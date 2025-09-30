BEAST

Μια επετειακή ημέρα

Καλημέρα σε όλους. Μου λένε ότι στην κυβέρνηση δίνουν μεγάλο βάρος στην επερχόμενη επέτειο της ΝΔ. Κλείνει τα 51 χρόνια της από την ημέρα ίδρυσης του κόμματος από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει να δοθεί έμφαση σε αυτή την επέτειο και γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ που θα γίνει την παραμονή των γενεθλίων, την προσεχή Παρασκευή, στο κλειστό γυμναστήριο της Παιανίας.

Την Κωνσταντοπούλου θεωρούν υποκινήτρια

Πολλοί συζητάνε ποιοι ή ποιος-α κρύβεται πίσω από τις τελευταίες συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα αλλά και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Από τις συζητήσεις που κάνω με κυβερνητικά στελέχη καταλαβαίνω ότι έχουν βάλει στο στόχαστρο την Ζωή Κωνσταντοπούλου ως υποκινήτρια της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Όμως δεν την κατονομάζουν. Υποστηρίζουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους ότι η δημοσκοπική πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας το τελευταίο διάστημα, οδηγεί την Πρόεδρο της σε εργαλειοποίση της τραγωδίας, για ιδίον πολιτικό όφελος. «Βρήκαν ευκαιρία πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και παίζουν ξανά τα ρέστα τους» είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, «συγκεκριμένα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κάποιοι εκ των οποίων, επικεφαλής των κομμάτων αυτών, χρησιμοποιώντας και τη νομική τους ιδιότητα, προσπαθούν να «παίξουν καθυστερήσεις», ούτως ώστε να μην ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών».

Η εργαλειοποίηση του πόνου

Η δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές και για όποιον το ξεχνά για λόγους πολιτικής επιβίωσης μέσω της εργαλειοποίησης της τραγωδίας των Τεμπών και της εκμετάλλευσης του πόνου των συγγενών η κυβέρνηση το υπενθυμίζει στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα. Το τόνισε στην κυριακάτική ανάρτησή του ο πρωθυπουργός το έκανε πιο λιανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνοντας ότι τα κόμματα που παίζουν τα ρέστα τους και επιδιώκουν ένα δεύτερο γύρο εκμεταλλευόμενα τον πόνο ενός ανθρώπου, θέλουν αλλά «δεν θα κάνουν την Ελλάδα μπανανία». Αυτό που τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης αποτυπώνει τη θέση της κυβέρνησης που βλέπει μια προσπάθεια πολιτικών και κομμάτων για έναν δεύτερο γύρο πατώντας πάνω σε μια τραγωδία. Έναν δεύτερο γύρο από τα κόμματα του ξυλολίου και των χαμένων βαγονιών που αδιαφορούν για την αλήθεια και την απόδοση δικαιοσύνης. Και για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, από αυτές που οι μονταζιέρες επιχειρούν να δημιουργήσουν ο Π. Μαρινάκης επανέλαβε πως «δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη στέκεται στο πλευρό ενός πατέρα που προβάλλει αιτήματα». Άλλο αυτό όμως και άλλο η προσπάθεια να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης για λόγους μικροκομματικούς μέσω της εργαλειοποίησης του πόνου των συγγενών αλλά και των συναισθημάτων των πολιτών.

Πλήρης διαφάνεια στη δίκη

Και να πάμε στην πολυσυζητημένη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν σε όλους τους τόνους ότι η δίκη θα διεξαχθεί με την μέγιστη δυνατή διαφάνεια. «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είμαστε σε συντεταγμένη πολιτεία και ως εκ τούτου θα γίνουν όλα βάση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας χωρίς ιδιαίτερη μεταχείριση για κανέναν» μου έλεγε ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος.

