Τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Σάββατο στην 89η ΔΕΘ εξειδικεύονται αυτή την ώρα στο υπουργείο Οικονομικών. Ξεκινώντας την ενημέρωση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε λόγο για πακέτο μέτρων 1,76 δισ. το 2026.

«Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Το σύνολο των μέτρων αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Κάθε ένας και κάθε μια θα δουν τον εαυτό του σε αυτά τα μέτρα», τόνισε κατά την παρουσίαση ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως είπε ο υπουργός:

Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ

Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ

Παράδειγμα: Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ το μήνα θα έχει μείωση φόρου 1650 ευρώ ετησίως

Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τρίτεκνους και 125.000 πολύτεκνους

Σχετικά με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, σημείωσε ότι αυτό ωφελεί 1 εκατ. πολίτες και αφορά 12.720 οικισμούς σε σύνολο 13.585 τόσο στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά. Όπως είπε, «σήμερα είναι σε 5 νησιά λόγω μεταναστευτικού. Προστίθενται πολλά άλλα. Πρακτικά ο φόρος του 24% γίνεται 17% και του 13% γίνεται 9%».

Αλλάζει ακόμη ο τρόπος με τον οποίο μετράνε τα τεκμήρια διαβίωσης. Το τεκμήριο για το ΙΧ θα προκύπτει με βάση τους ρύπους και όχι τα κυβικά, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τη μισή αύξηση την οποία θα δικαιούνται το 2026, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, οι οποίοι θα δουν την εν λόγω διαφορά να μειώνεται στο 50%. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν όλη την αύξηση το 2027, καθώς θα καταργηθεί πλήρως -στο 100% – η προσωπική διαφορά για 670.000 συνταξιούχους.

Παράλληλα, καταργείται το τέλος 10% στη συνδρομητική τηλεόραση.

Ο Θάνος Πετραλιάς, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, έκανε λόγο για διαρθρωτική μεταρρύθμιση, καθώς επιδοτεί την εργασία και την παραγωγή.

Δείτε live την εξειδίκευση των μέτρων από το υπουργείο Οικονομικών: