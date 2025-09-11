Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Το νέο σύστημα βασίζεται πλέον σε δύο βασικά κριτήρια: τα έτη υπηρεσίας και τον βαθμό του κάθε στελέχους.
Η αλλαγή αφορά συνολικά 151.422 ένστολους, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA και της δημοσιογράφου Γωγώς Καλύβα, οι μέσες μηνιαίες αυξήσεις φτάνουν:
- έως 110 ευρώ γενικά,
- έως 111 ευρώ για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού.
Νέα λογική στα κλιμάκια και τους βαθμούς
Το νέο σύστημα αλλάζει ριζικά τη δομή του μισθολογίου:
- Τα μισθολογικά κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.
- Τα κλιμάκια πλέον εξαρτώνται αποκλειστικά από τα έτη υπηρεσίας.
- Πάνω στο βασικό ποσό, εφαρμόζεται προσαύξηση με συντελεστή ανάλογο του βαθμού.
Παράλληλα, αναμορφώνεται πλήρως το βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ εισάγονται διαφοροποιήσεις στις προσαυξήσεις για τις βαθμολογικές κατηγορίες Β’ και Γ’, που θα ισχύουν για τα επόμενα χρόνια.
Παραδείγματα τελικών αποδοχών στις Ένοπλες Δυνάμεις
- Ανθυπολοχαγός με 5 έτη υπηρεσίας θα λαμβάνει 1.708 ευρώ, με αύξηση 205 ευρώ σε σχέση με τις προηγούμενες αποδοχές.
- Υπολοχαγός με 9 έτη υπηρεσίας θα αμείβεται πλέον με 1.944 ευρώ, δηλαδή με αύξηση 199 ευρώ.
- Λοχαγός με 16 έτη υπηρεσίας θα λαμβάνει 2.199 ευρώ, με αύξηση 254 ευρώ.
- Αντισυνταγματάρχης με 33 χρόνια υπηρεσίας θα έχει τελική αμοιβή 3.616 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 339 ευρώ.
- Ταξίαρχος με 38 χρόνια υπηρεσίας θα φτάνει στα 4.038 ευρώ, με αύξηση 387 ευρώ.
- Υποστράτηγος με 39 χρόνια υπηρεσίας θα λαμβάνει 4.330 ευρώ, με αύξηση 470 ευρώ.