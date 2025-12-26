Μαύρα Χριστούγεννα για δεκάδες οικογένειες στην πολιτεία Βερακρούς του Μεξικό, καθώς ένα λεωφορείο επιβατών εξετράπη σε χαράδρα στην περιοχή Ζοντεκοματλάν, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 10 νεκρούς και 32 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους ηλικιωμένοι και ανήλικοι.

Το όχημα, ιδιοκτησίας της εταιρείας Estrella Blanca, εκτελούσε το δρομολόγιο από την Πόλη του Μεξικού προς το χωριό Τσικοντεπέκ στην περιοχή Huasteca. Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο έχασε τον έλεγχο λίγα χιλιόμετρα πριν από τον προορισμό του, στην κοινότητα Ράντσο Νουέβο, στα σύνορα με την πολιτεία Ιδάλγο, και έπεσε στη χαράδρα.

Η εταιρεία χαρακτήρισε το περιστατικό ως «περιστατικό» και τόνισε ότι άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για την προστασία των επιβατών. «Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια και η έγκαιρη φροντίδα των επιβατών μας. Παραμένουμε σε συντονισμό με τις ομάδες διάσωσης για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ανταπόκριση στην κατάσταση», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Estrella Blanca.

Οι τοπικές αρχές του Ζοντεκοματλάν δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη λίστα με τα ονόματα των 32 τραυματιών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία των πολιτειών Βερακρούς και Ιδάλγο. Εθελοντές πολίτες συνέβαλαν ενεργά στις προσπάθειες απεγκλωβισμού και μεταφοράς των επιβατών.

Η κυβερνήτης της πολιτείας, Ροσίο Νάλε, ζήτησε να παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή και άμεση φροντίδα σε όλους τους τραυματίες. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των 10 νεκρών, ανάμεσά τους και ενός παιδιού.

Η τραγωδία αυτή επισκίασε τους χριστουγεννιάτικους εορτασμούς σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του ανατολικού Μεξικού, προκαλώντας σοκ και ανησυχία για την οδική ασφάλεια στη χώρα.