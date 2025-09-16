BEAST

Αποφασισμένη η κυβέρνηση

Καλημέρα σε όλους. Με ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και Novartis θα ξεκινήσω σήμερα. Και αυτό διότι χθες συγκροτήθηκε το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής και είχαμε και νέες δημεύσεις περιουσιών. Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να το τραβήξει το θέμα και φαίνεται ότι δεν υπάρχει διάθεση κουκουλώματος. Ας ξεκινήσουμε.

Κατέρρευσε η σκευωρία

Αντίθετα αν και χθες καταδικάστηκαν σε μια άλλη υπόθεση, αυτή της Novartis, οι δύο κουκουλοφόροι μάρτυρες, η υπόθεση έχει μείνει σκοτεινή, καθώς κανείς δεν έχει μάθει ποιοι ήταν οι σκευωροί, αν και η σκευωρία κατέρρευσε. Και μαθαίνω ότι ορισμένοι πολιτικοί που τα ονόματά τους ενεπλάκησαν άδικα θα το τραβήξουν με αγωγές. Από την πλευρά της ΝΔ έλεγαν πως κατέρρευσε η σκευωρία και ήταν και ενδεικτική η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά που δείχνει πως θα το κάνει το θέμα έως το τέλος. Στην ίδια λογική περί κατάρρευσης της σκευωρίας ήταν και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η αρχή για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κυβέρνηση θα στρέψει με τρόπο την προσοχή των ΜΜΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την έναρξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά σε βάθος χρόνων την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχή έγινε χθες με την εκλογή του προεδρείου. Η πλειοψηφία της ΝΔ απέρριψε την πρόταση για διακομματική σύνθεση του προεδρείου. Επί της στρατηγικής της ΝΔ είχε γίνει ειδική σύσκεψη των βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή με συνεργάτες του πρωθυπουργού. Πρόεδρος της επιτροπής εξελέγη ο Ανδρέας Νικολακόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία, αντιπρόεδρος από το ίδιο κόμμα η Μαρία Συρεγγέλα, όπως και η Ιωάννα Λυτρίβη στη θέση της γραμματέως, ενώ ο βουλευτής Καβάλας, Μακάριος Λαζαρίδης, ορίστηκε εισηγητής της πλειοψηφίας.

Ο Π. Μαρινάκης για την οικογένεια Αντεντοκούνμπο

Η τήρηση της νομιμότητας είναι μαζί με τα οικονομικά και τη στήριξη των πολιτών πρώτη στην ατζέντα της κυβέρνησης και φαίνεται πως έχει τη διάθεση να μην επιτρέψει σε κανέναν να καπηλευτεί έννοιες ή να τις διαστρεβλώσει. Γι’ αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεχώρισε την ήρα από το στάρι στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ρωτήθηκε αν με τον νόμο του υπουργείου Μετανάστευσης δεν θα είχε παίξει ποτέ στην Εθνική ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο. «Άλλο η παράνομη μετανάστευση κι άλλο οι άνθρωποι που γεννήθηκαν, πήγαν σχολείο, δούλεψαν στην Ελλάδα», τόνισε ο Π. Μαρινάκης και μάλιστα είπε πως άνθρωποι όπως ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο και η οικογένειά του είναι σύμβολα και μας κάνουν υπερήφανους.

Να μην χαθεί το μομέντουμ

Να χτίσει πάνω στο 30% που της δίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις φορολογικές εξαγγελίες θα επιχειρήσει η κυβέρνηση, καθώς όπως λένε στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, το momentum δεν πρέπει να χαθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, από εδώ και πέρα, στόχος είναι μία θετική είδηση κάθε εβδομάδα -ει δυνατόν- και υπενθύμιση των φόρων που έχουν μειωθεί. Το καλό για την κυβέρνηση είναι ότι έρχεται ο Νοέμβριος, όπως λένε ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, οπότε συνταξιούχοι και ενοικιαστές θα δουν ένα επίδομα 250 ευρώ και ένα ενοίκιο. Το κακό είναι ότι για τους υπόλοιπους, εργαζόμενους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, οι πρώτες ελαφρύνσεις θα φανούν τον Ιανουάριο του 2026 και αυτό το επισημαίνουν βουλευτές της ΝΔ.

