Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ του, καταλήγοντας σε συμφωνία με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη.

Ο 20χρονος χαφ γίνεται το τρίτο εγχώριο πρότζεκτ που προστίθεται στο δυναμικό του «τριφυλλιού», μετά τους Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη.

Ο Παναιτωλικός διαχρονικά επενδύει στην παραγωγή ποδοσφαιριστών, με το προπονητικό κέντρο στο Emileon να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη νέων ταλέντων, τα οποία είτε στελεχώνουν την πρώτη ομάδα είτε κάνουν το άλμα για υψηλότερο επίπεδο. Ο Κοντούρης είναι το πιο πρόσφατο και χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας.

To «who is who» του Κοντούρη

Γεννημένος τον Φεβρουάριο του 2005 στο Αγρίνιο, ο Σωτήρης Κοντούρης είχε από μικρή ηλικία ξεκάθαρη πορεία προς το ποδόσφαιρο. Με τη στήριξη της οικογένειάς του, έκανε τα πρώτα του βήματα στην ακαδημία του Διονύση Τσάμη, πριν ενταχθεί, σε ηλικία 13 ετών, στα αναπτυξιακά τμήματα του Παναιτωλικού, της ομάδας που υποστήριζε από παιδί.

Η εξέλιξή του μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Το καλοκαίρι του 2023 κέρδισε τη θέση του στην πρώτη ομάδα και στις 11 Αυγούστου υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική άνοδο που παρουσίαζε.

Ως μέσος, στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα είχε ως σημείο αναφοράς τον Σέρχιο Μπουσκέτς, ενώ πλέον παρακολουθεί και μελετά σύγχρονους παίκτες της θέσης του, αναζητώντας συνεχώς τρόπους βελτίωσης.

Η φανέλα με το Νο6 που φοράει δεν τον βαραίνει· αντίθετα, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο.

Μεγαλωμένος σε μια οικογένεια της καθημερινής βιοπάλης, με τον πατέρα του –υδραυλικό στο επάγγελμα– να είναι ο πρώτος που πίστεψε έμπρακτα στις δυνατότητές του, ο «Κόντου» έμαθε από νωρίς την αξία της προσπάθειας και της επιμονής. Σήμερα, οι γονείς του βλέπουν τις θυσίες τους να δικαιώνονται.

Πέρα από βασικό στέλεχος του Παναιτωλικού, ο Σωτήρης Κοντούρης αποτελεί και σταθερή επιλογή στην Εθνική Ελπίδων, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι συγκαταλέγεται στα πιο ελπιδοφόρα πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με το ταλέντο και τη νοοτροπία που τον χαρακτηρίζουν, το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του προμηνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον.