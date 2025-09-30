Στην τελική ευθεία μπαίνει το νομοσχέδιο με τις παροχές του 2026 ύψους 1,7 δισ. ευρώ, το οποίο θα πάρει σήμερα το πράσινο φως από το υπουργικό συμβούλιο για να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου.

Οι νέες ρυθμίσεις φέρνουν

1. Νέα φορολογική κλίμακα. Μειώνονται κατά δύο μονάδες οι φορολογικοί συντελεστές για τα εισοδήματα από 10.000–40.000 ευρώ, θεσπίζεται συντελεστής 39% αντί 44% για τα εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ, ενώ ο ανώτατος συντελεστής 44% εφαρμόζεται για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ. Μηδενίζεται ο φόρος για νέους έως 25 ετών και για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 πέφτει στο 9%. Οικογένειες με παιδιά θα έχουν ακόμη μεγαλύτερες ελαφρύνσεις, με τους πλέον κερδισμένους όσους έχουν τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

2. Ενοίκια. Καθιερώνεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000-24.000 ευρώ, για να αρθεί το σημερινό άλμα από 15% σε 35%.

3. Βελτιώνεται η τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα, καθώς:



Εφαρμόζεται και για κατοικίες επιφάνειας μεγαλύτερης των 120 τ.μ., εφόσον οι ιδιοκτήτες τους τις μισθώσουν σε οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά. Το όριο της επιφάνειας της κατοικίας θα αυξάνεται κλιμακωτά, κατά 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί. Δηλαδή, η επιφάνεια της κατοικίας για την οποία εφαρμόζεται η φοροαπαλλαγή για τα ενοίκια αυξάνεται από τα 120 τ.μ. στα 140 τ.μ. για όσους μισθώνουν την κατοικία σε οικογένειες με τρία παιδιά, στα 160 τ.μ. για οικογένειες με τέσσερα παιδιά κ.λπ.



Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να νοικιάζουν σε συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς ακίνητα ακόμη και με συμβόλαιο εξαμήνου, χωρίς να χάνουν το όφελος της τριετούς φοροαπαλλαγής.



Δεν θα χάνεται φοροαπαλλαγή στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.



Η απαλλαγή για κενές κατοικίες ή ακίνητα τύπου Airbnb που θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση επεκτείνεται έως το τέλος του 2026.

4. ΕΝΦΙΑ. Μειώνεται στο μισό σε κύριες κατοικίες μικρών οικισμών έως 1.500 κατοίκους και καταργείται πλήρως το 2027.

5. ΦΠΑ. Μειώνεται κατά 30% στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τη Σαμοθράκη και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

6. Τεκμήρια διαβίωσης. Τα τεκμήρια διαβίωσης «κουρεύονται» έως 35% για κατοικίες, πάνω από 50% για ΙΧ ηλικίας έως 15 ετών και 30% για σκάφη αναψυχής, ενώ καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα προστατευόμενα τέκνα που αποκτούν δικό τους εισόδημα.

7. Επαγγελματίες. Μειώνεται κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής και εξαιρούνται από το τεκμήριο νέες μητέρες-επαγγελματίες κατά το χρόνο γέννησης του παιδιού τους και για άλλα δύο χρόνια.

8. Ένστολοι. Από τον Οκτώβριο του 2025 αναμορφώνονται τα ειδικά μισθολόγια σε Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και Διπλωματικό Σώμα, με σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές.

9. Συνταξιούχοι. Μειώνεται κατά 50% η προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους το 2026 και καταργείται το 2027.

10. Στέγαση. Παρατείνεται και το 2026 ο περιορισμός στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και προωθείται η ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων.