BEAST

Ερντογάν και ποσοστά

Καλημέρα σε όλους. Η επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι το μείζον θέμα για το Μέγαρο Μαξίμου. Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει για την συνάντηση που θα γίνει στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των εργασιών της ΓΣ του ΟΗΕ. Για την συνάντηση υπήρξε έντονο παρασκήνιο και μεθοδικές κινήσεις, ώστε να μην διαρρεύσει κάτι νωρίτερα, ούτε από την Αθήνα, ούτε από την τουρκική πλευρά. Το άλλο θέμα που καίει την κυβέρνηση είναι πως θα ανεβάσει τα ποσοστά της.

«Ήρεμα νερά»

Θα ξεκινήσω από την συνάντηση του έλληνα πρωθυπουργού με τον τούρκο πρόεδρο όπου δεν προβλέπεται κάτι συγκλονιστικό. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα έχουμε επαναβεβαίωση του δόγματος «ήρεμα νερά» χωρίς προκλήσεις από τη μία και την άλλη πλευρά. Τόσο στην Αθήνα όσο και στην Άγκυρα κατανοούν ότι πολλές φορές οι τόνοι ανεβαίνουν με το βλέμμα στο εσωτερικό ακροατήριο και δεν επιθυμούν με τίποτα να υπάρξει επιδείνωση των σχέσεων των δυο χωρών. Πάντως μην περιμένετε κάτι συγκλονιστικό από την συνάντηση.

Στήριξη Ντόρας σε Γεραπετρίτη

Και με αφορμή την επικείμενη συνάντηση στη Νέα Υόρκη να σημειώσω ότι παίρνει πόντους ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Προχθές πάντως άντεξε και στη συνάντηση που οργανώθηκε στα γραφεία της ΝΔ για να ενημερώσει τους βουλευτές του κόμματος που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Τον Γ. Γεραπετρίτη στήριξε η Ντόρα Μπακογιάννη που μίλησε για άδικη κριτική προερχόμενη από «εθνικιστικές φωνές». Και ο νοών νοείτω.

Όχι σε υποψηφιότητα

Και επειδή αναφέρθηκα στον Γ. Γεραπετρίτη να σας πω και ένα θέμα που συζητείται και δεν είναι άλλο από το που θα είναι υποψήφιοι διάφοροι υπουργοί και στελέχη που δεν είχαν εκλεγεί και συμμετείχαν είτε ως βουλευτές Επικρατείας είτε ως εξωκοινοβουλευτικοί. Μου λένε λοιπόν για τον υπουργό Εξωτερικών πως πιθανότατα δεν θα είναι υποψήφιος με σταυρό σε κάποια περιφέρεια, εκτός εάν του προταθεί εκλόγιμη θέση από τον πρωθυπουργό στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Μάλλον δεν θα πάρουν τον λόγο

Και επειδή στους βουλευτές της ΝΔ αρέσει να κριτικάρουν ενίοτε την κυβέρνηση με παρεμβάσεις στα ΜΜΕ είτε στο καφενείο της Βουλής είτε σε πολιτικά στέκια στο κέντρο της Αθήνας, μου λένε ότι σήμερα δεν θα πάρουν τον λόγο. Δεν προβλέπεται να μιλήσουν στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Βέβαια εάν το ζητούσαν δύσκολα θα τους έλεγαν όχι και δεν θα αρνηθούν και ψήφο στον βουλευτή Λάρισας, Μάξιμο Χαρακόπουλο, που θα είναι ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ.

Αμερικανικό ενδιαφέρον για ενέργεια

Και να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που αφορά το αμερικανικό ενδιαφέρον για την ενέργεια στην ευρύτερη περιοχή μας με έμφαση και σε περιοχές της Ελλάδας. Στην Αθήνα, στο πλαίσιο αυτό, θα βρεθεί το διήμερο 6-7 Νοεμβρίου, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, για να συμμετάσχει στις εργασίες της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια και θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου. Μέχρι τότε θα έγκατασταθεί στη χώρα μας και η Κίμπερλι Γκιλφοιλ, ο διορισμός της οποίας επικυρώθηκε χθες το βράδυ.

«Είμαστε σε καλό δρόμο»

Πήρα τηλέφωνο χθες το βράδυ συνεργάτες του πρωθυπουργού και δυο υπουργούς που συνομιλούν μαζί του για να ακούσω τις εκτιμήσεις τους για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Κατάλαβα ότι δεν πανηγυρίζουν, αλλά η αίσθηση που σου δίνουν είναι πως η κυβέρνηση είναι σε καλό δρόμο. Αυτό λένε, καθώς η πρωτιά διατηρείται και η απόσταση από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλη. Υπάρχει όμως προβληματισμός για το πως θα αλλάξουν οι συνθήκες για να δημιουργηθεί ρεύμα που θα δώσει ώθηση για να καταφέρει η ΝΔ να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία.

