BEAST

Ελπίδες και σενάρια

Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζεται η συζήτηση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, όπως και τα σενάρια για την επόμενη μέρα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει μεγάλη σημασία στο πακέτο που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, ευελπιστώντας να αλλάξει το κλίμα. Αυτό ουσιαστικά είπε χθες και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, στην καθιερωμένη τους μηνιαία συνάντηση, αυτή ήταν η πρώτη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, όπου και έγινε επισκόπηση όλων των ανοικτών θεμάτων.

Σήμερα «κληρώνει» για τα θαλάσσια οικόπεδα

Άλλο ένα κεφάλαιο στο ενεργειακό σχέδιο της κυβέρνησης γράφεται σήμερα με την λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προσφορών στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού, για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε θαλάσσια οικόπεδα: τα «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2». Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον Αμερικανικό κολοσσό Chevron και μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων και έως τις 17.00 το απόγευμα θα κριθούν όλα. Οι φάκελοι θα ανοίξουν τα επόμενα 24ωρα και θα μάθουμε τους διεκδικητές. Όλα θα έχουν κριθεί στο τέλος του 2025 όταν θα επικυρωθεί από τη Βουλή ο τελικός ανάδοχος.

Επαφές έως την τελευταία στιγμή

Μαθαίνω ότι ο υπουργός ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου που βρίσκεται στο Μιλάνο, για διεθνές συνέδριο για το αέριο, είχε επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στους οποίους και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ για να διαπιστώσει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για δραστηριοποίηση των αμερικανικών συμφερόντων εταιριών στη ΝΑ Μεσόγειο.

Έτοιμη η λίστα του Σαμαρά στην Πελοπόννησο

Σας έγραψα προχθές για την επίσκεψη που δέχτηκε ο Αντώνης Σαμαράς από κορυφαίο πρόσωπο για να διερευνήσει μια τυχόν επιστροφή του στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα να δούμε τις κινήσεις που κάνει σχετικά με τον νέο πολιτικό φορέα που ετοιμάζει Γνωρίζω ότι στην Πελοπόννησο αν αύριο γίνουν εκλογές ο πρώην πρωθυπουργός έχει έτοιμες τις λίστες για τους ποιους θα κατεβάζει στη μάχη των εθνικών εκλογών. Ήδη έχει καταλήξει σε πρόσωπα και τρέχει όλο το σχεδιασμό. Επίσης έχει πάρει στο επιτελείο του γνωστό δημοσιογράφο ο οποίος έχει δικό του site και είναι από τους λίγους που γνωρίζει την πολιτική σκηνή του τόπου. Για να σας βοηθήσω έχει σπουδάσει στο Παρίσι και έχει συγγράψει αρκετά βιβλία. Ο ίδιος όταν τον ρωτάνε για το ποσοστό που θα πάρει στις ερχόμενες εκλογές ο Αντώνης Σαμαράς αν κάνει κόμμα, λέει είναι γύρω στο 10%. Εγώ σας είχα πει πριν λίγες ημέρες ότι σε δημοσκόπηση και στην ερώτηση αν θα ψηφίζατε Αντώνη Σαμαρά, το «σίγουρα ναι» είναι στο 3% ενώ φτάνει μέχρι 7% το ποσοστό του στην καλύτερη περίπτωση.

Η παραδοχή του Προέδρου

Αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες στην συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Τασούλα ήταν η παραδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι ο υπ’ αριθμόν ένας αντίπαλος της κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Τα εργαλεία αντιμετώπισης πρέπει να είναι σταθερά και μόνιμα και να αντέχουν, όπως είπε, στην διάρκεια του χρόνου. Φίλος της ιστορίας όπως είναι ο Κ. Τασούλας έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, υπενθυμίζοντας ότι σαν σήμερα το 1951 είχαμε εκλογές στη χώρα μετά τον εμφύλιο επικρατούσε και η πολιτική αστάθεια.

