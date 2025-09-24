Η Καρυστιανού κι ο Καραχάλιος

BEAST

Άλλα περίμενε η Αθήνα, άλλα είδε

Καλημέρα σε όλους. Πολύ μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε για την αναβολή χθες της συνάντησης του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλα περίμενε η Αθήνα και άλλα είδε. Τουλάχιστον μου έλεγαν ότι πήγε καλά η συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, και φαίνεται πως οι όποιες σκιές για το θέμα του καλωδίου εξαφανίστηκαν και τα χαμόγελα περίσσευαν.

Αιφνιδιασμός της τελευταίας στιγμής

Και εκεί που ήταν όλα έτοιμα για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όλα ανατράπηκαν. Λίγο πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών φαίνεται ότι ενημερώθηκε η ελληνική αντιπροσωπεία από τους Τούρκους ότι αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. Είναι βέβαιο ότι το νέο δεν άρεσε στον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι άνθρωπος που θέλει να τηρείται το πρόγραμμα, ενώ ήθελε για πολλούς λόγους να υπάρξει και η επαφή με τον Τούρκο πρόεδρο. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πάντως, ανέλαβε επιτόπου δράση, προκειμένου να βρεθεί χρόνος, ώστε να γίνει η συνάντηση σήμερα Τετάρτη. Ανεξάρτητα από τις δικαιολογίες, βέβαια, ήταν ο απόλυτος αιφνιδιασμός.

Χαμηλές προσδοκίες

Για να είμαστε όμως ειλικρινείς, στην Αθήνα, οι προσδοκίες για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν δεν ήταν εξαρχής υψηλές, αλλά υπήρξε ο στόχος να διατηρηθεί το κλίμα των «ήρεμων νερών». Ως εκ τούτου, το βλέμμα πολλών στη ΝΔ είναι στην επικείμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ερντογάν και τις συνέπειες που μπορεί να έχει για την Ελλάδα. Γιατί, όπως λέει παλιός κοινοβουλευτικός, μπορεί πράγματι να χρειάζεται απόφαση του Κογκρέσο για να «ξεκολλήσει» η ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F35, «αλλά ενδιαμέσως μεσολαβούν εκλογές στο Κογκρέσο με κίνδυνο την αλλαγή στη σύνθεσή του». Και εκεί τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο βολικά για την Ελλάδα, που όμως ελπίζει να αλλάξουν τα δεδομένα.

Τι θα κάνουν Μάντζος, Τσουκαλάς, Μουρελάτου

Σας είχα γράψει πριν από λίγες ημέρες για το αν θα είναι υποψήφιοι στη Μαγνησία και στον Νότιο Τομέα ο βουλευτής, Δημήτρης Μάντζος, και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αντίστοιχα, αφού εκεί έχουν ακουστεί ή έχει γραφτεί κατά καιρούς. Ο Κώστας Τσουκαλάς λοιπόν φλερτάρει με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας και από την πλευρά μου λογικό το βρίσκω, από τη στιγμή που όλη την ημέρα είναι κατά κάποιον τρόπο η ομάδα κρούσης του ΠΑΣΟΚ στα ΜΜΕ κυρίως απέναντι στην κυβέρνηση. Όσον αφορά τη διευθύντρια επικοινωνίας του κόμματος και εξ απορρήτων του Νίκου Ανδρουλάκη, Στεφανία Μουρελάτου, διαψεύδει τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να είναι και αυτή σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Θέλει η ίδια να παραμείνει στη νευραλγική θέση της επικοινωνίας, που μόνο εύκολη δεν τη λες.

Δεν κατεβαίνει στον Νότιο Τομέα ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης

Πάμε τώρα στην περίπτωση του Θωμά Βαρβιτσιώτη και την πιθανή υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία στις ερχόμενες εκλογές. Ο άνθρωπος της V&O σκεφτόταν να κάνει τη μετάβαση από το επιχειρείν στην πολιτική και συγκεκριμένα στον Νότιο Τομέα. Όπως όμως με ενημέρωσε η πηγή μου, που σπάνια πέφτει έξω, δεν θα είναι τελικά υποψήφιος στον Νότιο Τομέα και μένει να δούμε αν θα κατέλθει τελικά γενικώς στον στίβο της πολιτικής.