Τι θα σημάνει ο Σημανδράκος;

Την ίδια ώρα, τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στην κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου στην εξεταστική επιτροπή και αυτό γιατί στο παρελθόν είχε αφήσει αιχμές κατά του Λευτέρη Αυγενάκη. Συγκεκριμένα είχε περιγράψει ότι το Νοέμβριο του 2023 είχε πέσει πάνω σε 9.000 ΑΦΜ κυρίως από την Κρήτη που δεν έπρεπε να πληρωθούν, κάνοντας λόγο για πιέσεις από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι θα καταθέσει άραγε σήμερα; Πάντως για όσα έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση τονίζουν πώς από την κατάθεση Σαλάτα προέκυψε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης όχι μόνο δεν παρενέβη στο έργο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αλλά αντιθέτως ζήτησε από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεργασθεί μαζί τους, σεβόμενος τον θεσμικό ρόλο και την αποστολή, που είχαν προκειμένου να ερευνήσουν πλήρως την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Μένει να φανεί σήμερα τι θα ειπωθεί για τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό

Το μεταναστευτικό είναι το μείζον θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση εκτός των άλλων. Στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα παρουσιαστεί σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για επιτάχυνση των διαδικασιών για τους νόμιμους μετανάστες που θέλουν να εργαστούν. Σε λίγες μέρες εκπνέει και η προσθεσμία εφαρμογής της σχετικής τροπολογίας που είχε ψηφιστεί με σκοπό τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη. Όμως δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των ροών, αλλά και τι θα γίνει με τα μεγάλα ανοικτά έργα και άλλες δραστηριότητες που θέλουν «χέρια», όπως ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, το Ελληνικό, αλλά και οι τουριστικές και αγροτικές επιχειρήσεις, καθώς οι Έλληνες δεν εργάζονται σε αυτά τα πεδία.

Στα όριά τους οι κτηνοτρόφοι

Πολύωρη ήταν η χθεσινή επιτροπή παραγωγής και εμπορίου για το θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπου γι’ αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα υπήρξε ενημέρωση από τον υπουργό Κωνσταντίνο Τσιάρα – αν και όπως μου είπαν βουλευτές ήταν προβληματισμένος. Και λογικό το βρίσκω γιατί μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει φέρει στα όρια τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι, όπως μαθαίνω, ζητούν να εμβολιαστούν τα πρόβατα ενώ το επιστημονικό προσωπικό αναφέρει, ότι δεν υπάρχουν, ενδείξεις κατά πόσο αυτό θα τα προστατέψει από την ευλογιά, με συνέπεια να υπάρξουν πολλαπλά προβλήματα αργότερα αν παρθεί το συγκεκριμένο μέτρο. Μαθαίνω επίσης και για κάποια περιστατικά στις περιφέρειες όπου μερικοί κλείνουν τα «μάτια» αλλά δεν είναι τής παρούσης. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει με όσους μίλησα και για να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι είναι να υπάρξει ένα χρηματικό ποσό σαν ενίσχυση όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή για να στηριχθεί ο ελληνικός κτηνοτροφικός τομέας.

Παίρνει τηλέφωνα ο Σαμαράς

Επανέρχομαι στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά όπου η γραμματέας του Κατερίνα Σινάνογλου παίρνει τηλέφωνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας τους ότι ο πρόεδρος θα ήθελε να τους δει. Προσέξτε, όχι οποιονδήποτε αλλά αυτούς που είναι δυσαρεστημένοι με τον πρωθυπουργό. Μίλησα χθες με βουλευτή που γνωρίζει πολύ καλά τα εσωτερικά του κόμματος της Πειραιώς και μου είπε ότι ο μόνος που μπορεί να μεταπείσει τον πρώην πρωθυπουργό είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα τηλεφώνημά του.

«Τρέχουν» τα υπουργεία

Γκάζι πατούν τα στελέχη των υπουργείων το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να προχωρήσουν σε παραδοτέα. Έτσι, το υπουργείο οικονομικών αναμένεται να φέρει όχι μία, ούτε δύο αλλά τρεις σημαντικές αλλαγές με στόχο να ανοίξουν και άλλα κλειστά ακίνητα, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να είναι έτοιμη και η ψηφιακή πλατφόρμα για τον προσδιορισμό του φορολογικού οφέλους. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από την άλλη έχει έτοιμο το σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα αστυνομικών δράσεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική. Εντατικοί ρυθμοί και στη Μεσογείων καθώς προχωρά ο διοικητικός μετασχηματισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με το νομοσχέδιο μετατροπής της σε Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση.