Στήριξη στο κυβερνητικό αφήγημα

Τι είδα όμως από την τοποθέτηση του Κ. Τασούλα και μου επεσήμαναν δυο κορυφαίοι υπουργοί. Η στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο κυβερνητικό αφήγημα. «H ανάπτυξη ξεκίνησε μετά το 1952 οπότε είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις και η Ελλάδα έφυγε από την λογική της Ψωροκώσταινας» είπε ο Τασούλας και τόνισε ότι «έχει σημασία η πολιτική σταθερότητα και στο σημείο αυτό να πω ότι αυτή είναι μια αξίωση συνταγματικής περιωπής και συμπλήρωσε ότι στο άρθρο 41 του Συντάγματος περιλαμβάνεται η δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διαλύσει τη Βουλή αν καταψηφίσουν δύο κυβερνήσεις και δεν εξασφαλίζεται η πολιτική σταθερότητα.

Τασούλας και Γαλλία

Η τοποθέτηση αυτή του Κώστα Τασούλα, είναι ευθυγραμμισμένη με την κεντρική γραμμή της κυβέρνησης. Και όπως μου είπαν αυτό θα λέει ουσιαστικά και ο πρωθυπουργός από εδώ και πέρα σε μια προσπάθεια να πείσει για την ανάγκη να υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Και μάλιστα θα επικαλείται το παράδειγμα της Γαλλίας όπου κλονίζεται το πολιτικό σύστημα και προκαλεί και κλυδωνισμούς στην οικονομία.

Η αγωνία του Φάμελλου

Και να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ όπου αγωνιά ο Σωκράτης Φάμελλος και ελπίζει με την εμφάνισή στη ΔΕΘ, σήμερα και αύριο να διαμορφώσει τις συνθήκες να ανέβουν τα ποσοστά του κόμματος. Πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ κατανοούν ότι υπάρχει μια μεγάλη παραδοξότητα: ο νυν πρόεδρος προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ και ο πρώην πρόεδρός του, ο Αλέξης Τσίπρας, ετοιμάζει νέο κόμμα. Αναπόφευκτα, οι κινήσεις του Φάμελλου, επισκιάζονται από τις πληροφορίες και τα σενάρια για το κόμμα Τσίπρα.

Συναγερμός για ΔΕΘ Φάμελλου

Στο πλαίσιο αυτό μου λένε ότι γίνεται μεγάλη κινητοποίηση για να βρεθεί κόσμος στο Βελλίδειο στην ομιλία του Σ. Φάμελλου. Μου είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να απουσιάζουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήδη προμοτάρουν την ομιλία μέσω των λογαριασμών του στα κοινωνικά δίκτυα. Πάντως Αλέξη Τσίπρα δεν θα δούμε στην ομιλία Φάμελλου αν ενδιαφέρεστε.

Οι ονειρώξεις του Φάμελλου

Σας είχα ενημερώσει εγκαίρως ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ουσιαστική σύμπλευση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς παρά τα όσα έχουν γραφτεί κατά καιρούς. Το αν θα καταθέτουν μαζί ερωτήσεις στη Βουλή ή συμφωνούν σε πράγματα απέναντι στη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν λέει και κάτι. Κάτι τέτοιο θα γινόταν μόνο στην περίπτωση που δεν θα έκανε τον πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας – κι αυτό με αστερίσκους . Όπως μου είπε κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ όταν του έθεσα το ζήτησα της σύμπλευσης, μου είπε χαρακτηριστικά «αυτά είναι ονειρώξεις του Σωκράτη Φάμελλου».