Περί Βενιζέλου και Επικρατείας

Διαβάζω με ενδιαφέρον τα δημοσιεύματα που αφορούν τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το πολιτικό του μέγεθος και θα έλεγα ότι πολλές φορές οι απόψεις του για θέματα που άπτονται τον κοινοβουλευτισμό προκαλούν κλυδωνισμούς στο πολιτικό τοπίο της χώρας. Υπάρχει η άποψη -και αυτή είναι η κυρίαρχη- ότι ο Βενιζέλος θα είναι στη πρώτη θέση του επικράτειας του ΠΑΣΟΚ. Αρκετοί, δε, το θεωρούν σίγουρο. Είμαι σε θέση να γνωρίζω πως ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν επιθυμεί να είναι στο επικράτειας και δεν πρόκειται να μπει. Και αυτό δεν είναι δική μου άποψη ή εκτίμηση. Θα μπορούσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος να ψήφιζε παρών σε ένα νομοσχέδιο; Όχι. Ή να μην έχει τη δική του άποψη; Όχι, βέβαια. Δεν μπαίνει σε καλούπια ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τον Νίκο Ανδρουλάκη – κάθε άλλο, οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικές. Ο Βενιζέλος περιμένει κάτι άλλο. Πιο μεγάλο.

Τι θα κάνει ο Λοβέρδος;

Ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον του Ανδρέα του Λοβέρδου; Είδα τις δηλώσεις του, αφού μετά από επτά χρόνια ήρθε η δικαίωσή του για την υπόθεση Novartis, και την επίθεσή του προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, Μίλησα με άνθρωπο που βρέθηκε προ ολίγων ημερών μαζί του και τον ρώτησα αν θα είναι υποψήφιος στην Πάτρα. «Ο Ανδρέας θα είναι υποψήφιος όπου του ζητηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη», μου είπε. Και τον πιστεύω.

Η ηγετικότητα και οι πρωθυπουργήσιμοι

Η δεινή θέση στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κάτι νέο και αυτό το συζητούν όλοι στο κόμμα, πλην της σκληρής ομάδας των υποστηρικτών του Σωκράτη Φάμελλου. Η φημολογία για την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα φέρνει σε άλλους βουλευτές και στελέχη αισιοδοξία και σε άλλους φόβους για περαιτέρω διάσπαση. Στα τηλεοπτικά πάνελ, πάντως, κάποιοι δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για την πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας ότι χρειάζεται περισσότερη ηγετικότητα, και πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρωθυπουργήσιμος. Αυτό αποτελεί σαφές καρφί για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που τον υπερασπίζεται ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης.

Η οργή Πολάκη

Και επειδή αναφέρθηκα στον Π. Πολάκη. Να σημειώσω το δυνατό καρφί κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Κρητικό πολιτικό που είπε πως δεν αντέχει άλλη διάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ και χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό απλό βουλευτή του κόμματος κι όχι κάτι περισσότερο από αυτό, επιμένοντας πως ό,τι είναι να γίνει στον δρόμο για την ανασυγκρότηση του χώρου είναι αδύνατον να μην έχει σκελετό «τον προγραμματικό λόγο που έχει εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Δεν άρεσε το μπαράζ ερωτήσεων

Τι κάνει όμως ο Αλέξης Τσίπρας; Αφοσιωμένος στη συγγραφή του βιβλίου του είναι μαθαίνω ο Τσίπρας, όπου και θα αποκαλύπτει άγνωστα στοιχεία και δεδομένα της περιόδου της διακυβέρνησής του, με τις πληροφορίες μου να λένε ότι ο κύριος κορμός του πονήματός του θα είναι έτοιμος μέχρι το τέλος του μήνα. Παρά τα όσα λέγονται και γράφονται για ρήξη στις σχέσεις με τον Σωκράτη Φάμελλο, η πηγή μου δεν επιβεβαιώνει κρίση στις σχέσεις των δύο ανδρών. Ίσα ίσα. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω πως δεν άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ έπεσαν «βροχή» οι ερωτήσεις για τον πρώην πρωθυπουργό, γεγονός που λειτούργησε αποπροσανατολιστικά ως προς τις κεντρικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα.

