«Τα μέτρα του πρωθυπουργού ήταν το πολυαναμενόμενο καλάθι το οποίο ξέχασε πολλούς. Ξέχασε τους συνταξιούχους και ξέχασε βεβαίως και τους ανθρώπους της μεσαίας τάξης. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή έρμαιο της ακρίβειας», δήλωσε η βουλευτής του νομού Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, στο Newsbeast και τον δημοσιογράφο Σάββα Γουλόπουλο, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν ακούσαμε λέξη από τα χείλη του κυρίου Μητσοτάκη για την ακρίβεια», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση είχε ένα αφήγημα στο οποίο ο ελληνικός λαός ακούμπησε δικαιολογημένα, γιατί του έταξαν λαγούς με πετραχήλια.

«Δυστυχώς, ο λαός βλέπει σιγά σιγά αλλά σταθερά πως το άσπρο έγινε μαύρο», συνέχισε η κ. Λιακούλη, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «το ΠΑΣΟΚ είναι στο καλύτερο σημείο του. Τώρα θα πρέπει να δρέψει τους καρπούς. Το πρόγραμμά μας είναι στοιχειοθετημένο, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη για μείωση του ΦΠΑ σε πολλά προϊόντα, η βουλευτής του νομού Λάρισας είπε: «Ο κύριος Χατζηδάκης δημιουργεί πολλές φορές μία ατμόσφαιρα γύρω από την οικονομική κατάσταση της χώρας. Εμείς βλέπουμε την πραγματική κατάσταση. Βλέπουμε ότι έχουμε 35% περίπου αύξηση στα τρόφιμα την τελευταία πενταετία και έχουμε και 51% αύξηση στο ρεύμα».

«Εμείς μιλάμε για σταδιακή μείωση του ΦΠΑ. Μιλάμε για ενίσχυση των εισοδημάτων και με τον 13ο μισθό αλλά και με δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία θα έχουν φορολογικές κλίμακες με την αριθμοποίηση», τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Στην κατάσταση που επικρατεί στον κτηνοτροφικό τομέα αναφέρθηκε επίσης η κ. Λιακούλη, κάνοντας λόγο για αφανισμό. «Χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι. Χρειάζεται πολιτική ενίσχυσης του παραγωγού στη βάση του, δηλαδή στον πρωτογενή τομέα, αλλά ταυτόχρονα και ενίσχυση των νέων αγροτών, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των νέων τεχνολογιών», είπε η βουλευτής.

«Εμείς συζητάμε τώρα για ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Ένα διαφορετικό υπόδειγμα για τη χώρα. Ένα υπόδειγμα που θα δώσει σταθερές, θα δώσει πυλώνες στήριξης και θα δώσει και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να θέλουν να ξαναδημιουργήσουν», συμπλήρωσε.