Κατήφεια στο ΣΥΡΙΖΑ

Αντίθετα μου είπαν πως υπάρχει κατήφεια στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τα νούμερα είναι χάλια και το κόμμα κινείται στη ζώνη του 4% που σε συνθήκες εκλογών με πολύ προσπάθεια να ξεπεράσει το 5% και εάν. Και εάν εμφανιστεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προβλέπεται πανικός με ότι αυτό σημαίνει. Τακτικός συνομιλητής μου που ξέρει παρασκήνιο από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μου ανέφερε πως αρχίζουν πλέον τα καρφιά να πηγαίνουν κατευθείαν στον Σωκράτη Φάμελλο και δεν θα αργήσουν να ακουστούν και δημόσια επικρίσεις για την στρατηγική του. Και μου επισημάνθηκε ότι αυτό ίσως το θέσουν οι Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης.

Πάγος στις σχέσεις Τσίπρα – Κατσέλη

Παρακολουθώ πάντα με ενδιαφέρον τις συνεντεύξεις της Λούκα Κατσέλη γιατί έχει κάτι να πει. Έτσι λοιπόν είδα και την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση πριν λίγες ημέρες και θα έλεγα ότι άφησε μια πικρία προς των πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο πάντα είχαν εξαιρετικές σχέσεις, ενώ κράτησε αποστάσεις από το νέο εγχείρημα. Όπως όμως συμβαίνει με τους μεγάλους έρωτες και αναφέρομαι στους πολιτικούς, έτσι και σε αυτή την περίπτωση υπήρξε ρήξη μέσω τηλεφώνου. Και ο λόγος είναι ότι η πρώην υπουργός μιλούσε εξ ονόματος του Αλέξη Τσίπρα στις συγκεντρώσεις που έκανε σε όλη την Ελλάδα με το Ινστιτούτο της. Για να είμαστε ειλικρινείς έχει όλα τα δίκια του ο πρώην πρωθυπουργός, γιατί με τις συνιστώσες έπαθε και μάλλον έμαθε. Αν θέλει η αξιοσέβαστη οικονομολόγος και πολιτικός να στηρίξει τον Τσίπρα στο νέο εγχείρημα του, μπορεί να κατέλθει στον πολιτικό στίβο ως υποψήφια στον νέο του πολιτικό φορέα, εάν και εφόσον γίνει, για να αναμετρηθεί και για να δούμε τελικά το τι μπορεί να προσφέρει και ο καθένας. Μην απορείτε με όλα αυτά που συμβαίνουν στο λεγόμενο προοδευτικό τόξο. Τη στιγμή που γίνεται του «Ινστιτούτου» με τον καθένα να φτιάχνει και από ένα. Τώρα θα μου πει ο καθένας ότι έφτιαξε και ο Στέφανος Κασσελάκης γιατί να μην φτιάξω και εγώ.

Χρωστάει και σε ανθοπωλείο

Συζητήθηκε αρκετά το δημοσίευμα του Newsbeast και της στήλης για τον πρόεδρο κόμματος που χρωστάει σε κάβα και σε μία εταιρεία leasing αυτοκινήτων. Ανάμεσα σε αυτούς που με πήραν τηλέφωνο χθες για να μάθουν ποιος είναι ο πρόεδρος, όπου φυσικά δεν είπα σε κανέναν, ήταν και κάποιος ο όποιος το κατάλαβε και μου είπε ότι και αυτόν τον έχουν «ενοχλήσει» για ένα ποσό αξιοσέβαστο που αφορούσε λουλούδια. Συγκεκριμένα λουλούδια για στολισμό αλλά μην με ρωτάτε για πού – εύκολο είναι. Τα λουλούδια λοιπόν όπου κόστιζαν κάποια χιλιάρικα δεν πληρώθηκαν, με την δικαιολογία ότι ο πρόεδρος τους έκανε διαφήμιση. Αυτή ήταν η απάντηση όταν υπήρξε όχληση από το ανθοπωλείο. Ελπίζω να μην με καλέσουν και σήμερα για τον συγκεκριμένο γιατί αποφάσισα να βάλω στο «κάδρο» άλλον σήμερα ο οποίος χρωστάει και αυτός σε όποιον μιλάει ελληνικά αν και στο τέλος βέβαια βλέπω να μην μου μιλάει άνθρωπος με αυτά που γράφω. Μετά το μεσημέρι χτύπησε το τηλέφωνό μου και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν κάποιος κύριος τον οποίο γνωρίζω για να με ρωτήσει ποιος μπορεί να μεσολαβήσει για να πάρει τα λεφτά του από δύο τραπέζια που έκανε εκλεγμένος πολιτικός και άφησε και αυτός κανόνι. Δεν φτάνει που έκανε ένα, ήθελε και δύο ο αθεόφοβος με συνέπεια τώρα να μην σηκώνει τα τηλέφωνα. Για να σας βοηθήσω η ταβέρνα είναι σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου και δεν αφορά άνθρωπο που εκλέγεται εκεί.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης η Διαμαντοπούλου

