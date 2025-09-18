Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που συνδέει τον βασικό μισθό με τα έτη υπηρεσίας και τον βαθμό.

Οι αλλαγές αφορούν 151.422 ένστολους (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς) και φέρνουν μεσοσταθμικές αυξήσεις 128 ευρώ τον μήνα, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά Σώμα και κατηγορία.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις η μέση μηνιαία αύξηση φθάνει τα 145 ευρώ, με 276 ευρώ στην κατηγορία Α΄ (ανώτεροι αξιωματικοί), 128 ευρώ στη Β΄ (υπαξιωματικοί) και 103 ευρώ στη Γ΄ (ΟΒΑ κ.λπ.).

Στην Αστυνομία η μέση αύξηση είναι 111 ευρώ, με 236 ευρώ, 128 ευρώ, 92 ευρώ και 63 ευρώ αντίστοιχα για τις κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ (ειδικοί φρουροί). Αντίστοιχες αυξήσεις προβλέπονται για Πυροσβεστική και Λιμενικό.

Οι αυξήσεις θα εμφανιστούν στις αποδοχές του Οκτωβρίου, ενώ αν καθυστερήσει η νομοθετική ρύθμιση θα καταβληθούν αναδρομικά με τον μισθό του Νοεμβρίου. Με το νέο μισθολόγιο «σπάει» έτσι η παλιά λογική των 35 κλιμακίων και περιορίζονται σε 20, συνδέοντας άμεσα τον βασικό μισθό με τα έτη υπηρεσίας ενώ πάνω σε αυτόν τον νέο βασικό μισθό εφαρμόζονται οι συντελεστές προσαύξησης ανάλογα με τον βαθμό, που θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια υπουργεία.

Παραδείγματα

Λοχαγός (Κατηγορία Α) με 15 έτη υπηρεσίας θα έχει καθαρή αύξηση περίπου 230 ευρώ τον μήνα.

Αστυφύλακας (Κατηγορία Β) με 10 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση περίπου 110 ευρώ τον μήνα.

Ειδικός Φρουρός (Κατηγορία Δ) με 5 έτη υπηρεσίας θα έχει αύξηση περίπου 60 ευρώ.

Μισθολογική κατάταξη

Σήμερα εφαρμόζεται κοινό μισθολόγιο με τέσσερις (4) κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας:

Κατηγορία Α΄: στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα Κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στα Σώματα των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στην Κατηγορία Α΄ υπάρχουν 35 κλιμάκια, στην Κατηγορία Β΄ 28 κλιμάκια, στην Κατηγορία Γ΄ 22 κλιμάκια και στην Κατηγορία Δ΄ 18 κλιμάκια.