Τα fake news με τη μείωση του ΦΠΑ

Ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί την κοινή γνώμη και αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης. Είναι το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ και της άποψης της αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί στις υποχρεωτικές μειώσεις ΦΠΑ σε φάρμακα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που επέβαλε η ΕΕ και γι’ αυτό απειλείται με πρόστιμα και θα οδηγηθεί στο ΔΕΕ. Το έψαξα το θέμα γιατί με αφορά και ως καταναλωτή και η αλήθεια δεν είναι αυτή. Μάλιστα μίλησα και με πηγή μου στις Βρυξέλλες και μου είπε ότι η ΕΕ δεν επιβάλλει οριζόντιες/υποχρεωτικές μειώσεις ΦΠΑ ανά κατηγορία προϊόντων. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο (Οδηγία ΕΕ 2022/542) δίνει τη δυνατότητα στα κράτη – μέλη να αποφασίζουν σε εθνικό επίπεδο, σε ποιες κατηγορίες θα εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία απόφαση που να υποχρεώνει την Ελλάδα να μειώσει περαιτέρω το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά (π.χ. τρόφιμα, φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης κτλ που σημειώνεται ότι βρίσκονται ήδη σε μειωμένο συντελεστή). Άρα, δεν υπάρχει κανένα «κατηγορητήριο» ή «πρόστιμο» επειδή η Ελλάδα δεν μείωσε ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Άκαρπες οι προσπάθειες για πώληση της ΕΖΑ

Άκαρπες φαίνεται ότι είναι έως τώρα οι προσπάθειες πώλησης για την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ),μία από τις πιο γνωστές ελληνικές εταιρείες στον χώρο της μπίρας. Παρά το ισχυρό brand και την έντονη παρουσία της στην αγορά, οι προσπάθειες πώλησής της μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους της αγοράς, στελέχη της Deca Investments, διαχειρίστριας του επενδυτικού κεφαλαίου Diorama πραγματοποίησαν σειρά επαφών το τελευταίο διάστημα, αναζητώντας επενδυτή ή αγοραστή για την ΕΖΑ. Ωστόσο, οι συζητήσεις, αν και σε κάποιες περιπτώσεις θεωρήθηκαν «ώριμες», τελικά δεν καρποφόρησαν. Με δεδομένο ότι ο επενδυτικός κύκλος του Diorama I έχει πλέον ολοκληρωθεί, η ΕΖΑ αναμένεται -εκτός απροόπτου- να μεταφερθεί στο Diorama II, το νέο fund που έχει δημιουργηθεί για τη διαχείριση της επόμενης φάσης επενδύσεων. Μια εξέλιξη που περισσότερο παραπέμπει σε «παρκάρισμα» της συμμετοχής, παρά σε στρατηγική ανάπτυξης.

Τι ετοιμάζουν τα ΙΚΕΑ και το project Ελληνικό

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα εποχή του λιανεμπορίου, ο Όμιλος Φουρλή διακρίνω με βάση και τα όσα έχει σχεδιάσει, ότι προχωρά σε ένα σταδιακό αλλά σαφές επανασχεδιασμό της παρουσίας του στον κλάδο οικιακού εξοπλισμού και επίπλων μέσω των καταστημάτων IKEA. Μετά το άνοιγμα του νέου καταστήματος στην Πάτρα τον Οκτώβριο του 2024 και στο Ηράκλειο Κρήτης τον Απρίλιο του 2025, ο όμιλος περνά πλέον στη φάση υλοποίησης ενός νέου concept καταστημάτων με τα IKEA «νέας γενιάς». Πρόκειται για μικρότερες μονάδες, σε στρατηγικά επιλεγμένες αστικές περιοχές, οι οποίες συνδυάζουν την εμπειρία αγοράς με λύσεις τεχνολογίας, εξυπηρέτησης και βιωσιμότητας, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο μοντέλο θα εφαρμοστεί σταδιακά μέσα στα επόμενα χρόνια, αρχής γενομένης από μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ κορυφαίος σταθμός της στρατηγικής θα αποτελέσει το κατάστημα που σχεδιάζεται να λειτουργήσει στο Ελληνικό το 2028, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπλασης της περιοχής. Ο όμιλος δεν περιορίζεται όμως στα ελληνικά σύνορα. Σημαντικό βήμα προς τη διεθνή ανάπτυξη ήταν το άνοιγμα ενός νέου Κέντρου Σχεδιασμού και Παραγγελιών στην πόλη Pernik της Βουλγαρίας τον Μάρτιο του 2025, ενισχύοντας την παρουσία του στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

