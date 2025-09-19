Μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία ετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να βλέπουν με απλό και διαφανή τρόπο τι κερδίζουν από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προ ημερών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη προς όλους μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, προσφέροντας σε κάθε ενδιαφερόμενο μια προσωποποιημένη εικόνα για το όφελος που προκύπτει ανάλογα με την ηλικία, το εισόδημα και την οικογενειακή του κατάσταση.

Ο χρήστης θα εισέρχεται στο σύστημα και με λίγα «κλικ» θα μπορεί να υπολογίζει ακριβώς πόσα χρήματα περισσότερα μένουν στην τσέπη του

Η βασική ιδέα της ομάδας του κ. Κυριάκου Πιερρακάκη είναι απλή: ο χρήστης θα εισέρχεται στο σύστημα και με λίγα «κλικ» θα μπορεί να υπολογίζει ακριβώς πόσα χρήματα περισσότερα μένουν στην τσέπη του χάρη στις παρεμβάσεις που αποφάσισε η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος ηλικίας έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα διαπιστώσει ότι το μηνιαίο του όφελος ανέρχεται σε περίπου 200 ευρώ. Αντίστοιχα, για όσους είναι από 26 έως 30 ετών, η ενίσχυση θα φτάνει τα 100 ευρώ τον μήνα. Ιδιαίτερη πρόνοια υπάρχει και για τις οικογένειες με πολλά παιδιά, καθώς οι πολύτεκνοι θα επωφεληθούν ουσιαστικά με το ισοδύναμο δύο επιπλέον μισθών για κάθε γονέα, σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης.

Κεντρική θέση στο κυβερνητικό σχέδιο κατέχουν όμως και οι συνταξιούχοι, μια κοινωνική κατηγορία που έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθύμισε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ότι ήδη δόθηκε η εφάπαξ ενίσχυση των 250 ευρώ την Τρίτη του Πάσχα, ενώ τώρα έρχονται νέα μέτρα που περιλαμβάνουν την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, περαιτέρω αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά και ελαφρύνσεις στη φορολογία μέσα από τη νέα κλίμακα. Όπως εξήγησε, συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ θα δει στην πράξη ετήσιο όφελος περίπου 600 ευρώ. Τα ανάλογα οφέλη θα βλέπει και όποιος εισέρχεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, βάζοντας τα δικά του κριτήρια επιλογής (εισοδηματικά, ηλικιακά, οικογενειακής κατάστασης, κ.λπ.).

Σχετικά με το ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Πιερρακάκης αναγνωρίζει ότι αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα αλλά ταλανίζει πολλές χώρες. Σημειώνει ωστόσο ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει σημαντικά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την προστασία των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Να σημειωθεί παράλληλα πως το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, απαντώντας στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για οριζόντιες μειώσεις του ΦΠΑ, ξεκαθαρίζει ότι μια τέτοια επιλογή δεν θα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. «Δεν μπορείς να εφαρμόζεις κάθε φορά μια πολιτική για όλα, γιατί τελικά δεν κάνεις τίποτα» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση προτιμά να κατευθύνει τους πόρους άμεσα στους πολίτες, θεωρώντας ότι η απευθείας οικονομική ενίσχυση αποτελεί πιο δίκαιη και αποτελεσματική λύση σε σύγκριση με τη μείωση του ΦΠΑ που δεν θα διασφαλιζόταν ότι θα κατέληγε πραγματικά στον καταναλωτή. Με την επικείμενη λειτουργία της νέας πλατφόρμας, το Υπουργείο φιλοδοξεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις κυβερνητικές επιλογές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαπιστώσουν οι ίδιοι –με αριθμούς και στοιχεία– τα άμεσα αποτελέσματα που έχουν τα μέτρα στη δική τους καθημερινότητα. Εντός των επόμενων εικοσιτετραώρων θα μάθουμε και με ποιον τρόπο ακριβώς θα μπαίνει ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης στην εν λόγω πλατφόρμα.