Εκτός από την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό που συζητήθηκε στα περισσότερα ΠΑΣΟΚικά πηγαδάκια και τραπέζια, ήταν η κάθοδος της πρώην υπουργού Άννας Διαμαντοπούλου στην Α’ Θεσσαλονίκης. Και όταν λέμε κάθοδος εννοούμε αν θα τιμήσει την φανέλα του ΠΑΣΟΚ ως υποψήφια στη νύμφη του Θερμαϊκού. Για να είμαι δίκαιος, σας είχα αναφέρει εδώ και καιρό ότι δεν σκεφτόταν αυτό το ενδεχόμενο αν και όπως μου είπαν όλοι οι τοπικοί παράγοντες «θα σαρώσει». Τώρα μαθαίνω ότι υπάρχουν έντονες σκέψεις και από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη να οργώσει τη Θεσσαλονίκη ως υποψήφια. Αν, λέω εγώ τώρα, αν θέλει να είναι ξανά υποψήφια πρόεδρος κάποια στιγμή θα πρέπει να κατέβει με σταυρό και όχι στο Επικρατείας. Βέβαια αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο και τόσο μακρινό. Η οποία, επισκέφθηκε χθες το Art Festival και υπήρξε ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ με τον Χάρη Δούκα αφού ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει το εν λόγω φεστιβάλ. Όπως είπε και κάποιος που πέρασε από εκεί και τους είδε, «δύο από τις ψυχές του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκαν». Μέχρι στιγμής και στην πάροδο του χρόνου το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύεται «επτάψυχο».

Πολλά τα άγνωστα για τον Ανδρουλάκη

Πατάτες, ρύζι και κάτι άλλο. Θα μπορούσε να είναι κάποιος που δεν θυμάται τι ήθελε απ’ το σουπερμάρκετ αλλά όχι. Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης που μετράει που λέει που θέλει να μειώσει τον ΦΠΑ. Γι’ αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άδραξε τη ευκαιρία και έβγαλε στη σέντρα για μια ακόμα φορά το ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει το πρόγραμμά του: «Πλέον έχουμε το “άγνωστο τρόφιμο”, εκτός από το “άγνωστο πρόγραμμα” και την “άγνωστη κοστολόγηση” από το ΠΑΣΟΚ», είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Πέραν των όποιων διαξιφισμών μεταξύ πολιτικών είναι γεγονός ότι έχουμε περάσει ανεπιστρεπτί τις εποχές που έβγαινε ένας πολιτικός σε ένα μπαλκόνι, αράδιαζε «θα» και λεφτά και τον χειροκροτούσαν από κάτω. Πάθαμε και μάθαμε με το «δώστα όλα» κι αυτό το ξέρουν πολύ καλά στο επικοινωνιακό επιτελείο του Μαξίμου γι’ αυτό κι ο Παύλος Μαρινάκης επιλέγει να αντιπαρατίθεται με «μολύβι και χαρτί» με την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία όσο δεν θυμάται πόσο κάνουν τα μέτρα που προτείνει χάνει στο μέτρημα.

Επίθεση σε Φλωρίδη και απαντήσεις

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης μπήκε ο Γιώργος Φλωριδης με τα κοινοβουλευτικά μπιφ να είναι αμέτρητα. Επί ώρες τον σφυροκοπούσαν οι πολιτικοί αρχηγοί για μια ευρεία γκάμα θεμάτων από τη διάταξη για την υπό όρους απαγόρευση πρόσβασης σε δικογραφίες, μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τεμπη και την εξωτερική πολιτική. Δεν το έβαλε κάτω όμως, απαντούσε στις επικρίσεις μια προς μία, αντιστρέφοντας τα πυρά.

Πηγαδάκι Ζωής – Καραμέρου

Ένα ενδιαφέρον πηγαδάκι εξελίχθηκε μπροστά μου την Πέμπτη το μεσημέρι στη Βουλή, μπροστά από τα γραφεία των κοινοβουλευτικών συντακτών, από δύο ανθρώπους τους οποίους έχω δει να συγκρούονται δημόσια για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο. Αναφέρομαι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Καραμέρο. Απ’ ό,τι κατάλαβα, το κλίμα ήταν καλό χωρίς να μπορέσω να στήσω αυτί για να ακούσω το τι λένε. Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι αυτή δεν το λες και εύκολο το εγχείρημα.

Γκάφα Καζαμία

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας το πουλέν της Ζωής Κωσταντόπουλου, ο οποίος ανεβάζει στροφές στη βουλή έντονα τελευταία και επιτίθεται με βαρείς χαρακτηρισμούς σε εκπροσώπους της κυβέρνησης διατρανώνοντας τις θέσεις της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε μια γκάφα χθες στη Βουλή. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής πήγε και κάθισε στα έδρανα των Συριζαίων προκαλώντας την έντονη αντίδραση τους, οι οποίοι και τον κατηγόρησαν για ασέβεια. Ετσι, αναγκάστηκε να σηκωθεί και να κάτσει στη σωστή θέση.

Το ιστορικό ορόσημο των 300 εκατομμυρίων για την Κρι Κρι

Η Κρι Κρι βαδίζει προς ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά στην πορεία της αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις στο κλείσιμο του 2025. Επίδοση που εάν επιτευχθεί, όπως τουλάχιστον υπολογίζει η βιομηχανία παγωτού και γιαουρτιού, δεν είναι τυχαία, καθώς στηρίζεται σε μια συντονισμένη στρατηγική που περιλαμβάνει την ενίσχυση της παρουσίας σε αγορές του εξωτερικού, την περαιτέρω ανάπτυξη του Greek Frozen Yogurt με έμφαση στις ΗΠΑ, αλλά και τις νέες συνεργασίες στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, το όριο των 300 εκατ. ευρώ λειτουργεί ως ψυχολογικό αλλά και επιχειρηματικό «κατώφλι», το οποίο ανοίγει νέες προοπτικές για την εταιρεία της Σερρών. Η πρόκληση επομένως από εδώ και πέρα είναι διπλή. Αφενός να κεφαλαιοποιήσει τη διεθνή δυναμική της, αφετέρου να διατηρήσει τη σταθερότητα στα περιθώρια κέρδους της, σε ένα περιβάλλον που παραμένει ευμετάβλητο.

Οι τιμές στα εμπορικά κέντρα και στα ακίνητα στο Ελληνικό

Με σαφείς ενδείξεις επιτάχυνσης προχωρά το project του Ελληνικού με βάση τα όσα άκουσα να λέει η διοίκηση της εταιρείας στη διάρκεια της χθεσινοβραδινής ενημέρωσης των χρηματιστηριακών αναλυτών. Το εμπορικό κέντρο Riviera Galleria, που αποτελεί την πρώτη εμπορική ανάπτυξη που θα τεθεί σε λειτουργία, έχει ήδη εξασφαλίσει 78% προσυμφωνημένων μισθώσεων (heads of terms), με τον μέσο όρο του ενοικίου αγγίζει τα 85 ευρώ ανά τ.μ. μισθώσιμης επιφάνειας. Μάλιστα, οι τελευταίες συμφωνίες κλείστηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τα 85 ευρώ, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει να υπογράφονται τα πρώτα συμβόλαια. Η ολοκλήρωση των εργασιών στο εμπορικό κέντρο σας θυμίζω ότι αναμένεται μέσα στο επόμενο έτος. Για το δεύτερο εμπορικό κέντρο, το The Ellinikon Mall, το ποσοστό των προσυμφώνων που έχουν υπογραφεί ανέρχεται σήμερα στο 64%, με μέσο όρο ενοικίου περί τα 55 ευρώ ανά τ.μ., επίσης βελτιωμένο σε σχέση με προηγούμενες ανακοινώσεις. Στο κομμάτι των κατοικιών, η εταιρεία ανέφερε ότι οι πωλήσεις στην «παραλιακή ζώνη» και τη «Little Athens» κινούνται σε επίπεδα άνω των 8.600 ευρώ/τ.μ., με την τάση να είναι ανοδική.