Οι καραμανλικοί στη Ρηγίλλης

Στις αρχές Οκτωβρίου θα γίνει μια μεγάλη σύναξη καραμανλικών βουλευτών και στελεχών. Εκεί στη Ρηγίλλης. Όχι στα παλιά γραφεία της ΝΔ αλλά απέναντι, στο Ωδείο. Κινητοποίηση γίνεται μεγάλη διότι θα δώσει το παρών και ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής. Αφορμή το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την τεχνητή νοημοσύνη. Ομιλητής δεν θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά η παρουσία του αποτελεί μαγνήτη. Μου λένε όμως πως παρόντα θα είναι και αρκετά μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Τα τηλεφωνήματα Σαμαρά

Από το άλλο «στρατόπεδο», αυτό του Αντώνη Σαμαρά, μου λένε πως θα υπάρξει κινητικότητα. Τι θα γίνει δεν ξέρω, διότι πολλά έχει αναθεωρήσει ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά είναι ακόμη μετέωρο αν θα κάνει το βήμα που πολλοί αναμένουν. Μετά το μνημόσυνο της κόρης του, Λένας, την περασμένη Κυριακή έμαθα πως άρχισε να κάνει τηλεφωνήματα όχι για πολιτική συζήτηση σε αυτή τη φάση, αλλά για να ευχαριστήσει για τη συμπαράσταση στο βαρύ πένθος του.

Η Εθνική μπάσκετ στο Μαξίμου

Και να πάω σε κάτι πιο ευχάριστο. Έμαθα ότι εντός των ημερών θα επισκεφθούν το Μέγαρο Μαξίμου οι παίκτες και το προπονητικό τιμ της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστός φίλος του μπάσκετ -παίζει στον ελεύθερο χρόνο του- είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών μας, τονίζοντας πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθειά τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο ύστερα από 16 χρόνια. Θα τα πουν όλοι από κοντά.

Τα ταξί της Θεσσαλονίκης και ο Βελόπουλος

Η Ελληνική Λύση έχει μια ξεχωριστή δεξαμενή ψηφοφόρων στη Θεσσαλονίκη. Παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος εκλογικός μηχανισμός, αλλά ούτε η παρουσία των βουλευτών του κόμματος κάνει τη διαφορά, η Ελληνική Λύση έχει με το μέρος της τη φυλή των ταξιτζήδων. Όσες φορές χρησιμοποίησε ταξί η ομάδα του Newsbeast στη ΔΕΘ και η συζήτηση πήγαινε στα πολιτικά, κατέληγε σε ψηφοφόρο της Λύσης. Ένας μάλιστα, όπως είπε, κάνει και προσηλυτισμό, καθώς προσπαθεί να επηρεάζει τους πελάτες και να στηρίξουν Κυριάκο Βελόπουλο.

Τι φέρνει η νέα επένδυση των Θερμοκηπίων Θράκης

Παρακολουθώντας αρκετά τις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι στον όμιλο Πλαστικά Θράκης γνωρίζουν καλά ότι η ανάπτυξη στον αγροδιατροφικό τομέα απαιτεί κεφάλαια, υπομονή και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Η πρόσφατη επένδυση που έκανε των 65.664 τ.μ. στα Θερμοκήπια Θράκης -τη θυγατρική του ομίλου που συμμετέχει και η χαλυβουργία Έλαστρον- δεν ήταν απλώς ένα ακόμα βήμα μεγέθυνσης, αλλά μια στρατηγική επιλογή που ήδη αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας. Στα νούμερα, η εικόνα φαίνεται καθαρή, καθώς ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 12,02 εκατ. ευρώ από 8,79 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση χάρη στη διεύρυνση της καλλιεργούμενης έκτασης. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν επίσης, στα 2,22 εκατ. ευρώ έναντι 1,88 εκατ. ευρώ, αν και το περιθώριο μειώθηκε (18,52% από 21,39%), δείχνοντας ότι η παραγωγή μεγάλωσε αλλά με μεγαλύτερο κόστος ανά μονάδα.

Σιγή ιχθύος για το deal Carrefour-Bazaar

Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία για την εξαγορά του 40% της Bazaar από τη Retail & More που έχει τα Carrefour στην Ελλάδα (θυγατρική της εισηγμένης AVE συμφερόντων Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη) έγινε γνωστή ήδη από τον Ιούνιο, μέχρι σήμερα δεν καταγράφεται ιδιαίτερη κινητικότητα γύρω από το θέμα. Οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο έως το τέλος του έτους να υπάρξει οριστική συμφωνία, ωστόσο στο παρασκήνιο επικρατεί σιωπή. Η ησυχία αυτή έχει οδηγήσει την αγορά να παρουσιάζει αρκετά σενάρια: κάποιοι μιλούν για προσεκτική προετοιμασία της Retail & More πριν την τελική υπογραφή, ώστε να μην υπάρξουν αστοχίες, άλλοι για δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις και για ζητήματα που αφορούν τόσο το μετοχικό όσο και το λειτουργικό σκέλος της συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η αγορά παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Η Carrefour, που φιλοδοξεί να ξανακερδίσει τη θέση της στην ελληνική αγορά, χρειάζεται γρήγορη ανάπτυξη καταστημάτων. Η Bazaar, από την άλλη, δίνει πρόσβαση σε έτοιμο δίκτυο και στη χονδρική δραστηριότητα. Το ερώτημα είναι αν και πότε η «ησυχία» θα δώσει τη θέση της σε πράξεις.

Πώς η Elval μπήκε στις φρεγάτες

Παρά το γεγονός ότι ο τομέας αλουμινίου της ElvalHalcor έχει μακρά πορεία στην ελληνική βιομηχανία, η Elval που τον εκπροσωπεί καταφέρνει να διατηρεί κυρίαρχη θέση, επενδύοντας σε καινοτόμες λύσεις προστιθέμενης αξίας. Η πρόσφατη συνεργασία με τη Mevaco, σημαντικό προμηθευτή μηχανολογικών συστημάτων για τον όμιλο Naval Group, δείχνει τη στρατηγική στόχευση της Elval. Το αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών της Elval αξιοποιήθηκε στην κατασκευή πολεμικών πλοίων νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένων των φρεγατών FDI HN για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας. Η επιλογή της Mevaco ως ενδιάμεσου συνεργάτη επιτρέπει στην Elval να διεισδύει σε απαιτητικά προγράμματα αμυντικής ναυπηγικής, χωρίς να εκτίθεται άμεσα στον κατασκευαστικό κίνδυνο. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η Elval, πέρα από την παραγωγή, επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά της και δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω συμμετοχή σε διεθνή αμυντικά προγράμματα.

Πωλείται η Κορρές

Ακούω στην αγορά ότι η Morgan Stanley τρέχει διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της Κορρές, την ελληνική εταιρεία καλλυντικών που είχε αποκτήσει το 2017 μέσω του fund North Haven Private Equity Asia IVσε συνεργασία με την Profex. Στην πώληση εμπλέκεται ως σύμβουλος η Jefferies, ενώ η διαδικασία αναμένεται να περιλαμβάνει κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών από ενδιαφερόμενους επενδυτές. Κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι υπάρχει σαφές ενδιαφέρον από επενδυτικά σχήματα, κυρίως λόγω της σταθερής πορείας και των τελευταίων οικονομικών μεγεθών της εταιρείας.

