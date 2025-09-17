Έναν νεοσύστατο φορέα με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά και απώτερο σκοπό την από κοινού συμμετοχή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε επενδύσεις που αφορούν νευραλγικούς τομείς της εγχώριας οικονομίας, αποτελεί το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (Ηellenic Innovation & Infrastructure Fund – HIIF). Η σύσταση του εν λόγω Ταμείου αποτελεί επί της ουσίας τον νέο επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου (Growthfund), και εγκαινιάζει τη δραστηριότητά του με αρχικό κεφάλαιο 303 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τον προγραμματισμό πρόκειται να υλοποιήσει την πρώτη του επένδυση έως το τέλος του 2025, κινητοποιώντας επενδύσεις συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Τη σύσταση του νέου επενδυτικού βραχίονα του Υπερταμείου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του Athens International Investor Summit (AIIS), όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην επιδίωξη της κυβέρνησης να εδραιώσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, με έλεγχο των δαπανών και δέσμευση για παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων, και όποτε είναι εφικτό να επιτυγχάνει δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στάθηκε στο γεγονός ότι η χώρα έχει πετύχει σταθερότητα και ανάπτυξη, μετά από τη βαθιά οικονομική ύφεση που προηγήθηκε. Συμπλήρωσε ότι το επόμενο βήμα είναι να υλοποιηθούν οι πρωτοβουλίες εκείνες που θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε ένα νέο δρόμο ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης.

Από πλευράς του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, στάθηκε στην επιδίωξη να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ελλήνων, δημιουργώντας βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αξία για τις επόμενες γενιές. Όπως τόνισε ο κύριος Παπαχρήστου, το νεοσύστατο HIIF αποτελεί το πρώτο Ταμείο στην Ελλάδα με αυτό τον χαρακτήρα, και αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε δυναμικούς τομείς της νέας οικονομίας.

AIIS: Συμμετοχή περισσότερων από 40 διεθνών φορέων με περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 τρισ.

Στη διάρκεια του AIIS όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου συμμετείχαν περισσότεροι από 40 διεθνείς φορείς, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, τα οποία υπερβαίνουν τα 20 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επιδίωξη μέσα από τη σύσταση του fund είναι να υλοποιηθούν στοχευμένες επενδυτικές δράσεις και να προκύψουν στρατηγικές συμπράξεις. Μέσα από αυτή την εξέλιξη το Υπερταμείο μετουσιώνεται σε Sovereign Wealth Fund της χώρας. Η BlackRock FMA συνέβαλε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου εγχειρήματος, προσφέροντας την εγνωσμένη τεχνογνωσία και την εξειδίκευση που διαθέτει σε κρίσιμους τομείς της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Επενδυτικό focus σε στρατηγικές υποδομές – λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια, logistics το ενδιαφέρον των επενδυτών

Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και το μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Αλεξάνδρα Κονίδα, συμμετείχαν σε κλειστή συνάντηση με θεσμικούς επενδυτές με θέμα «Unlocking Infrastructure Investments: Ports, Marinas & Wider Logistics».

Η διοίκηση του Υπερταμείου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι προχωρά στην πρόσληψη Συμβούλου Επιχειρηματικής και Στρατηγικής Ανάπτυξης. Αντικείμενο του Συμβούλου θα είναι η εκπόνηση business plan για το σύνολο των λιμένων και μαρίνων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό του, καθώς και η αποτύπωση των πιθανών σημείων ανάπτυξης νέων υποδομών. Αφορμή αποτελεί και πρόσφατη μελέτη της ICAP, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα χρειάζεται 3.000 νέες θέσεις ελλιμενισμού σκαφών, ώστε να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.

Όσον αφορά τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι τεχνικές και οικονομικές μελέτες και το επόμενο διάστημα αναμένονται οι αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησής τους. Ο σχετικός διαγωνισμός, όπως έχουμε αναφέρει, τοποθετείται πιθανότερα για το 2026.

Παράλληλα, το Υπερταμείο «τρέχει» τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη δημιουργία δύο νέων κέντρων logistics — στη Φυλή και στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν έως το τέλος του έτους, με ισχυρό ενδιαφέρον από εταιρείες του κλάδου των logistics, των μεταφορών, των κατασκευών, της ανάπτυξης ακινήτων κ.ά.