Μια σημαντική επίσκεψη

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω σήμερα με μια συνάντηση που έφτασε στα αυτιά μου και την θεωρώ σούπερ σημαντική ως κίνηση – ακόμη κι αν δεν πέτυχε τον σκοπό της. Τις προηγούμενες ημέρες, ο Αντώνης Σαμαράς δέχτηκε μια ιδιαίτερη επίσκεψη στην οικεία του. Ο άντρας που ζήτησε να τον δει, ήταν γνώριμος του πρώην πρωθυπουργού, έχοντας μπει αρκετές φορές στο παρελθόν στο σπιτικό του. Ήθελε να του μεταφέρει ένα μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός έκανε μια προσέγγιση προς τον Μεσήνιο πολιτικό ώστε να μπουν οι σχέσεις τους σε μια νέα βάση. Δεν μπόρεσα να μάθω τη διάρκεια της συνάντησης αλλά έμαθα το αποτέλεσμά της. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έδειξε μια τέτοια διάθεση.

Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας για το ποιες είναι σήμερα οι σχέσεις του με τον Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ολοκλήρωσε την απάντηση λέγοντας: «Θεωρώ, όμως, ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτό». Στην ερώτηση του καλού συναδέλφου Γρηγόρη Τζιοβάρα, αν ο πρωθυπουργός έκανε άνοιγμα στο πρώην, ο Κ. Μητσοτάκης είπε: «Μπορείτε να το εκλάβετε όπως εσείς αντιλαμβάνεστε». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του πρωθυπουργού έχει άλλη βαρύτητα αν γνωρίζουμε τη συνάντησης που σας ανέφερα στην αρχή.

Ένας υπουργός και τριάντα βουλευτές στις 7 Θάλασσες

Έμαθα επίσης ότι το τριήμερο στην Θεσσαλονίκη φυσικά και δεν πήγε κανείς στα μπουζούκια αφού είχε πέσει απαγόρευση από τον πρωθυπουργό, αλλά μαζώξεις έγιναν και μάλιστα πολλές, προκειμένου να ακούσουν οι υπουργοί τους βουλευτές της Μακεδονίας και να έρθουν πιο κοντά. Μια από αυτές έμαθα ότι έγινε το βράδυ της Παρασκευής στο εστιατόριο «7 Θάλασσες» όπου ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάθισε στο ίδιο τραπέζι με 30 βουλευτές και τους άκουσε με προσοχή. Ο χώρος που έγινε το τραπέζωμα ήταν οικείος, καθώς πληροφορήθηκα ότι το εστιατόριο αυτό είναι της αδελφής του υφυπουργού Ανάπτυξης, Σταύρου Καλαφάτη.

Το γεύμα του Τσίπρα

Στο ίδιο μαγαζί βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα του συνεδρίου του Economist. Μαζί του ήταν επίσης η Μπέττυ Μπαζιάνα ενώ τους συνόδευε μια μικρή παρέα. Όπως λένε όσοι τους είδαν, η έξοδος ήταν χαλαρή, με τον πρώην πρωθυπουργό να απολαμβάνει το φαγητό, συζητώντας και για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όπως παρατήρησαν κάποιοι, πάνε οι εποχές που επέλεγε γραφικά ταβερνάκια στη συμπρωτεύουσα.

Το δείπνο των «8»

Πάμε και σε ένα ακόμη δείπνο, το δείπνο των 8 γαλάζιων βουλευτών στο Lolita’s στο Ψυχικό την προηγούμενη Τετάρτη, για το οποίο πολλά γράφτηκαν. Στέλιος Πέτσας, Γιάννης Οικονόμου, Νότης Μηταράκης, Γιώργος Στύλιος, Γιάννης Παππάς, Γιώργος Γεωργαντάς, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μίλτος Χρυσομάλλης βρέθηκαν για να γιορτάσουν, ετεροχρονισμένα, την ονομαστική γιορτή του Νότη Μηταράκη. Και ενόψει της ΔΕΘ, αναπόφευκτο ήταν το μενού της βραδιάς να ήταν αμιγώς πολιτικό. Οι «8», όπως μαθαίνω, υπερθεμάτισαν υπέρ της αυστηροποίησης της κυβερνητικής γραμμής στο μεταναστευτικό, εξέφρασαν απόλυτη στήριξη στις πολιτικές υπέρ παραδοσιακών κοινών της ΝΔ (συνταξιούχοι, μεσαία τάξη, ένστολοι). Αυτά μου είπε άνθρωπος που ήταν στο τραπέζι. Απέδωσαν τη δημοσκοπική κάμψη της ΝΔ όχι στην αθέτηση προεκλογικών δεσμεύσεων, αλλά στην κούραση από τα έξι χρόνια διακυβέρνησης αλλά και στα σημάδια αλαζονείας που δείχνουν κάποιοι. «Οι διαπιστώσεις μας ήταν καλοπροαίρετες και πρέπει η κριτική να γίνεται πρωτίστως από τους βουλευτές. Πώς θα μεταφέρουμε αλλιώς να μεταφέρουμε στον πρωθυπουργό τι γίνεται στην κοινωνία», μου τόνισε χαρακτηριστικά.

