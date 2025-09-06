«Δεν θα δώσω υποσχέσεις, ούτε και χρήματα που δεν υπάρχουν. Ποτέ δεν θα το κάνω. Είμαι για να μιλήσω για συμμετοχική ανάπτυξη. Αυτά έλεγα από το βήμα της ΔΕΘ το 2016 στην πρώτη μου εμφάνιση τότε ως πρόεδρος της ΝΔ. Την ημέρα που συνυπογράφαμε μαζί τη συμφωνία αλήθεια που έμελλε να βγάλει τη χώρα από την κρίση», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πυρήνας της πολιτικής είναι πως θα βελτιώνεται το εισόδημα των πολιτών, πως θα είναι η χώρα ασφαλής, πως θα δώσουμε ελπίδα στους νέους.

«Αυτά τα 10 χρόνια οικοδομήσαμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης. Βάλαμε την Ελλάδα ψηλά αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε σε μία σειρά από επιτεύγματα όπως η μείωση της ανεργίας, τα ρεκορ στις επενδύσεις και στον τουρισμό.

«Το κόστος ζωής όπως παντού έχει αυξηθεί. Κεντρική προτεραιότητα μας η στήριξη του εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια», τόνισε.

«Κρατήστε ένα στοιχείο. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2015 η πανίσχυρη Γαλλία δανειζόταν με 1,16%. Η Ελλάδα με 9,18%. Χθες το γαλλικό ομόλογο έκλεισε στο 3,44%, το ελληνικ;o στο 3,33. Αναλογιστείτε τι προσπάθειες κρύβει αυτή η αλλαγή», ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ σημείωσε πως η Γαλλία και άλλες χώρες είναι σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος ενώ εμείς είμαστε στην αντιπέρα όχθη.

Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους

«Ενισχύουμε την κοινωνία παρά το γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να δαπανήσουμε χρήματα για την εθνική μας άμυνα. Αν κάποιοι ήθελαν αντί για Ραφάλ και Μπελαρά να τα κάνουμε επιδόματα να το πουν καθαρά. Εγώ εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω. Όπως δεν κάνω και στη θέση μας στον πυρήνα της Ευρώπης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας πως δεν επιτρέπονται ακροβασίες όπως να εξισώναμε τον θύτη με το θύμα στην Ουκρανία.

«Ο τόπος αυτός απομονώθηκε μια φορά από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Όσο είμαι πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να συμβεί για δεύτερη φορά», ξεκαθάρισε.

Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι σταθμός στο μέσο της δεύτερης τετραετίας. «Απόφασή μου είναι να πατήσουμε γκάζι ώστε το 2027 να ανατείλει για τη χώρα και την παράταξή μας μια νέα τετραετία, ακόμα πιο πετυχημένη», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι σε όσα θα εξαγγείλει θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα μέτρα που ήδη εχουν ανακοινωθεί.

«Θυμάμαι το 2023 λίγο μετά την δεύτερη εκλογική μας νίκη, από αυτό το βήμα , είχα αναφερθεί στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Αμφιβάλλω αν τότε άκουσα έστω ένα δειλό χειροκρότημα. Ήταν αυτές οι αθόρυβες αλλαγές που δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέφουμε σε δύο μήνες και κάθε χρόνο ένα ενοίκιο στους ενοικιαστές και να στηρίζουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους με 250 ευρώ ετησίως. Που μας επιτρέπουν να αναβαθμιστούν τα μισθολόγια στους ενστόλους. ΟΙ αυξήσεις θα είναι σημαντικές και θα ξεκινήσουν από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου. Σημαντική ενίσχυση θα έχουν και οι απολαβές των διπλωματών μας. Κάθε μέτρο στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτείται χωρίς να αμφισβητείται η δημοσιονομική ισορροπία», συνέχισε.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται το οικοδόμημα της κυβερνητικής πολιτικής. Είπε ότι αποτελεί πάγια θέση του ότι ο καλύτερος τρόπος να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές αλλά οι μειώσεις φόρων. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή του έχει μειώσει 72 τέτοιες επιβαρύνσεις. «Πιστεύουμε στην οικονομική ελευθερία. Υπηρετείται καλύτερα όταν το φορολογικό βάρος είναι λελογισμένο και κατανέμεται δίκαια. Δεν διστάσταμε να καταφύγουμε σε γενναία επιδόματα όταν οι έκτακτες καταστάσεις το επέβάλλαν. Τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι και θα το κάνουμε με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Είναι μια παρέμβαση , αυτή μόνο, 1,6 δισ. ευρω. Ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκ φορολογούμενους ενώ σε άλλο σημείο είπε πως ότι ανακοινώνει είναι κοστολογημενο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

– από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

– ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

– ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους

«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους», τόνισε ο πρωθυπουργός καν ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ – και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.

Θεσπίζουμε χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000-24.000 ευρώ – Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους

«Να πώς τα συνθήματα όσων ξέρουν μόνο να κραυγάζουν, γίνονται πράξεις από εκείνους που ξέρουν να σχεδιάζουν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχετικά με την επαναφορά του 13ου μισθού, είπε ότι η πρόταση της κυβέρνησης είναι πιο δίκαιη και αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.

«Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Προσθέτουμε ένα ακόμα δυνατό βέλος στη φαρέτρα μας, στη μάχη στο πρόβλημα του δημογραφικού. Στέλνουμε και μήνυμα στους νέους ότι είμαστε κοντά σας όσο μπορούμε. Θέλουμε να μπαίνετε νωρίς και εύκολα στον κόσμο της εργασίας. Οι παρεμβάσεις μας δεν σταματουν εδώ. Παρεμβαίνουμε και στην αγορά ακινήτων. Θεσπίζουμε χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000-24.000 ευρώ», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια είναι ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων στη φορολογία ακινήτων.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας που να πιστεύει ότι το παραμικρό μέσο δηλωθέν ενοίκιο είναι 255 ευρώ. Αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου, πιστεύω ότι και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Όταν αυτό συμβεί είμαι ανοικτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση χτίζει 200 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων και θα στεγάσουν κατά 25% στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% συμπολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία.

«Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας. Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους. Καταργείται εντελώς το 2027», ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Επίσης είπε ότι μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ανακοίνωσε αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες με το νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Μπορεί η ενίσχυση να φτάσει μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε πως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Αποδίδουμε στην κοινωνία αδρανή ακίνητα του δημοσίου

Σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας δρομολογείται σε τρία στρατόπεδα (στο Μοσχάτο, το στρατόπεδο “ΖΙΑΚΑ” στη Θεσσαλονίκη, το στρατόπεδο “Μανουσογιαννάκη” στην Πάτρα) να κτιστούν με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων 2.000 διαμερίσματα, το 25% αυτών θα διατεθούν για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% θα αποδοθούν σε συμπολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Αυτό θα συνεχιστεί αποδίδοντας στην κοινωνία αδρανή ακίνητα του δημοσίου.

Το 2026 η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό και το 2027 καταργείται

«Το 2026 η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό και το 2027 καταργείται, προσωπική διαφορά τέλος», είπε ο κ. Μητσοτάκης.υπογραμμίζοντας που προκύπτει πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

-Μειώνονται επίσης τα τεκμήρια διαβίωσης κατοικίας και για αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

-Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Έκανε λόγο επίσης για μεταρρυθμίσεις με «Κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική ευθύνη» και για ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο και όχι κατάλογο παρεμβάσεων με δράσεις που αλληλοσυμπληρώνονται.

«Όταν υπάρχει βούληση το κράτος μπορεί να τα βάλει με οποιονδήποτε όσο ισχυρός και αν είναι», επισήμανε ακόμη ο πρωθυπουργός.

Προϋπόθεση ευημερίας η πολιτική σταθερότητα

“Η πολιτική σταθερότητα γίνεται προϋπόθεση ευημερίας, πρόκειται για ένα άϋλο πλεονέκτημα που ευτυχώς η δική μας πατρίδα το διαθέτει, ένα στοιχείο που κερδήθηκε δύσκολα, πολύ δύσκολα για να τίθεται πρόχειρα και σε πρώτη ευκαιρία σε αμφισβήτηση. Και ακριβώς γι αυτό ζητώ τόσο συχνά ο τόνος των κομματικών διαφωνιών να είναι πιο χαμηλός. Λιγότερα συνθήματα περισσότερα σοβαρά επιχειρήματα. Είμαστε αρκετοί για να βαδίσουμε μπροστά, δεν είμαστε τόσο πολλοί, όμως, για να είμαστε διαιρεμένοι”, είπε ο πρωθυπουργός.

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, μία τεράστια αλλαγή για να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας αφού εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα

Το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί. Προορισμός μας, όμως, το 2030. Με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Οι 4 μεταρρυθμίσεις:

–Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

–Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες – θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες – δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.

«Προτιμώ να ακούω την φωνή ασθενών και ιατρών παρά τη ντουντούκα των εργατοπατέρων»

–Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. – από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.

-Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

«Αυτές οι χαμηλότερες τιμές χονδρικής επιβάλλεται να περάσουν στους καταναλωτές, αν αυτό δεν συμβεί δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε».

Το παρόν πολιτικό σκηνικό δυσκολεύεται να υπηρετήσει τις ανάγκες των καιρών

“Σήμερα απαιτείται περισσότερο από ποτέ μια πιο ψύχραιμη οπτική των διλημμάτων της σημερινής Ελλάδας με βάση ένα διπλό κριτήριο. Από τη μια πλευρά η θέση μας στις παγκόσμιες εξελίξεις και από την άλλη ένα παρελθόν το οποίο πρέπει να μας κρατά μακριά από πειραματισμούς”, είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: ” Ας μην γελιόμαστε. Αν κρίνουμε από τις διαθέσεις των άλλων κομμάτων το παρόν πολιτικό σκηνικό δυσκολεύεται να υπηρετήσει τις ανάγκες των καιρών και αυτή είναι και η απάντηση μου στο υποκριτικό επιχείρημα περί δήθεν ανυπαρξίας ενός αξιόπιστου πόλου στην άλλη όχθη. Μα κανείς δεν εμπόδισε αυτός να διαμορφωθεί αν διέθετε προτάσεις πιο πειστικές, πρακτικές πιο αποτελεσματικές από αυτές της Νέας Δημοκρατίας. Ακούγεται, όμως, ειρωνικό η κυβέρνηση να δέχεται πυρά ακόμα και για την ανεπάρκεια των αντιπάλων της. Τουλάχιστον ας κρινόμαστε μόνο για τη δική μας πολιτική, όχι για την πολιτική των άλλων”.

πηγή: ΑΠΕ