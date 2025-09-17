Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open ανακοίνωσε τη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα μπορεί να διαπιστώνει την ωφέλεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στη ΔΕΘ. Η πλατφόρμα αναμένεται να είναι έτοιμη μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

«Ακούω τους πολίτες σε βάθος. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το παν για να τους στηρίξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που προκύπτει και αξιολογούμε τις προτεραιότητες» τόνισε ο υπουργός.

Σημείωσε ότι με την άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και με τη βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, η κυβέρνηση στήνει αναχώματα στην ακρίβεια. Εξήγησε το όφελος που θα έχουν τα μέτρα σε όλους και ειδικά σε νέους, οικογένειες, ενώ εστίασε ιδιαίτερα στο θέμα των συνταξιούχων. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης: «Συνταξιούχος που δηλώνει ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ θα κερδίσει 600 ευρώ το χρόνο από τα συνολικά μέτρα».

Πηγή: ΑΠΕ