Μια παρέμβαση που συνδυάζει οικονομική ανάσα με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε λίγες ώρες στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα μέτρα του φορολογικού πακέτου της ΔΕΘ προβλέπει την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία όσων ζουν μόνιμα σε παραμεθόριες περιοχές με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους. Το μέτρο, το οποίο έχει περιορισμένο δημοσιονομικό κόστος, στοχεύει στη στήριξη των μόνιμων κατοίκων και στη θωράκιση περιοχών που πλήττονται από το δημογραφικό πρόβλημα.

Σημειώνεται ότι ήδη, οι κάτοικοι 26 ακριτικών νησιών με πληθυσμό έως 1.200 κατοίκους έχουν εξαιρεθεί πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ από το 2020 ενώ έκπτωση στο φόρο έως 20% κερδίζουν όσοι ασφαλίζουν τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά).

Παραμεθόριες περιοχές

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, παραμεθόριες χαρακτηρίζονται χερσαίες και νησιωτικές περιοχές κοντά στα σύνορα. Ενδεικτικά οι βασικές παραμεθόριες περιοχές είναι στην Ήπειρο οι νομοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (σύνορα με Αλβανία), στη Δυτική Μακεδονία οι νομοί Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης (βόρεια σύνορα), στην Κεντρική Μακεδονία οι νομοί Κιλκίς και Σερρών (σύνορα με Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη οι νομοί Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου (σύνορα με Βουλγαρία και Τουρκία), τα νησιά Αιγαίου Σάμος, Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Καστελόριζο και μικρότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικές διατάξεις χαρακτηρίζουν όλους τους δήμους και κοινότητες που βρίσκονται σε ζώνη πλάτους 20 χλμ. από τα χερσαία σύνορα ως παραμεθόριους.

Το φορολογικό πακέτο της ΔΕΘ

Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών συνοδεύεται από μόνιμες μειώσεις σε άμεσους φόρους. Από τα εισοδήματα του 2026 θα εφαρμοστεί νέα φορολογική κλίμακα, με πιο κερδισμένες τις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, προχωρά αλλαγή στη φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα, με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή που μειώνει το βάρος για τα μεσαία εισοδήματα από ενοίκια.

Τη φιλοσοφία του πακέτου περιέγραψε χθες ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μέτρα που επιτρέπουν σε κάθε φορολογούμενο να δει «τον εαυτό του μέσα στο κάδρο». Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως «κανείς δεν θα εξαιρεθεί» και πρόσθεσε ότι πέρα από τις γενικές εξαγγελίες, θα υπάρξει ειδική μέριμνα για συμπολίτες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες λόγω γεωγραφικών ή δημογραφικών κριτηρίων.