Μετράει δυνάμεις η Διαμαντοπούλου

Μετρήσεις γίνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για να δουν αν βγαίνει πρώτη η Άννα Διαμαντοπούλου και τι ποσοστό μπορεί να φέρει στις κάλπες για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι αλλιώς να είναι υποψήφια με σταυρό στις εθνικές εκλογές και είναι αλλιώς να είναι σε εκλόγιμη στο Επικρατείας. Και αυτό το λένε στελέχη και από τη Χαριλάου Τρικούπη τα οποία θεωρούν και πιστεύουν ότι το να «τρέξει» η πρώην υπουργός για τον σταυρό μόνο καλό θα κάνει και ιδιαίτερα σε αυτούς τους νομούς τους οποίους το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια δεν πηγαίνει καλά. Προς τα εκεί κλείνει λοιπόν η υποψηφιότητα της Διαμαντοπούλου – σε μία από τις δύο μεγάλες περιφέρειες.

Θα αντέξει ο Φάμελλος;

Τον Σωκράτη Φάμελλο αρχίζω να τον λυπάμαι, διότι αλλιώς τα υπολόγιζε αναλαμβάνοντας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πριν από δέκα μήνες κι αλλιώς έχουν κυλήσει τα πράγματα. Από την πρώτη στιγμή είχα δει τη δυσκολία του εγχειρήματος, αλλά μετά το καλοκαίρι η αποστολή του έγινε σχεδόν αδύνατη. Τέλη Σεπτεμβρίου πια κι εκ των πραγμάτων βρίσκεται στη μέση μιας διαμάχης «τσιπρικών» και «αντιτσιπρικών» που μοιραία άναψε από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε την απόφαση να ενεργοποιηθεί ξανά μετά από δύο χρόνια αποστασιοποίησης. Πώς έπιασαν οι κεραίες μου ότι θ’ αντιδράσει; Παίζοντας όλα τα χαρτιά του μέσα στον Οκτώβριο έτσι και ο ίδιος ν’ αντέξει τις πιέσεις που του ασκούνται και να προλάβει τις εξελίξεις.

Σήμερα γάμος γίνεται

Πώς θα προλάβει τις εξελίξεις; Μου είπαν, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει, μέσα στις επόμενες, λίγες εβδομάδες, να έχει επικυρωθεί ο κοινοβουλευτικός «γάμος» με τη Νέα Αριστερά και ν’ ανακτηθεί η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να ‘χει κάτι χειροπιαστό στα χέρια του ως αβαντάζ στην επόμενη μέρα του χώρου. Αν ούτε αυτό το στοίχημα έχει επιτυχημένη έκβαση, τίποτα ας μην αποκλειστεί.

Ξεκαθαρίσματα στον ΣΥΡΙΖΑ

Να ξέρετε, θα έχει μπόλικο παρασκήνιο η προσεχής εβδομάδα στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θα ολοκληρωθεί με τη μονοήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Κι εκεί προβλέπεται ν’ ακουστούν πολλά. Από πολλούς. Ενδιάμεσα, μάλλον την Πέμπτη, θα συνέλθει εκ νέου και η Πολιτική Γραμματεία, μόλις λίγες ημέρες μετά την αμέσως προηγούμενη συνεδρίασή της που αποδείχθηκε αρκετά έντονη. Θα ‘ναι κι αυτή που θα δώσει το στίγμα για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει στην ΚΕ, ποιος δηλαδή είναι με ποιον, παρόλο που η Κουμουνδούρου διαρρέει πως θα αφορά περισσότερο διαδικαστικά ζητήματα.

Έρχεται το βιβλίο Τσίπρα

Το πολυσυζητημένο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και όπως λένε οι συνεργάτες του αποτελεί μαρτυρία -και μάλιστα του ίδιου του πρωταγωνιστή- των κρίσιμων γεγονότων μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολιτευτικής ελληνικής ιστορίας. Στα έντεκα κεφάλαιά του ο πρώην Πρωθυπουργός περιγράφει και αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα, αλλά και τη ναρκοθετημένη διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποφεύγει, το αντίθετο μάλιστα, να εξηγήσει και να αποτιμήσει κριτικά και αυτοκριτικά τις κεντρικές του επιλογές σε όλη αυτή τη πορεία. Ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί και σε όσα συνέβησαν τη περίοδο 2019-2023, τις αιτίες της ήττας καθώς και την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε την παραίτησή του. Τέλος, στο βιβλίο καταγράφει την προσωπική του «πυξίδα», την οραματική του κατάθεση για το αύριο της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης και της χώρας. Το βιβλίο αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg.

