείας ακινήτων, με την ονομασία «Ίρις Κτηματική Λουτρακίου» μαθαίνω ότι προχώρησε η οικογένεια Σεπετά που έχει την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (Βίκος). Σας θυμίζω εδώ ότι η οικογένεια Σεπετά έχει εξαγοράσει την πρώην Ίρις Λουτράκι, στην ομώνυμη περιοχή της Πελοποννήσου, μετονομάζοντάς τη σε «Υάς». Αντικείμενο της νεοσύστατης επιχείρησης η αγοραπωλησία κατοικιών και οικοπέδων αλλά και οι υπηρεσίες μίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων αλλά και μισθωμένων ακινήτων. Το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, είναι 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ακριβή φοιτητική μου στέγη

Για πολλούς γονείς και φοιτητές, η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού δεν τελειώνει με την ανακοίνωση των βάσεων. Αντιθέτως, για αρκετούς ξεκινά πραγματικά αργά τον Αύγουστο, όταν η πίεση για εύρεση στέγης εντείνεται και οι επιλογές αρχίζουν να στενεύουν. Κάποιοι καθυστερούν σκόπιμα για να αποφύγουν τα έξοδα του καλοκαιριού, άλλοι επειδή δεν έχουν βρει ακόμα το ιδανικό ακίνητο. Διαβάζοντας στα παρασκήνια των αγγελιών, το Spitogatos Insights καταγράφει τη συμπεριφορά γονέων και φοιτητών και δείχνει ότι η ζήτηση κορυφώνεται στις τελευταίες εβδομάδες πριν το άνοιγμα των σχολών. Τα στοιχεία για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025 δείχνουν ότι οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,6% σε ετήσια βάση, με τις πιο ακριβές περιοχές στην Αττική να είναι το Κολωνάκι–Λυκαβηττό και το Μετς – Καλλιμάρμαρο. Στον αντίποδα, πιο «προσιτές» περιοχές είναι η Νίκαια και η ζώνη Πατησίων – Αχαρνών.