Το ξενύχτι του Πετραλιά

Από το Ψυχικό επιστρέφω πάλι στη Θεσσαλονίκη. Οι πτήσεις προς Αθήνα χθες το απόγευμα ήταν γεμάτες πολιτικά παρασκήνια. Άνθρωπός μου συνταξίδευε με πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα. Εκτός του δημάρχου της πόλης Στέλιου Αγγελούδη, που κατέβαινε στην πρωτεύουσα και τον οποίο μου περιέγραψε κάπως χαμένο στις σκέψεις του, στην ίδια πτήση ήταν και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία δεν είχε αφήσει το κινητό από τα χέρια της αλλά και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς ο οποίος σήμερα μαζί με τον «τσάρο» Κυριάκο Πιερρακάκη θα εξειδικεύσουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Κ. Μητσοτάκης. Μαθαίνω ότι ήδη ο Πετραλιάς έχει ετοιμάσει παρουσιάσεις για να τα κάνουν στους πολίτες «φραγκοδίφραγκα» αλλά από ότι κατάλαβα δεν έκλεισε μάτι χθες βράδυ «χτενίζοντας» τις παρουσιάσεις. Δεν είναι τυχαίο που η Σοφία Ζαχαράκη την ώρα της αποβίβασης είπε «Καλό κουράγιο Θάνο. Έχει ξενύχτι απόψε! Καλή δύναμη!»

Από τον Απρίλιο τα ετοίμαζαν

Ρώτησα και εγώ με τη σειρά μου, πότε άρχισαν να σχηματοποιούνται τα μέτρα και να τα επεξεργάζονται. Δεν θα το πιστέψετε. Η απάντηση που έλαβα είναι πώς στο οικονομικό επιτελείο τα είχαν βάλει κάτω από τον περασμένο Απρίλιο! Και μιλάμε για πολλά σενάρια και προσομοιώσεις μέχρι να πάρουν το τελικό ok από τον πρωθυπουργό.

Η τρίτη θητεία

«Δεν είναι απλά μέτρα, είναι όραμα μακράς πνοής» μου έλεγαν κυβερνητικά στελέχη μετά την ομιλία του πρωθυπουργού. Οι πιο μυημένοι επί των συζητήσεων στα ενδότερα του κυβερνητικού επιτελείου έλεγαν ότι το σχέδιο φοροελαφρύνσεων είναι δεμένο με την πλατφόρμα «Μητσοτάκης 2030». Τι σημαίνει αυτό; Προετοιμασία για τρίτη θητεία. Θα δείξει κατά πόσο θα του βγει του πρωθυπουργού.

Επιχείρηση πειθώ

Πάντως από σήμερα ξεκινά επιχείρηση πειθώ από την κυβέρνηση. Έχει ζητηθεί ενεργοποίηση όλων των βουλευτών για εμφανίσεις σε ΜΜΕ και περιοδείες στις περιφέρειες τους για να προβληθεί και να γίνει κατανοητό το πακέτο παροχών της κυβέρνησης.

Εμφάνιση Δημητριάδη

Στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπουργείου υγείας βρέθηκε ο άλλοτε στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την στενή πολιτική φιλία που έχει με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο τελευταίος έδωσε θα έλεγα τη δική του παράσταση αφού ακούγονταν σε όλο το περίπτερο 15 κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Για να επιστρέψω στον Γ. Δημητριάδη, με όσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μίλησα, όλοι ήταν υπέρ της επιστροφής του στο κόμμα.

Η στρατηγική σημασία του GREGY

Απολύτως κρίσιμη επένδυση για τη χώρα χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου. Με αφορμή μια άλλη διασύνδεση, αυτή μεταξύ της χώρας μας και της Αιγύπτου, ο πρόεδρος της κυβέρνησης εξήρε τη στρατηγική σημασία του GREGY, καθώς το εν λόγω έργο θα συμβάλλει στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, στη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και στη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο καθαρής ενέργειας. Πρόκειται για άκρως σημαντικό έργο, σημειώνουν από την κυβέρνηση, καθώς δίνει μια νέα δυναμική στον ευρύτερο ρόλο που διαδραματίζει η χώρα στη νοτιοανατολική πλευρά της Ευρώπης.