Το «φαινόμενο Jackaroo» χτύπησε και στη Θεσσαλονίκη

Ουρές σχηματίστηκαν όπως μου λένε άνθρωποι από τη συμπρωτεύουσα και στο νέο κατάστημα της αλυσίδας κοτόπουλου Jackaroo, που άνοιξε αυτή την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται πως υπάρχει… μαγνήτης στα μαγαζιά που ίδρυσε ο Μιχάλης Μαντζουράνης, ο οποίος έχει καταφέρει να κάνει περιζήτητο το τηγανητό κοτόπουλο. Το ενδιαφέρον είναι πως, πλέον, στο τιμόνι της επιτυχίας βρίσκεται και ένας «γίγαντας»: ο όμιλος Vivartia (Goody’s, Everest, Flocafe), που μπήκε ως συνέταιρος με ποσοστό 60%, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμική της Jackaroo. Αρκεί να σας πω ότι για το 2025 οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τζίρο άνω των 23 εκατ. ευρώ, με σαφή κερδοφορία – επίδοση που δεν περνά απαρατήρητη ούτε από τους ανταγωνιστές. Το πιο αξιοσημείωτο; Ο Μαντζουράνης έχει κατορθώσει να διεισδύσει στην αγορά της εστίασης, παρά την ισχυρή παρουσία της KFC, που δραστηριοποιείται στον ίδιο χώρο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι κοινό ανταποκρίνεται, οι επενδυτές παρακολουθούν, και οι ουρές στα μαγαζιά συνεχίζονται.

Τα εκατομμύρια της παραλίας και τα κέρδη του Αστέρα Βουλιαγμένης

Μπορεί τα φώτα να πέφτουν συνήθως στο ξενοδοχειακό σκέλος του Αστέρα Βουλιαγμένης, όμως η πραγματική «χρυσή» μηχανή μέσα στο καλοκαίρι φαίνεται πως ήταν η παραλία. Ο λόγος για την παραλία του Αστέρα, που άλλαξε χέρια μέσα στο 2024 και πλέον ανήκει και αυτή στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, ο οποίος απέκτησε το σύνολο του συγκροτήματος από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες, Άραβες επενδυτές. Αρκεί να σας πω ότι μόνο η παραλία μαζί με τα καταστήματα εστίασης που λειτουργούν εκεί, έφερε τζίρο σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 1 εκατομμύριο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το ενδιαφέρον δεν σταματά εκεί: τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας που διαχειρίζεται την παραλία και τα εστιατόρια εκτοξεύτηκαν στα 434 χιλ. ευρώ, από μόλις 74 χιλιάδες το 2023.

Πού συχνάζει ο Τζόκοβιτς στο Καβούρι

Μπορεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το πότε ακριβώς θα επιστρέψει στο ATP Tour, όμως ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος πρόσφατα εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα και στη Γλυφάδα δεν έχει σταματήσει στιγμή την προετοιμασία του και μάλιστα στην Αθήνα. Το τελευταίο διάστημα, ο «Νόλε» κάνει συστηματικές εμφανίσεις στο Kavouri Tennis Club, εκεί όπου βρήκε το σκληρό court που χρειάζεται για να ανεβάσει ρυθμούς. Μία από τις προηγούμενες μέρες μάλιστα μου είπαν ότι τον είδαν εκεί κάποιοι από τους θαμώνες του Tennis Club, να «προπονεί» το γιό του. Για όσους δεν παρακολουθούν τένις, το ATP Tour είναι το παγκόσμιοτουρνουά κορυφαίου επιπέδου στο ανδρικό τένις, το οποίο διοργανώνεται από την Ένωση Επαγγελματιών Τενιστών.

Τριγμοί για τη Βάρδας

Η γνωστή εταιρεία ένδυσης «Βάρδας», που έχει τις ρίζες της στα τέλη της δεκαετίας του ’30 και συνέδεσε το όνομά της με το ποιοτικό ανδρικό ντύσιμο, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Μόνο την Τετάρτη αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τρεις νέοι πλειστηριασμοί, οι οποίοι αφορούν εμπορικούς χώρους και γραφεία σε Πικέρμι, Χαλάνδρι, Κάντζα και Θεσσαλονίκη. Οι ημερομηνίες που έχουν οριστεί είναι η 1η και η 30ή Οκτωβρίου, αν και δεν αποκλείεται να υπάρξει αναβολή ή «πάγωμα» της διαδικασίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την κίνηση δεν προωθούν τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης δανείων, αλλά ιδιώτες.