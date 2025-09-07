Ένα γενναιόδωρο πακέτο φοροελαφρύνσεων παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Με μόνιμες μειώσεις φόρων που αγγίζουν πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, η κυβέρνηση επιχειρεί να στηρίξει τα νοικοκυριά με έμμεσες εισοδηματικές αυξήσεις. Οι αλλαγές στο φορολογικό χάρτη θα ισχύσουν από τα εισοδήματα του 2026 με τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους να διαπιστώνουν από το πρώτο κιόλας μήνα του νέου έτους μικρότερη παρακράτηση φόρου στις αποδοχές τους. Το «κούρεμα» φόρων είναι μεγαλύτερο για νέους έως 30 ετών και για τις οικογένειες με παιδιά.

Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα έχουν δημοσιονομικό κόστος 1,2 δισ. ευρώ το 2026 και 1,6 δισ. ευρώ το 2027..

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τις παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα θα δουν την ελάφρυνση το 2027 με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης ενώ η μείωση κατά 30% μεσοσταθμικά στα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2026 αλλά θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Οι φορο-αλλαγές

Οι ανατροπές στο φορολογικό τοπίο που έρχονται από το 2026 είναι οι εξής:

1.Νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα: Διατηρείται ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% που εφαρμόζεται για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες συντελεστές για τα εισοδήματα έως 40.000 ευρώ, προστίθεται νέος συντελεστής 39% για τα εισοδήματα μεταξύ 40.000 – 60.000 ευρώ και ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 44% εφαρμόζεται για εισοδήματα 60.000 ευρώ και άνω από 40.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Η νέα φορολογική κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

-Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 9%

-10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 20% από 22%

-20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 26% από 28%

-30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

-40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από ευρώ από 44%

-60.001 και άνω: συντελεστής 44% (διατηρείται στα ίδια επίπεδα)

Παράδειγμα: Εργαζόμενος χωρίς παιδιά με εισόδημα έως 30.000 ευρώ – φορολογικό όφελος 400 ευρώ το χρόνο.

2.Λιγότεροι φόροι για φορολογούμενους με παιδιά. Ακόμη μεγαλύτερες θα είναι οι φοροελαφρύνσεις για όσους έχουν παιδιά με τις επιβαρύνσεις να μηδενίζονται για τους πολύτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ειδικότερα οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται ως εξής:

Φορολογούμενος με 1 παιδί

-Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 9%

-10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 18% από 22% σήμερα

-20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 24% από 28% σήμερα

-30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

-40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από ευρώ από 44%

-60.001 και άνω: συντελεστής 44%

Παράδειγμα: Φορολογούμενος με 1 παιδί και ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ το όφελος θα είναι 800 ευρώ.

Φορολογούμενος με 2 παιδιά

-Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 9%

-10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 16% από 22% σήμερα

-20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 22% από 28% σήμερα

-30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

-40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από ευρώ από 44%

-60.001 και άνω: συντελεστής 44%

Παράδειγμα: Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ και δύο παιδιά θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ. Με εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος ανεβαίνει στα 1.200 ευρώ

Φορολογούμενος με 3 παιδιά

-Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 9%

-10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 9% από 22% σήμερα

-20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 20% από 28% σήμερα

-30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

-40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από ευρώ από 44%

-60.001 και άνω: συντελεστής 44%

Παράδειγμα: φορολογούμενος με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται σε 1.300 ευρώ ενώ με εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος ανεβαίνει στα 2.100 ευρώ.

Φορολογούμενος με 4 παιδιά

-Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 0% από 9%

-10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 0% από 22% σήμερα

-20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 18% από 28% σήμερα

-30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

-40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από ευρώ από 44%

-60.001 και άνω: συντελεστής 44%

Παράδειγμα: Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 1.680 ευρώ το χρόνο και 4.100 ευρώ για εισόδημα 30.000 ευρώ.

3.Χωρίς φόρο θα είναι τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ που αποκτούν οι νέοι έως 25 ετών. Για παράδειγμα νέος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει όφελος 1.283 ευρώ. Αν το εισόδημα του είναι 20.000 ευρώ, το όφελος θα είναι 2.480 ευρώ.

4.Φοροελαφρύνσεις για νέους από 26 έως 30 ετών. Μεγάλες ανάσες έρχονται και για τους νέους από 26 έως 30 ετών με την εφαρμογή συντελεστή 9% για έχοντες εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για παράδειγμα νέος 28 ετών με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 1.300 ευρώ το χρόνο.

5.Εισοδήματα από ενοίκια. Φορολογούμενοι που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ το χρόνο θα είναι οι κερδισμένοι των νέων παρεμβάσεων στη φορολογική κλίμακα των ενοικίων. Συγκεκριμένα προστίθεται νέος συντελεστής 25% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.000 ευρώ έως 24.000 ευρώ.

6.Ψαλίδι στα τεκμήρια διαβίωσης για σπίτια και αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα μειώνονται κατά 30% μεσοσταθμικά τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

7.ΕΝΦΙΑ. Το 2026 μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ στις κύριες κατοικίες οικισμών κάτω από 1.500 κατοίκους και καταργείται το 2027.

8.ΦΠΑ. Μείωση κατά 30% για τον ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. Σημειώνεται ότι το μέτρο ισχύει σήμερα για 5 νησιά (Σάμος, Λέσβος, Χίος, Κω, Λέρος).

9.Ελεύθεροι επαγγελματίες. Παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους και εκτός Αττικής.