Η Καρυστιανού κι ο Καραχάλιος

Η στήλη σάς είχε ενημερώσει πρώτη για τον «ρόλο» του Νίκου Καραχάλιου δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού και το ταξίδι που έκανε για να βρεθεί πλάι της στα Χανιά, όπου και υπήρξε ομιλία της στην εκδήλωση για τα 51 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Εκεί όπου τη συνόδευσε και σε ένα ξενοδοχείο όπου πήγε να μιλήσει στους εορταζόμενους, οι οποίοι όπως με πληροφόρησαν την άκουσαν ευλαβικά, ενώ ήταν παρόντες όλοι οι εργαζόμενοι. Σας λέω από πρώτο χέρι ότι ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του πρώην πρωθυπουργού και πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή, έχει μία φιλική σχέση μαζί της και μία συμπάθεια προς το πρόσωπό της. Γνωρίζω πολύ καλά ότι μιλάνε, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Εξάλλου προτεραιότητα για τον Νίκο Καραχάλιο είναι ο Αντώνης «μας», όπως λέει και σε κλειστό κύκλο φίλων του. Και αναφέρεται προφανώς στον Αντώνη Σαμαρά.

Οι επαφές Σαμαρά

Και να μείνω στον Αντώνη Σαμαρά, καθώς μαθαίνω ότι πυκνώνει τις επαφές του. Μεγάλο το βάρος και το πένθος λόγω του θανάτου της κόρης του, αλλά η πολιτική είναι πολιτική για τον πρώην πρωθυπουργό. Συνομιλεί με πολύ κόσμο τελευταία και μου λένε είναι έτοιμος για όλα. Θα κάνει το βήμα; Άνθρωποι που ξέρουν μου λένε πως «ναι», αλλά ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ο χρόνος. Πάντως, καλή πηγή μου είπε πως ό,τι γίνει θα γίνει πριν από τα Νικολοβάρβαρα και εννοούσε πριν από την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Με κουστούμι Αβραμόπουλου ο Τσίπρας

Από την άλλη πλευρά μου λένε ότι ο άλλος πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι ίσως καεί στο ζέσταμα, άλλοι που μιλάνε μαζί του λένε πως θα κάνει την κίνηση και τοποθετούν τις όποιες ανακοινώσεις εκεί στην αρχή της άνοιξης του 2026. Πολύ μακριά είναι, όπως μου έλεγε πρώην υπουργός του, ενώ κάποιος κακεντρεχής, καθώς δεν τον βλέπει και δεν μιλάει πλέον μαζί του, μου έλεγε πως μοιάζει ο πρώην πρωθυπουργός με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τι εννοείς τον ρώτησα. «Κοίταξε», μου απάντησε, «και ο Αβραμόπουλος έκανε το ΚΕΠ, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, και οι δημοσκοπήσεις του έδιναν και αέρα, αλλά τελικά δεν έκανε τίποτα». Βέβαια η περίπτωση Τσίπρα είναι διαφορετική, καθώς δεν υπάρχει κόμμα μεγάλο να επιστρέψει.

Η περίπτωση Καρυστιανού

Σήμερα, επειδή με έπιασε «φαγούρα» με τα υπό ίδρυση κόμματα, κάθισα και ρώτησα άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το παρασκήνιο τι συμβαίνει με τη Μαρία Καρυστιανού. Μου είπε ότι μη νομίζουμε ότι είναι αριστερή. Καμία σχέση, από τον χώρο της κεντροδεξιάς προέρχεται και από συντηρητικούς κύκλους. Μάλιστα μου επισημάνθηκε πως έχει και σχέση καλή με την Εκκλησία. Το πρόσωπο αυτό μου είπε πως δυσκολεύεται να πιστέψει -και έχει καλές πηγές- ότι θα κάνει κόμμα. Η Καρυστιανού είναι μια συντηρητική προσωπικότητα και στην παρούσα φάση παίζει με όρους όπως δικαιοσύνη, ηθική, τιμιότητα, φως, ελπίδα και οξυγόνο. Και όχι με τη λέξη «κόμμα».

Σύγκρουση στη Νέα Αριστερά

Και να πάω τώρα στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, που μαθαίνω ότι συγκρούονται εσωτερικά για το τι πρέπει να κάνουν έναντι του παλαιού κόμματός τους. Ψάχνονται να δουν πώς θα τοποθετούν έναντι του κόμματος Τσίπρα και έμαθα πως οι 53 δεν θέλουν ούτε να συζητάνε για τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ είναι αρνητικοί και σε επιστροφή ή συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, με το αιτιολογικό πως θα δικαιωθεί και ο Στέφανος Κασσελάκης. Μπρος γρεμός και πίσω ρέμα.

