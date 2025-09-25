Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει όλα τα μέτρα φοροελαφρύνσεων τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στόχος είναι το πακέτο να ψηφιστεί άμεσα, ακόμα και πριν από το τέλος του επόμενου μήνα, ώστε οι αλλαγές να εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2026. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα με μειώσεις φόρων, αυξήσεις στο αφορολόγητο, ελαφρύνσεις για ενοίκια, παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ αλλά και αλλαγές στις συντάξεις. Με απλά λόγια, το νέο πλαίσιο στοχεύει να αφήσει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι των πολιτών, στηρίζοντας κυρίως νέους, οικογένειες και χαμηλοσυνταξιούχους.

Φορολογικές κλίμακες και αφορολόγητο

Οι αλλαγές ξεκινούν από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Με τις νέες κλίμακες, τα καθαρά εισοδήματα θα αυξηθούν από 80 έως 150 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το μισθό και τον αριθμό των παιδιών. Το αφορολόγητο όριο μεγαλώνει για όσους έχουν οικογένεια, ενώ οι φορολογικοί συντελεστές πέφτουν αισθητά. Σήμερα είναι στο 22%, όμως από το 2026 θα διαμορφωθούν ως εξής:

18% για οικογένειες με ένα παιδί

16% για οικογένειες με δύο παιδιά

9% για οικογένειες με τρία παιδιά

0% για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω

Νέοι εργαζόμενοι χωρίς φόρο

Σημαντικό βάρος δίνεται παράλληλα στη στήριξη των νέων. Όσοι είναι έως 25 ετών θα έχουν μηδενικό φόρο για εισοδήματα μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, ενώ για τους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής θα είναι μόλις 9%. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ένας νέος που σήμερα λαμβάνει 980 ευρώ καθαρά, από τον Ιανουάριο του 2026 θα παίρνει 1.071 ευρώ, καθώς δεν θα παρακρατείται φόρος.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

Οι ελαφρύνσεις δεν σταματούν στους μισθωτούς. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά 30%. Επιπλέον, για όσους ζουν σε μικρούς οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη μείωση στο τεκμαρτό εισόδημα, ώστε να δοθεί ώθηση στη ζωή και την εργασία στην περιφέρεια.

Συντάξεις και προσωπική διαφορά

Μεγάλο κεφάλαιο του νομοσχεδίου θα αφορά τις συντάξεις. Από το 2026 η λεγόμενη «προσωπική διαφορά» θα μειωθεί στο μισό και το 2027 θα καταργηθεί πλήρως. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των πραγματικών αποδοχών για χιλιάδες συνταξιούχους. Παράλληλα, 1,5 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχοι θα συνεχίσουν να παίρνουν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο. Από τον Απρίλιο του 2026, οι συντάξεις θα προσαρμόζονται αυτόματα με βάση τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

Ακίνητα, ενοίκια και ΕΝΦΙΑ

Αλλαγές έρχονται όμως και στη φορολογία ακινήτων. Για τα εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25%. Έτσι, μικρότερα μισθώματα θα έχουν ελάφρυνση, ενώ υψηλότερα εισοδήματα θα φορολογούνται περισσότερο. Για τα κενά ακίνητα που αξιοποιούνται μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, παραμένει η φοροαπαλλαγή.

Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, προβλέπονται σημαντικές μειώσεις: για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων ο φόρος θα μειωθεί στο μισό από το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027. Επιπλέον, σε 20 ακριτικά νησιά καθιερώνονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, στο 17% και στο 9%.

Όπως επισημαίνουν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το πακέτο φοροελαφρύνσεων της ΔΕΘ δεν αφορά μόνο λίγες κατηγορίες, αλλά εκατομμύρια πολίτες. Εργαζόμενοι, οικογένειες, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι και ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν σταδιακά διαφορά στο εισόδημά τους. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα τονώσουν την κατανάλωση, θα μειώσουν τις ανισότητες και θα δώσουν ανάσα στην καθημερινότητα, την ώρα που οι πολίτες δοκιμάζονται από την ακρίβεια. Η δημόσια διαβούλευση που ξεκινά μέσα στον Οκτώβριο θα είναι το τελευταίο βήμα πριν την ψήφιση. Στη συνέχεια, από το 2026, οι αλλαγές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σταδιακά, με στόχο την βελτίωση των εισοδημάτων.