Κατοικίες πάνω αξίας πάνω από 70 εκατομμύρια ετοιμάζει η Avax

Στην καρδιά της στρατηγικής του ομίλου Avax φαίνεται πως βρίσκονται πλέον τα οικιστικά projects, τα οποία και αποκτούν ιδιαίτερη προτεραιότητα στο επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας. Παράλληλα με την έμφαση σε έργα υψηλών αποδόσεων και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, η διοίκηση του ομίλου δίνει ξεκάθαρο σήμα ότι το real estate αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης, με στόχο την εδραίωση της παρουσίας της σε μία αγορά που ανακάμπτει δυναμικά. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν κατά την ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, η Avax διαθέτει χαρτοφυλάκιο προς ανάπτυξη, δέκα οικιστικών projects, συνολικής μεικτής αξίας άνω των 70 εκατ. ευρώ, ενώ εξετάζονται και νέες ευκαιρίες αξιοποίησης ακινήτων. Η διοίκηση εμφανίζεται προσηλωμένη στην υλοποίηση επενδύσεων που προσφέρουν σταθερές αποδόσεις και ενισχύουν τα μελλοντικά έσοδα, χωρίς να εγκαταλείπει την παράλληλη ενασχόληση με ενεργειακές επενδύσεις και δημόσια έργα ΣΔΙΤ, όπως οι διαγωνισμοί για τους αυτοκινητοδρόμους Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Αμφίπολη–Δράμα, αλλά και το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».

Οι επενδύσεις της οικογένειας Μιχαηλίδη

Άμεσες επενδύσεις 9 εκατ. ευρώ μαθαίνω ότι ετοιμάζεται να δαπανήσει η Thanos Hotels το 2026. Ο κύριος όγκος των κεφαλαίων μου είπαν ότι θα πέσει στην ανακαίνιση του εμβληματικού Anassa στην Πάφο. Η ίδια αξιόπιστη πηγή μου δήλωσε ότι η οικογένεια Μιχαηλίδη, ιδιοκτήτρια της Thanos Hotels, έχει στο μικροσκόπιο της νησί του Αργοσαρωνικού για την απόκτηση ξενοδοχείου, καθώς και έτερου στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Πώς επηρεάζει τις πωλήσεις ιδιωτικής ετικέτας η Lidl

Σας έχω μιλήσει και άλλες φορές για τη σημασία που έχουν τα φθηνότερα προϊόντα και για την ανάπτυξη που παρουσιάζει η ιδιωτική ετικέτα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, λειτουργώντας ως αντίδοτο στην ακρίβεια. Για να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος, σε ποσοστό 22% φτάνει πλέον το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο της αγοράς σούπερ μάρκετ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο των μεγαλύτερων αλυσίδων, που κινείται στο 18% του τζίρου τους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η συμμετοχή της Lidl, η οποία επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά σε μη επώνυμα προϊόντα με δικές της ετικέτες, αναγκάζει τον μέσο όρο να «σκαρφαλώσει» στο 22%. Παράλληλα, η τάση αυτή καταγράφεται σε μία περίοδο όπου η ζήτηση για φθηνότερα προϊόντα, όπως αυτά της ιδιωτικής ετικέτας, εμφανίζει συνεχή αύξηση. Άνθρωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι η επικράτηση της Lidl και η διεύρυνση της γκάμας ιδιωτικής ετικέτας των υπόλοιπων αλυσίδων αλλάζουν σταδιακά τα δεδομένα της αγοράς, φέρνοντας την ιδιωτική ετικέτα στο επίκεντρο της προσοχής τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρηματικών στρατηγικών.

Σπάνιες εικόνες ταξιδεύουν στην Αμερική

Σπάνιες βυζαντινές εικόνες μαθαίνω ότι ετοιμάζονται να κάνουν το μεγάλο ταξίδι για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με φόντο συζητήσεις γύρω από τη διατήρηση και τη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Museum of the Bible στη Washington, D.C., έχει υποβάλει αίτημα για την προσωρινή εξαγωγή και τον δανεισμό είκοσι τεσσάρων έργων, εκ των οποίων 18 από την Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου και 6 από τη Μονή Βλατάδων Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παρουσιαστούν στην περιοδική έκθεση «Revealing the Hidden: Byzantine Icons from Thessaloniki and Patmos». Η έγκριση του αιτήματος από το υπουργείο Πολιτισμού, που καλύπτει περίοδο δανεισμού από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2027, αναμένεται να κρίνει αν τα μοναδικά αυτά έργα θα ταξιδέψουν στις Η.Π.Α. και θα εκτεθούν από τον Νοέμβριο του 2026 έως το Φεβρουάριο του 2027. Πηγές αναφέρουν ότι η διαδικασία συνοδεύεται από λεπτομερή όρους ασφαλείας και συντήρησης, καθώς τα μοναστήρια δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των θησαυρών τους, ενώ η συζήτηση για τον πολιτιστικό δανεισμό και την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών παραμένει πάντα ευαίσθητη υπόθεση.

Νέα παραγγελία 46 εκατομμυρίων δολαρίων από Λάτση

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία, η Latsco Shipping, υπό την ηγεσία του Πάρι Κασιδόκωστα – Λάτση, φαίνεται ότι επιστρέφει δυναμικά στην αγορά των product tankers. Κύκλοι της ναυπηγικής αγοράς στην Αθήνα και τη Σεούλ συνδέουν την εταιρεία με παραγγελία δύο MR δεξαμενόπλοιων 50.000 dwt (μεσαίου μεγέθους πλοία) στη νοτιοκορεατική K Shipbuilding, με επιλογές για δύο ακόμη, σε τιμή περίπου 46 εκατ. δολαρίων το καθένα. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη παραγγελία MR tankers της Latsco μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, ενισχύοντας έναν στόλο που ήδη περιλαμβάνει σχεδόν 10 MR πλοία και πέντε LR2, με επιπλέον πέντε νέα πλοία σε παραγγελία. Τα νέα δεξαμενόπλοια θα είναι έτοιμα για LNG και μεθανόλη, δείχνοντας ότι η εταιρεία δεν στοχεύει απλώς στην επέκταση του στόλου, αλλά και στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής προσαρμογής των νέων μονάδων. Στους κύκλους της αγοράς η κίνηση θεωρείται ένδειξη ότι η οικογένεια Λάτση επιδιώκει να επανενεργοποιήσει τη θέση της στην αγορά των product tankers, αξιοποιώντας τόσο την εμπειρία δεκαετιών στον χώρο όσο και τις ευκαιρίες που ανοίγονται στην ανανεωμένη αγορά ναυπηγήσεων. Τα MR tankers είναι δεξαμενόπλοια μεσαίας χωρητικότητας, συνήθως από 35.000 έως 55.000 dwt (deadweight tonnage – μέγιστο βάρος φορτίου, καυσίμων, νερού και εφοδίων που μπορεί να μεταφέρει το πλοίο). Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη και χημικά προϊόντα.

Στον «αέρα» ακόμα το deal Carrefour – Bazaar

Πολλή συζήτηση έχει προκαλέσει στην αγορά η ανακοινωθείσα εξαγορά του 40% της Bazaar από την Carrefour του Νίκου Βαρδινογιάννη, με αρκετούς να αμφισβητούν τόσο τους όρους όσο και τη δυναμική της συμφωνίας. Σύμφωνα με παράγοντες που γνωρίζουν εκ των έσω τις ισορροπίες του κλάδου, τα καταστήματα franchise της Carrefour λειτουργούν υπό ένα σχετικά «χαλαρό» καθεστώς, με αποτέλεσμα να προχωρούν σε προμήθειες ακόμη και από ανταγωνιστές, όταν εξαντλούνται τα προϊόντα τους – παρότι υπάρχει συμβατική υποχρέωση να αγοράζουν απευθείας από το δίκτυο Carrefour. Γεγονός που δείχνει και την ευρύτερη φιλοσοφία του όλου σχήματος. Από την άλλη, η Bazaar, υπό τον Γιώργο Βερούκα, παραμένει μια «ελκυστική νύφη» για την αγορά, όμως ο επικεφαλής της δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει εύκολα τις υποχωρήσεις που θα διευκόλυναν την πλευρά της Carrefour. Και εκεί ακριβώς φαίνεται να εντοπίζεται η απόσταση που κρατάει το deal στον «αέρα».