Το παρουσιολόγιο Τσίπρα

Ποιοι βουλευτές βρέθηκαν στην ομιλία του Τσίπρα; Οι κάμερες κατέγραψαν τον Γιώργο Καραμέρο, την Πόπη Τσαπανίδου, τον Χάρη Μαμουλάκη, τον Συμεών Κεδίκογλου, τον Μίλτο Ζαμπάρα, τον Βασίλη Κόκκαλη, την Κατερίνα Νοτοπούλου και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όλοι τους έχουν ταυτιστεί με τον Αλέξη Τσίπρα και εξακολουθούν να μην το κρύβουν ότι «κάτι περιμένουν». Το ενδιαφέρον από άλλες παρουσίες μού κέντρισε η επανεμφάνιση της Δώρας Αυγέρη, εκπροσώπου Τύπου επί Στέφανου Κασσελάκη, όπως και του Ευάγγελου Αποστολάκη που ποτέ δεν λείπει από τις ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Οζγκιούρ καλοβλέπει Τσίπρα

Απλοί υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα κατά την έξοδο του θέλησαν να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί του. Όταν αποχώρησε εκείνος είδαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και θέλησαν να τους χαιρετίσουν. «Είδατε; Μέχρι και βουλευτές από άλλη παράταξη», είπε η Πόπη Τσαπανίδου όταν είδε τον Φερχάντ Οζγκιούρ με τους δύο βουλευτές να μια θερμή χειραψία.

Στη ΔΕΘ η επίσημη πρώτη για τον Βαρθολομαίο της ΕΕΕΠ

Στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που συμπίπτει με τα 100 χρόνια ιστορίας του θεσμού, το περίπτερο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στο 15, stand 21, δεν περνούσε απαρατήρητο. Με την παρουσία του ο νέος πρόεδρος της Αρχής, Αντώνης Βαρθολομαίος, μέσω της παρουσίας της Επιτροπής στην Έκθεση, είχε την ευκαιρία να δώσει άτυπα το μήνυμα της «υπεύθυνης συμμετοχής» και της «διασφάλισης της διαφάνειας» στα τυχερά παίγνια. Και ταυτόχρονα αποτελεί και την επίσημη πρώτη του Βαρθολομαίου που ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση στο τέλος Ιουλίου. Η αναβάθμιση των τεχνολογικών εργαλείων ελέγχου, που παρουσιάζεται στο περίπτερο, δεν αφορά μόνο την προστασία των παικτών, αλλά και την ικανότητα του κράτους να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις ροές τζίρου, ένα από τα μεγαλύτερα διακυβεύματα για τα δημόσια ταμεία.

Ο μετασχηματισμός της ηλεκτροκίνησης

Στο πιο κεντρικό Hall της ΔΕΘ, εκεί που πέρυσι απλωνόταν η Γερμανία ως τιμώμενη χώρα, φέτος έχει την τιμητική της η αυτοκίνηση με μία εντυπωσιακή έκθεση μέσα στην έκθεση. Ηλεκτροκίνηση, νέες τεχνολογίες ακόμα και concept μοντέλα δημιουργούν ένα σκηνικό που δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο, ότι το αυτοκίνητο δεν καλύπτει μόνο την ανάγκη της μετακίνησης. Η αγορά βρίσκεται σε ανοδική πορεία και το κλίμα μας ευνοεί όλους να πετύχουμε, μου είπε ένα από τα πλέον κορυφαία και έμπειρα στελέχη του χώρου. Η αυτοκίνηση βιώνει έναν μετασχηματισμό, μου είπε άλλος εκθέτης, εστιάζοντας στην ηλεκτροκίνηση και τις νέες κινεζικές μάρκες που κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Στα πηγαδάκια πάντως, όλοι περίμεναν τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν τους απογοήτευσε, ανακοινώνοντας «κούρεμα» των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% μεσοσταθμικά για σπίτια και αυτοκίνητα.

Νέο κεφάλαιο για τον Μποζατζίδη της Novibet

Με πολύ ενδιαφέρον βλέπω την αποχώρηση του Χριστόφορου Μποζατζίδη από τη Novibet, μετά από μια τριετή στη θέση του Group Chief Marketing Officer, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία. Στον Μποζατζίδη πιστώνεται το γεγονός ότι συνέβαλε στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας, με επιτυχημένη είσοδο σε επτά νέες αγορές, αλλά και στην επίτευξη ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο Μποζατζίδης εμφανίζεται πλέον σε μία σειρά από νεοσύστατες εταιρείες ως διαχειριστής. Ο λόγος για τις εταιρείες Onlymedia Media Group, Onlyproductions Agency, Onlywin Marketing Agency, όλες με έδρα την οδό Μενάνδρου 3-5 στην Κηφισιά. Αντικείμενο των εταιρειών αυτών είναι μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες διαφήμισης, επεξεργασίας δεδομένων, παραγωγή βίντεο.

