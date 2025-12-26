Μια διαφημιστική πινακίδα που εμφανίστηκε χθες στην Times Square της Νέας Υόρκης και διακήρυττε ότι «Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος» προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις τόσο από περαστικούς όσο και από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αμερικανοαραβική Επιτροπή Κατά των Διακρίσεων (American-Arab Anti-Discrimination Committee – ADC) ξεκίνησε την αμφιλεγόμενη αυτή καμπάνια σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Νέας Υόρκης, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με στόχο –όπως ανέφερε– να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τη Γάζα.

Η καμπάνια περιλάμβανε δύο ψηφιακά μηνύματα που αναφέρονταν στη γεωγραφική και πολιτισμική καταγωγή του Ιησού Χριστού, ο οποίος, σύμφωνα με τη Βίβλο, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, πόλη που βρίσκεται στη Δυτική Όχθη, σε παλαιστινιακό έδαφος.

«Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος. Καλά Χριστούγεννα», ανέφερε το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο περιείχε απόσπασμα από το Κοράνι, το ιερό κείμενο του Ισλάμ, στο οποίο αναγγέλλεται η γέννηση του Ιησού.

«Θυμήσου όταν οι άγγελοι είπαν: “Ω Μαριάμ! Ο Αλλάχ σου αναγγέλλει έναν Λόγο από Αυτόν· το όνομά του θα είναι ο Μεσσίας, ο Ιησούς, γιος της Μαριάμ· τιμημένος σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλο και από εκείνους που βρίσκονται πλησιέστερα στον Αλλάχ”», ανέφερε το εδάφιο. Η φράση «Καλά Χριστούγεννα» συνόδευε το κείμενο τόσο στα αραβικά όσο και στα αγγλικά.

Η ADC δέχθηκε έντονη κριτική, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Ιησούς ήταν Εβραίος. Άλλοι τόνισαν ότι την εποχή του Ιησού δεν υπήρχε κράτος με την ονομασία Παλαιστίνη, καθώς η περιοχή τελούσε υπό ρωμαϊκή κυριαρχία και ήταν γνωστή ως Ιουδαία.

Πολλοί επισκέπτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι ένα «διχαστικό» μήνυμα προβαλλόταν σε μια περίοδο που παραδοσιακά συνδέεται με την ειρήνη και την προσφορά.

«Είναι ένα μήνυμα που διχάζει. Αν είσαι φιλοπαλαιστίνιος, μπορεί να το βρεις εντάξει», δήλωσε ο Βρετανός τουρίστας Σαμ Κεπτ στη New York Post την παραμονή των Χριστουγέννων. «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να προβάλλεται κάτι τέτοιο. Είναι εμπρηστικό», πρόσθεσε, ενώ η σύζυγός του εκτίμησε ότι σκοπός του μηνύματος ήταν να «ταράξει τα νερά».

Ανάλογες αντιδράσεις καταγράφηκαν και στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να κάνουν λόγο για «πολιτικό branding». «Τι απεχθές και διχαστικό μήνυμα», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλος σχολίασε: «Αυτό θα απευθυνθεί μόνο σε όσους ήδη συμφωνούν μαζί σας. Είναι προσβλητικό και αποξενωτικό για όλους τους υπόλοιπους».

Υπήρξαν και χρήστες που αμφισβήτησαν την ιστορική ακρίβεια του μηνύματος. «Ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, πριν από τον όρο “Παλαιστίνη” (ρωμαϊκή εποχή). Η σημερινή ερμηνεία αφορά την πολιτισμική ταυτότητα, όχι την ιστορία», έγραψε ένας, ενώ άλλος σημείωσε: «Ο Ιησούς γεννήθηκε Εβραίος στη Βηθλεέμ και η οικογένειά του ήταν εβραϊκή».

Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ο Ιησούς γεννήθηκε σε φάτνη στη Βηθλεέμ, όπου είχαν μεταβεί η Μαρία και ο Ιωσήφ λόγω απογραφής, καθώς έπρεπε να καταγραφούν στην πόλη καταγωγής της οικογένειάς τους. Ο Ιωσήφ καταγόταν από τον Οίκο του Δαβίδ, σύμφωνα με τις χριστιανικές γραφές.

Ο εθνικός εκτελεστικός διευθυντής της ADC, Αντέμπ Αγιούμπ, υποστήριξε ότι η πινακίδα δεν είχε σκοπό να διχάσει, αλλά να αναδείξει ένα βαθύτερο μήνυμα με τίτλο «America First». Όπως δήλωσε, στόχος ήταν να βοηθηθούν οι χριστιανικές, αραβικές και μουσουλμανικές κοινότητες των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν τις «ομοιότητες» των πολιτισμών τους.

«Η πλειονότητα των Αμερικανών είναι χριστιανοί και ο τόπος γέννησης του Χριστιανισμού είναι η Παλαιστίνη. Αν ο κόσμος θέλει να το συζητήσει και να διαφωνήσει, τόσο το καλύτερο – το μήνυμα άνοιξε διάλογο», είπε, προσθέτοντας: «Τουλάχιστον γίνεται μια συζήτηση. Διαφορετικά, οι φωνές μας φιμώνονται».

Ερωτηθείς αν το μήνυμα αμφισβητεί την εβραϊκή καταγωγή του Ιησού, απάντησε ότι το ζήτημα είναι «ανοιχτό σε ερμηνεία» και ότι «ο Ιησούς ζει μέσα σε όλους μας».

Η συγκεκριμένη πινακίδα ακολούθησε προηγούμενη καμπάνια της ADC, με το μήνυμα «Ο Ιησούς θα έλεγε “γκρεμίστε αυτό το τείχος”», σε αναφορά στην ιστορική ομιλία του Ρόναλντ Ρίγκαν για το Τείχος του Βερολίνου.

Την ίδια στιγμή, ο πάπας Λέων ΙΔ΄, στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, αναφέρθηκε με έντονο τρόπο στις συνθήκες στη Γάζα, καταδικάζοντας τα «ερείπια και τις ανοιχτές πληγές» που αφήνουν πίσω τους οι πόλεμοι.

Ο ποντίφικας μίλησε για τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε πρόχειρα καταλύματα, εν μέσω χειμώνα, εβδομάδες μετά την έναρξη μιας εύθραυστης εκεχειρίας. «Εύθραυστη είναι η σάρκα των ανυπεράσπιστων πληθυσμών… Πώς να μη σκεφτούμε τις σκηνές στη Γάζα, εκτεθειμένες για εβδομάδες στη βροχή, τον άνεμο και το κρύο», είπε.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα χρειάζονται άμεσα στέγη, προειδοποιώντας για αυξανόμενο κίνδυνο υποθερμίας.

Στη Βηθλεέμ, η χριστιανική κοινότητα γιόρτασε τα πρώτα Χριστούγεννα έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια, καθώς η πόλη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης αρχίζει να βγαίνει από τη σκιά του πολέμου. Εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στη λειτουργία στον Ναό της Γεννήσεως, ενώ πλήθος κόσμου συμμετείχε και στην παραδοσιακή πομπή στην οδό του Άστρου.