165 εκατομμύρια σε νέα κτίρια γραφείων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβάζω και το κλίμα που επικρατεί, η αγορά γραφείων το πρώτο εξάμηνο του 2025 χαρακτηρίστηκε από δύο βασικές τάσεις: τη στροφή προς ποιοτικότερους χώρους και τη σταθερή επενδυτική δραστηριότητα. Το επενδυτικό κλίμα ήταν θετικό στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, με συνολική επενδυτική δραστηριότητα 165 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο – επίπεδα παρόμοια με το 2024. Να σας πω επίσης ότι ανάμεσα στον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2025, μισθώθηκαν περίπου 39.000 τ.μ. γραφειακού χώρου – 15% λιγότερα σε ετήσια βάση, αλλά 40% περισσότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ζήτηση παραμένει στραμμένη κυρίως σε ποιοτικά ακίνητα, με τα κτήρια Κατηγορίας A και A/B+ να καλύπτουν το 80% των νέων μισθώσεων. Οι νέες μισθώσεις ξεπέρασαν τις ανανεώσεις, κυρίως σε επιφάνειες 300–450 τ.μ. Τα ενοίκια σε ακίνητα υψηλής ποιότητας διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ η διαθεσιμότητα παραμένει περιορισμένη λόγω μετατροπών γραφείων σε κατοικίες και τουριστικά καταλύματα, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Η ζήτηση αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική πορεία, τόσο από premium ενοικιαστές όσο και από το δημόσιο και τον τομέα της εκπαίδευσης.

Η νέα επένδυση των 31 εκατομμυρίων στην Πίνδος

Μπορεί ο σχεδιασμός της νέας επένδυσης ύψους άνω των 31 εκατ. ευρώ από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Πίνδος να έγινε χωρίς τυμπανοκρουσίες, ωστόσο πρόκειται για μια κίνηση με βαρύνουσα σημασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση επεξεργαζόταν το σχέδιο εδώ και μήνες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αυτάρκειας, τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση της παραγωγικής της αλυσίδας απέναντι στον αυξημένο ανταγωνισμό και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Οι επενδύσεις σε Ζίτσα και Μπιζάνι κρίθηκαν κομβικές, καθώς εκεί χτυπά η «καρδιά» της παραγωγής. Με το βλέμμα στραμμένο και στις εξαγωγές, η Πίνδος επιχειρεί να περάσει σε μια νέα εποχή. Να σας πω βέβαια ότι σε λίγες μέρες ο Συνεταιρισμός που αποτελεί από τους μεγαλύτερους παίκτες του κοτόπουλου στην Ελλάδα, αναμένεται να δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες, ενημερώνοντας δημοσιογράφους τόσο για τις οικονομικές του επιδόσεις όσο και για τα επόμενά του βήματα.

Νέα εταιρεία από την Qualco του Τσακαλώτου

Ο όμιλος Qualco, ο οποίος πρόσφατα μπήκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι σταθερά κινητικός. Θυμίζω εδώ ότι ιδρυτής του είναι ο Ορέστης Τσακαλώτος και ο Μιλτιάδης Γεωργαντζής. Το νέο βήμα αφορά στην ίδρυση της εταιρείας Qualco Technology με αντικείμενό της τον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών λογισμικού, κάτι δηλαδή που βρίσκεται πολύ κοντά στο φυσικό αντικείμενο του ομίλου.

Το «αίνιγμα» της Trastor

Άγνωστο παραμένει το εάν και πότε η Trastor θα κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 120 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να βάλει ρευστό στα ταμεία της και να προχωρήσει σε νέες αγορές ακινήτων. Η εισηγμένη εταιρεία ακινήτων του ομίλου Πειραιώς, σας θυμίζω ότι είχε κάνει κινήσεις για να ξεκινήσει την αύξηση κεφαλαίου πριν το καλοκαίρι, αλλά τελικά έκανε πίσω. Ο λόγος; Γιατί δεν συγκέντρωνε το ρευστό που θα περίμενε από τους εγχώριους επενδυτές. Και πλέον θα βγει σε διεθνή roadshows προκειμένου να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από ξένους επενδυτές. Ίδωμεν.