Το βραβείο Δημοκρατίας για το 2025

Από μέρα σε μέρα θα ανακοινωθεί και ποιος θα πάρει το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών για το 2025. Ένα βραβείο το οποίο απονέμεται από το 2016, κάθε χρόνο, σε ένα άτομο ή οργανισμό, του οποίου το έργο της ζωής του, τα επιτεύγματα και η ηθική ακεραιότητα καταδεικνύουν μια διαρκή και ενεργή δέσμευση για την προώθηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Πέρυσι, αν θυμάστε, είχε βραβευτεί από τον Χάρη Δούκα η πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ φέτος όπως με ενημέρωσαν από την πλατεία Κοτζιά το βραβείο θα απονεμηθεί στον δημοσιογράφο και συγγραφέα, Γκιντεόν Λεβί, ο οποίος γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ και είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και της δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Του έχει απονεμηθεί, επίσης, το βραβείο Olof Palme και το βραβείο Sokolov.

Στα σκαριά το μετρό προς Ελληνικό – Γλυφάδα

Σε φάση μελετών βρίσκονται οι επεκτάσεις του μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται και οι επόμενες φάσεις ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση των έργων στο Ελληνικό και η επικείμενη παράδοση κατοικιών που ήδη βρίσκονται σε διαδικασία προχωρημένης κατασκευής, κάνει πλέον πιο απαραίτητη από ποτέ την επέκταση των γραμμών που εξυπηρετούν οι συρμοί της Αττικό Μετρό. Στο γεγονός αναφέρθηκε ο Νίκος Κουρέτας, διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025. Κατά τον ίδιο, οι εργασίες ξεκινούν από την επέκταση της γραμμής από την Ανθούπολη προς το Ίλιον, με τρεις νέους σταθμούς σε Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο συνολικό πλάνο εκσυγχρονισμού και διεύρυνσης του αστικού σιδηροδρομικού δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της συγκοινωνίας και την εξυπηρέτηση περισσότερων επιβατών.

Έως και 15.000 επισκέπτες την ημέρα στο συγκρότημα

Με ενδιαφέρον άκουσα ότι το συγκρότημα ξενοδοχείου, καζίνο και συνεδριακών χώρων στο Ελληνικό αναμένεται να υποδέχεται έως και 15.000 επισκέπτες ημερησίως, κάτι που θα κυμαίνεται ανάλογα με την ύπαρξη εκδηλώσεων και συνεδρίων. Παρά τη δυναμική αυτή, άγνωστο παραμένει το πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί το μεικτό project των ΓΕΚ Τέρνα και Hard Rock International, καθώς ο Γιώργος Στρατηγός, Executive Director της Hard Rock Athens IRC SA, απέφυγε σε πρόσφατο συνέδριο για τις Υποδομές και τις Μεταφορές να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το IRC Ελληνικού, με προϋπολογισμό 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη επένδυση στην Ευρώπη, καθώς μέχρι σήμερα τέτοια projects συναντώνται κυρίως στην Αμερική και την Ασία. Το συγκρότημα θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας με 1.100 δωμάτια, συνεδριακούς χώρους, αρένα για κλειστά θεάματα, μεγάλους συνεδριακούς χώρους που θα συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, εκτεταμένους χώρους εστίασης και έναν από τους μεγαλύτερους χώρους παιγνίων στην Ευρώπη. Η στόχευση του project είναι η προσέλκυση κοινού υψηλότερης εισοδηματικής κατηγορίας, συνδέοντας το τρίπτυχο «ήλιος – θάλασσα – πολιτισμός» και ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της χώρας. Στο παρασκήνιο, η Hard Rock Athens φαίνεται να μην περιορίζεται σε έναν απλό χώρο διαμονής ή ψυχαγωγίας, αλλά να στοχεύει σε ένα hub που θα αλλάξει τα δεδομένα του τουρισμού και της ψυχαγωγίας στην Ευρώπη.

Η στροφή της Ten Brinke στα «μεταχειρισμένα»

Η Ten Brinke, παραδοσιακά γνωστή για τα νεόδμητα ακίνητα, επιχειρεί μια νέα στρατηγική στροφή με την ίδρυση της Ten Brinke Remodelling, εταιρείας που θα εστιάζει σε παλιά ακίνητα, τα οποία δεν ανακαινίζει απλώς, αλλά ανακατασκευάζει πλήρως. Όπως μαθαίνω, η κίνηση αυτή ανταποκρίνεται στις τάσεις της αγοράς: περίπου 40% όσων αναζητούν κατοικία δίνουν προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση του ακινήτου, ένα στοιχείο που αποτελεί παράδοση στην ελληνική αγορά, ενώ άλλο 40% ενδιαφέρεται για υπαίθριους χώρους και το υπόλοιπο 20% αξιολογεί κυρίως την άμεση πρόσβαση στον χώρο εργασίας. Η νεότευκτη εταιρεία Ten Brinke Remodelling επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να προσφέρει μια εναλλακτική λύση, με τιμές σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τα νεόδμητα σπίτια, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγοραστές να αποκτήσουν ακίνητα αναβαθμισμένα ποιοτικά και λειτουργικά, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά όσο σε ένα ολοκαίνουργιο project.

Σύμπραξη Lamda – Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Μία ενδιαφέρουσα κίνηση μαθαίνω ότι έκανε η Lamda στο Ελληνικό. Αυτή αφορά στη σύσταση της εταιρείας Ellinikon Student Living, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θεόδωρο Γαβριηλίδη, επικεφαλής επενδύσεων του ομίλου Lamda. Πρόκειται για μία κίνηση που προμηνύει την είσοδο της Lamda επενδυτικά στον τομέα στέγασης των φοιτητών που θα σπουδάζουν στις πανεπιστημιακές υποδομές εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού. Η συγκεκριμένη εταιρεία αποτελεί σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθώς εκτός του πανεπιστημιακού campus που θα δημιουργηθεί, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα έχει συνολική δομημένη επιφάνεια 50.000 τετραγωνικών μέτρων, προβλέπεται να δημιουργηθούν και πολυτελείς φοιτητικές εστίες για τους σπουδαστές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η συνολική δομημένη επιφάνεια των οποίων θα ανέρχεται στα 25.000 τετραγωνικά μέτρα.

Το «παιχνίδι» της Jumbo και το στοίχημα του Απόστολου Βακάκη

Στην επενδυτική κοινότητα, η Jumbo δεν είναι απλώς μια αλυσίδα καταστημάτων παιχνιδιών και ειδών σπιτιού. Αποτελεί δημιούργημα του Απόστολου Βακάκη, ενός επιχειρηματία που έχει μάθει να κινείται κόντρα στο ρεύμα, να διαβάζει έγκαιρα τις διεθνείς τάσεις και να επενδύει εκεί που άλλοι διστάζουν. Η συγκυρία είναι ιδιαίτερη. Ενώ η ελληνική αγορά μετοχών έδειξε χθες ισχυρή δυναμική χάρη στις τράπεζες, τα βλέμματα στρέφονται στην Jumbo, η οποία ανακοινώνει τα εξαμηνιαία αποτελέσματά της. Στα παρασκήνια, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν: οι αναλυτές περιμένουν αύξηση πωλήσεων κατά 8% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, οι οποίες ανέρχονται κοντά στα 497 εκατ. ευρώ, και άνοδο προσαρμοσμένου EBITDA κατά 13% στα 175 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή δεν είναι τυχαία. Φαίνεται ότι ο Βακάκης επέμεινε προσωπικά σε στρατηγικές κινήσεις που βελτίωσαν τα περιθώρια κέρδους. Εκμεταλλεύτηκε την υποχώρηση του δολαρίου, την πτώση τιμών στην Κίνα και τη μείωση του κόστους μεταφορών. Αυτές οι επιλογές φαίνεται ότι τώρα αποδίδουν καρπούς.

Άνοδος παρά τη μείωση στη ζήτηση για τον ΑΔΜΗΕ

Στον ενεργειακό κλάδο, οι ισορροπίες είναι λεπτές και κάθε μεταβολή στη ζήτηση ή στις διασυνδέσεις μπορεί να ανατρέψει τους αριθμούς. Ωστόσο, στον ΑΔΜΗΕ δείχνουν να ξέρουν καλά το «παιχνίδι» και, όπως όλα δείχνουν, τα αποτελέσματα β’ τριμήνου που θα ανακοινωθούν σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς θα αποτυπώσουν αυτή τη στρατηγική σταθερότητα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) για το β’ τρίμηνο του 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 86,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αλλά σταθερή αύξηση (+2% σε ετήσια βάση). Κι αυτό παρά το γεγονός ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίστηκε πιο «ήπια» και τα έσοδα από δικαιώματα διασυνδέσεων ήταν χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Το «μαξιλάρι» ήρθε από τις αυξημένες μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, που ενίσχυσαν τα χρήματα που μπήκαν στα ταμεία του ΑΔΜΗΕ.