Ένας παλιός γνώριμος της μπύρας «πιάνει δουλειά» στα logistics

Σε φάση στρατηγικού επαναπροσδιορισμού εισέρχεται o ομιλος logistics, OB-Streem, με τον Αλέξανδρο Καραφυλλίδη να αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου από την 1η Οκτωβρίου 2025, όπως μου λένε στην αγορά. O Καραφυλλίδης παλιός γνώριμος της αγοράς, σας θυμίζω ότι έχει θητεύσει και ως διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στην Ελλάδα αλλά και αργότερα ως αντιπρόεδρος της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής για τον όμιλο Carlsberg. Επί της ουσίας έρχεται να αναλάβει το σχήμα που δημιουργείται από τη συγχώνευση της OB Streem μέσω απορρόφησης με την εταιρεία «Ορφεύς Βεϊνόγλου Διεθνής Μεταφορική Α.Ε», μετά και την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου δημιουργείται ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στα logistics αλλά και στα Βαλκάνια.

Το δώρο του Κούστα στον Κερασίδη

Ίσως το καλύτερο πιάνο στον κόσμο έκανε δώρο ο εφοπλιστής, Δρ. Γιάννης Κούστας, στον 12χρονο πιανίστα – παιδί θαύμα, Στέλιο Κερασίδη. Ο λόγος για ένα Steinway, τη μάρκα με τα χειροποίητα πιάνο, η τιμή των οποίων ξεπερνάει τις 100.000 ευρώ. Σας θυμίζω ότι ο Γιάννης Κούστας, είναι ο άνθρωπος που στέκεται αρωγός σε κάθε βήμα που κάνει ο υπερταλαντούχος Κερασίδης, μεταξύ των οποίων και τα έξοδα για να σπουδάσει στο μουσικό σχολείο, Purcell School, ένα από τα κορυφαία σχολεία στον κόσμο στον τομέα των μουσικών σπουδών.

Αλλάζει η βιομηχανική περιοχή της Λυκόβρυσης

Το πιο μελανό σημείο του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, δηλαδή η βιομηχανική ζώνη στα σύνορα με την Μεταμόρφωση φαίνεται ότι βρίσκεται σε τροχιά εξυγίανσης. Η πρώτη θετική εξέλιξη είναι η έκδοση της άδειας αποπεράτωσης της ημιτελούς επί 30 έτη αθλητικής εγκατάστασης από την δημοτική αρχή του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέχρι να αναλάβει η δημοτική αρχή Μάριου Ψυχάλη, ήταν βέβαιο ότι δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια αποπεράτωσης για το ημιτελές κλειστό γυμναστήριο Λυκόβρυσης. Ταυτόχρονα, εκτός από την έκδοση άδειας αποπεράτωσης, έρχεται μια ακόμα πιο σημαντική είδηση που είναι η μετεγκατάσταση της εταιρείας Paper Pack από την Κηφισιά στη Λυκόβρυση. Η συγκεκριμένη επένδυση οδηγεί στην διάνοιξη οδών, σε παραχώρηση ιδιωτικών χώρων σε κοινή χρήση με αποτέλεσμα η περιοχή να εξυγιαίνεται πλήρως. Σημειώνεται δε, ότι ήδη η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ακινήτου Panita έχει παραχωρήσει σε κοινή χρήση 800 τ.μ. ιδιωτικής έκτασης κάτι που δίνει την δυνατότητα για την επαρκή είσοδο και έξοδο στο κλειστό γυμναστήριο Λυκόβρυσης, όπως ακριβώς ζητούσε το yπουργείο Αθλητισμού. Όλα τα ανωτέρω, δείχνουν ότι με γοργούς ρυθμούς αλλάζει η βιομηχανική περιοχή της Λυκόβρυσης.