Το ακίνητο των 9,5 εκατομμυρίων στη σκιά της Ακρόπολης

Στα μεσιτικά σαλόνια της Αθήνας έχει ανοίξει κουβέντα για το νέο «διαμάντι» που έβγαλε προς πώληση η Sotheby’s International Realty. Πρόκειται για το «Athenian Legacy», ένα ακίνητο κυριολεκτικά στη σκιά της Ακρόπολης, που αναζητά αγοραστή με βαθιές τσέπες και ακόμη βαθύτερο θαυμασμό για την ιστορία. Η ζητούμενη τιμή των 9,5 εκατ. ευρώ (περίπου 13.800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο) έχει προκαλέσει αίσθηση στην αγορά. Όπως σχολίαζε χαρακτηριστικά έμπειρος μεσίτης μιλώντας στη στήλη «δεν μιλάμε απλώς για τετραγωνικά, μιλάμε για διεύθυνση που δεν αποτιμάται με κλασικά νούμερα». Η αλήθεια είναι ότι στην ευρύτερη περιοχή του Μακρυγιάννη και της Πλάκας σπάνια εμφανίζονται τέτοιου μεγέθους ακίνητα προς πώληση, πόσο μάλλον συνδυασμένα με ιδιωτική αυλή, χώρους στάθμευσης και δεύτερο κτίσμα με δυνατότητα ανάπτυξης όπως το συγκεκριμένο.

Το νέο βήμα του Στέγγου

Κάπου εδώ θέλω να σας θυμίσω την Τεχνική Ολυμπιακή. Την εταιρεία που είχε στην ιδιοκτησία της στο Πόρτο Καρράς και το πούλησε στη συνέχεια στον Ιβάν Σαββίδη. Ο Γιώργος Στέγγος και η αδερφή το Μαριάννα, που είναι από τους βασικούς μετόχους και σήμερα στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία, ανοίγουν νέους επιχειρηματικούς δρόμους. Σε τι άλλο; Στα ακίνητα. Ίδρυσαν την εταιρεία Premier Capital Investments με αντικείμενο το real estate και τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Στη διοίκηση της νέας εταιρείας συμμετέχει και η Παναγιώτα Λεφάκη, επικεφαλής οικονομικών της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Είναι κεφάτος γιατί είναι ο Βερόπουλος

Οι παλιότεροι θα θυμάστε το διαφημιστικό σλόγκαν των σούπερ μάρκετ «Βερόπουλος» που έλεγε «Είναι κεφάτη γυρίζει απ’ του Βερόπουλου». Κάπως έτσι πρέπει να νοιώθει και ο Νίκος Βερόπουλος, πρώην ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας στην Ελλάδα, που την πούλησε στην οικογένεια Παντελιάδη των My marketκαι στη συνέχεια άνοιξε τον όμιλο σούπερ μάρκετ Vero στην Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Κι αυτό γιατί κατέγραψε τζίρο 173,41 εκατ. ευρώ στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, αυξημένο κατά 11,04% σε σχέση με το 2023. Και μπορεί τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων να σημείωσαν μόλις 0,28% άνοδο (15,89 εκατ. ευρώ από 15,85 εκατ.), όμως τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 12,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,33% σε ετήσια βάση.

Τραπεζική κινητικότητα στην Κύπρο

Έντονη φημολογία έχει προκαλέσει στην κυπριακή τραπεζική αγορά η αναφορά της ΕΤΥΚ (Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου) για πιθανή πώληση της CDB Bank. Η τράπεζα, που παραδοσιακά χρηματοδοτεί σημαντικά τμήματα της τοπικής οικονομίας και θεωρείται «εργαλείο» ανάπτυξης, βρίσκεται -σύμφωνα με όσα διαρρέουν- στο μικροσκόπιο επίδοξων επενδυτών. Το ερώτημα, φυσικά, είναι ποιος βρίσκεται πίσω από το ενδιαφέρον. Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι το τοπίο είναι σήμερα αρκετά συγκεντρωμένο: η Eurobank και η Τράπεζα Κύπρου ελέγχουν από κοινού σχεδόν το 80% της αγοράς (με μερίδια κοντά στο 40% η καθεμία), αφήνοντας περιορισμένο χώρο για κινήσεις άλλων παικτών. Ακολουθούν η Alpha Bank με διψήφιο μερίδιο και η Εθνική με μονοψήφιο, που δύσκολα θα μπορούσαν από μόνες τους να διεκδικήσουν εξαγορά χωρίς συμμαχίες.