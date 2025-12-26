Ο Όουιν και ο Ζεμπ γνωρίζονται, ερωτεύονται και παντρεύονται. Και αποφασίζουν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Η δύσκολη διαδρομή που ξεκινά δε διαφέρει από αυτή που περνά σε μία αντίστοιχη περίπτωση ένα ετερόφυλο ζευγάρι, όμως οι δύο άνδρες έχουν ακόμη περισσότερα να αποδείξουν, προκειμένου να πείσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες πως είναι κατάλληλοι να μεγαλώσουν ένα παιδί.

Η Μπεθ, μία συμπαθής και φαινομενικά αποστασιοποιημένη κοινωνική λειτουργός αναλαμβάνει την αξιολόγηση του ζευγαριού, μέσα από μία σειρά συναντήσεων. Τι θα αποκαλυφθεί για τους ήρωες στην πορεία και πώς θα αναμετρηθεί η ανάγκη τους για γονεϊκότητα με κανόνες, φόβους και κοινωνικές αντιλήψεις;

Η παράσταση «Αναπαραγωγή» παρακολουθεί τη δύσκολη πορεία ενός ομόφυλου ζευγαριού προς τη δημιουργία οικογένειας, καθώς η επιθυμία τους για πατρότητα περνά μέσα από αδιάκοπες αξιολογήσεις, ερωτήματα και αμφιβολίες. Παράλληλα, το έργο σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την «κανονικότητα» όταν πρόκειται για LGBTQ+ άτομα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση στερεότυπα και κοινωνικούς κανόνες.

Μέσα από ευφυή, ζωντανό διάλογο, ο Barry McStay ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, χρησιμοποιώντας κωμικές στιγμές που φωτίζουν με τρυφερότητα τη βαθιά ανθρώπινη ευαισθησία των χαρακτήρων του έργου, ενώ αυτοί αντιμετωπίζουν έναν γραφειοκρατικό λαβύρινθο εγγράφων, ερωτήσεων και «αξιολογήσεων».

Η πίεση αυτής της διαδικασίας δεν αποκαλύπτει μόνο τις κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά φέρνει στην επιφάνεια και τα δικά τους εσωτερικά μυστικά, φόβους και ανασφάλειες, προσδίδοντας στο έργο συναισθηματικό βάθος και πολυπλοκότητα, στοιχεία που φωτίζονται ακόμη περισσότερο από το απρόβλεπτο τέλος του.

Μέσα από τολμηρές και απρόσμενες ανατροπές, αντιλαμβανόμαστε πως το κεντρικό θέμα του έργου δεν είναι τελικά μόνο η υιοθεσία, αλλά η ανθρώπινη ανάγκη να αγαπήσουμε και να γίνουμε αγαπητοί. Ο Μενέλαος Καραντζάς μεταφράζει και σκηνοθετεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Αναπαραγωγή (Breeding), που πρωτοπαρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2023 στο King’s Head Theatre Λονδίνου.

Γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία, η παράσταση επέστρεψε – με νέα παραγωγή – την άνοιξη του 2024 στον ίδιο χώρο. Η κριτική εκθείασε τους «ηλεκτρισμένους διαλόγους» (The Spy in the Stalls) και μίλησε για μία παράσταση «τρελά αστεία και όμορφη» (QX Magazine), αλλά και ταυτόχρονα βαθιά συγκινητική, «ένα έργο–δύναμη του θεάτρου» (London Pub Theatres), «μια λαμπρή, πρωτότυπη και συγκινητική αφήγηση γύρω από την υιοθεσία». (Everything Theatre).

Ταυτότητα της παράστασης:

Παίζουν: Γιώργος Κοσκορέλος (Ζεμπ), Δημήτρης Τσιγκριμάνης (Όουιν), Χαρά Φιούρη (Μπεθ)

Σκηνοθεσία – μετάφραση: Μενέλαος Καραντζάς

Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός: Οδυσσέας Πούλος

Φωτογραφίες – video: Πάτροκλος Σκαφίδας

Επικοινωνία: Μάρθα Κοσκινά

Παραστάσεις: Από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, κάθε Δευτέρα & Τρίτη

Διάρκεια: 80 λεπτά

Προπώληση: ticketservices.gr

Εισιτήρια: 17€ Κανονικό, 13€ Φοιτητικό, 65+, ΑΜΕΑ, Ανέργων, 13€ Ομαδικό 4 ατόμων και άνω

Ειδική τιμή 7€ για Μέλη του Σ.Ε.Η. – Ε.Ε.Σ. – Π.Ε.Σ.Υ.Θ., φοιτητές Δραματικών Σχολών και Τμημάτων Θεάτρου (μόνο στο ταμείο του θεάτρου)

Προσφορά 10€ γενική είσοδος για τις παραστάσεις: Δευτέρα 12/1, Τρίτη 13/1, Δευτέρα 19/1

STUDIO ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα

τηλ. 2106453330