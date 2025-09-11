Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Το νέο σύστημα βασίζεται πλέον σε δύο βασικά κριτήρια: τα έτη υπηρεσίας και τον βαθμό του κάθε στελέχους.

Η αλλαγή αφορά συνολικά 151.422 ένστολους, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA και της δημοσιογράφου Γωγώς Καλύβα, οι μέσες μηνιαίες αυξήσεις φτάνουν:

έως 110 ευρώ γενικά,

έως 111 ευρώ για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού.

Νέα λογική στα κλιμάκια και τους βαθμούς

Το νέο σύστημα αλλάζει ριζικά τη δομή του μισθολογίου:

Τα μισθολογικά κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

Τα κλιμάκια πλέον εξαρτώνται αποκλειστικά από τα έτη υπηρεσίας.

Πάνω στο βασικό ποσό, εφαρμόζεται προσαύξηση με συντελεστή ανάλογο του βαθμού.

Παράλληλα, αναμορφώνεται πλήρως το βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ εισάγονται διαφοροποιήσεις στις προσαυξήσεις για τις βαθμολογικές κατηγορίες Β’ και Γ’, που θα ισχύουν για τα επόμενα χρόνια.

Παραδείγματα τελικών αποδοχών στις Ένοπλες Δυνάμεις