Η Αγορά Μοδιάνο, γνωστή και ως «Κεντρική Αγορά Τροφίμων της Θεσσαλονίκης», για σχεδόν έναν αιώνα υπήρξε ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας στο κέντρο της πόλης. Δεν ήταν μόνο χώρος εμπορικών συναλλαγών, αλλά σημείο αναφοράς όπου άνθρωποι, γεύσεις και πολιτισμοί ενώνονταν σε ένα μωσαϊκό που αποτύπωνε τη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Από τη δεκαετία του ’90 και μετά όμως, βυθίστηκε στην παρακμή, ώσπου το 2022, ύστερα από μία ριζική αναγέννηση, άνοιξε ξανά τις πόρτες της ως μία σύγχρονη, πολυπολιτισμική αγορά τροφίμων, διατηρώντας αναλλοίωτο τον ιστορικό και αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα. Τρία χρόνια μετά, κατεβάζει και πάλι ρολά, για να ετοιμαστεί για το νέο της ξεκίνημα.

Η πρώτη σκεπαστή αγορά της Ελλάδας

Η Αγορά Μοδιάνο κατασκευάστηκε την περίοδο 1922-1925 από τον μηχανικό Έλι Μοδιάνο και αποτέλεσε την πρώτη σκεπαστή αγορά της χώρας. Το 1983 χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο κτίριο και το 1995 ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, μιας και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα κτιρίου αγοράς με στοά.

Από τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησε η μακρά περίοδος παρακμής, με καταστήματα να κλείνουν και το κτίριο να παραμένει ασυντήρητο. Μετά από μία διαρκώς φθίνουσα πορεία -καθώς τα περισσότερα από τα 144 καταστήματά της κλείνουν σταδιακά- έρχεται το οριστικό κλείσιμό της.

Το 2017, με την υπογραφή σύμβασης από το ΤΑΙΠΕΔ, η Αγορά Μοδιάνο περνάει στον Όμιλο Φάις (σήμερα κατέχει το 57%) που αποφασίζει να προχωρήσει σε μία εκ βάθρων αποκατάσταση. Οι εργασίες ανακαίνισης ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2022, με τη συνολική επένδυση του ομίλου να φθάνει τουλάχιστον τα 10 εκατ. ευρώ και την Μοδιάνο να επαναλειτουργεί ξανά τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι προσδοκίες της επανεκκίνησης

Για τους Θεσσαλονικείς, η επαναλειτουργία είχε έντονο συμβολισμό. Η Μοδιάνο ήταν το πρώτο ελληνικό μνημείο που αποδόθηκε ξανά σε εμπορική χρήση, ένα κομμάτι μνήμης που επέστρεφε στη ζωή της πόλης. Το πρώτο διάστημα λειτουργίας αποτέλεσε πόλο έλξης τόσο για τους κατοίκους της πόλης, όσο και για τους τουρίστες.

Το σχέδιο του ομίλου Φάις ήταν φιλόδοξο. Να μετατραπεί η Μοδιάνο σε σκεπαστή αγορά στα πρότυπα ευρωπαϊκών πόλεων, συνδυάζοντας το εμπόριο τροφίμων με τη γαστρονομία και τον τουρισμό. Μια αγορά που θα προσέλκυε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και θα λειτουργούσε ως τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, πολύ κοντά στην πιο λαϊκή αγορά του κέντρου, το Καπάνι.

Η δύσκολη πραγματικότητα

Ωστόσο, η πορεία της Αγοράς Μοδιάνο ήταν διαφορετική. Η επισκεψιμότητα δεν έφτασε ποτέ στα αναμενόμενα επίπεδα και η πληρότητα των καταστημάτων παρέμεινε χαμηλή. Ο καλαίσθητος χώρος, τα όμορφα μαγαζάκια και ο χώρος εκδηλώσεων και εστίασης στον δεύτερο όροφο δεν είχαν την ανταπόκριση που τους άρμοζε.

Το κόστος των ενοικίων, τα έξοδα λειτουργίας, αλλά και η γενικότερη κάμψη της κατανάλωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λειτούργησαν αποτρεπτικά με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση για ένα ακόμα restart.

Οι μισθωτές που διατηρούσαν καταστήματα εντός της αγοράς ενημερώθηκαν ότι η Μοδιάνο θα κλείσει. Όσα καταστήματα έχουν μείνει ανοιχτά – από τα 75 που λειτουργούσαν συνολικά – σε λίγες ημέρες, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, κατεβάζουν ρολά.

Όπως δήλωσαν στο Newsbeast οι υπάλληλοι των καταστημάτων που θα λειτουργούν έως την τελευταία ημέρα, ορισμένοι έχουν ήδη βρει νέο χώρο για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους – όπως το γνωστό μαγαζί με τα πιροσκί – ενώ άλλοι εξακολουθούν να αναζητούν στέγη.

Οι εικόνες με τα κατεβασμένα ρολά των καταστημάτων αποτυπώνουν εύγλωττα την πορεία ενός εγχειρήματος που ξεκίνησε με μεγάλες φιλοδοξίες, σημαντικές επενδύσεις και προσδοκίες για μια νέα εμπορική και γαστρονομική πιάτσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η πραγματικότητα όμως σήμερα είναι διαφορετική. Η αγορά ετοιμάζεται να κλείσει ξανά, προκειμένου να περάσει σε μια νέα φάση με διαφορετικό διαχειριστή και το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα.

Έτσι λοιπόν, τέλος Σεπτεμβρίου οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν στη Μοδιάνο κατεβάζουν οριστικά ρολά.

Η μετάβαση σε νέο διαχειριστή

Ο νέος μισθωτής και λειτουργός της Μοδιάνο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι ο όμιλος Ergon Foods των αδελφών Δούζη, που ακολουθούν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα αντίστοιχο μοντέλο και φιλοσοφία με την Αγορά Μοδιάνο, δηλαδή έναν συνδυασμό ποιοτικής αγοράς τροφίμων και υψηλής γαστρονομικής εμπειρίας.

Η Ergon διαθέτει χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 600 προϊόντα, 26 ιδιόκτητα και franchise μεσογειακά delicatessen, εστιατόρια, αγορές και ξενοδοχεία στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, το Αμπού Ντάμπι και το Κατάρ. Έχει καθιερώσει το μοντέλο «grocerant», που συνδυάζει παντοπωλείο και εστίαση. Στη Θεσσαλονίκη διαθέτει το Ergon Agora East και το Ergon House, ενώ αντίστοιχο project έχει και στην Αθήνα, στην οδό Μητροπόλεως.

Οι εσωτερικές διαμορφώσεις στο διατηρητέο κτίριο ετοιμάζονται να ξεκινήσουν άμεσα, με σκοπό η Μοδιάνο να ανοίξει ξανά τις πόρτες της στο κοινό μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων, στόχος που -αν και φιλόδοξος- παραμένει στο τραπέζι.

Ο Όμιλος Φάις παρέδωσε στη Θεσσαλονίκη ένα αποκατεστημένο μνημείο. Από εδώ και πέρα, το στοίχημα περνάει στα χέρια του νέου διαχειριστή, που καλείται να ξαναδώσει στη Μοδιάνο τον παλμό που της αξίζει.