Η προθεσμία για τον Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός παρακολουθούσε, όπως είχα σημειώσει, όσα γίνονταν στην Παρτίζαν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τελικά θέλει να πάρει τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει ανάψει το πράσινο φως, οι Αγγελόπουλοι έχουν ενημερώσει τον μάνατζερ του παίκτη και όλα θα κριθούν άμεσα. Μέχρι τις 5 Ιανουαρίου μπορεί να μετακινηθεί παίκτης από ομάδα της Euroleague σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης, οπότε ο Αμερικανός σέντερ θα πρέπει να πιέσει όσο δεν πάει τους Σέρβους προκειμένου να τον αποδεσμεύσουν και να ανοίξει ο δρόμος για τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι είναι κοντά πλέον στο να κλείσουν και το θέμα του ψηλού που ψάχνουν εδώ και καιρό.

Αντίστροφη μέτρηση για τον Βέζο

Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει κάποια προθεσμία για μεταγραφή, υπάρχει όμως αντίστροφη μέτρηση για νέα αποχώρηση. Μετά τον Καμπελά, όπως φαίνεται, θα δει την πόρτα της εξόδου και ο Βέζο, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Μεντιλίμπαρ. Ο Πορτογάλος στόπερ πήρε χρόνο συμμετοχής στο κύπελλο Ελλάδας στο πλαίσιο του rotation, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να πείσει τον προπονητή του και στον Πειραιά περιμένουν μια καλή πρόταση για να τον παραχωρήσουν. Για τον Μεντιλίμπαρ, άλλωστε, είναι πολύ σημαντικό το να φύγουν οι παίκτες που δεν υπολογίζονται και να ελαφρύνει κάπως το ρόστερ.

Ερυθρόλευκα μάτια στη Βραζιλία

Σε ό,τι αφορά πιθανές μεταγραφές του Ολυμπιακού, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Βραζιλία. Όπως φάνηκε και το περασμένο καλοκαίρι, οι «ερυθρόλευκοι» τσεκάρουν τους πάντες στην αγορά της Νοτίου Αμερικής και ο Μεντιλίμπαρ έχει ενημερωθεί για κάποιες περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Μπορεί στον Πειραιά να μην καίγονται για μεταγραφές, δεν θα έλεγαν «όχι» όμως στην απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, αν βρεθεί ο κατάλληλος, καθώς ο Μάντσα δεν είναι έτοιμος ακόμη για να σταθεί σε αυτό το επίπεδο και το έχει δείξει κάθε φορά που έχει χρησιμοποιηθεί από τον Ισπανό τεχνικό.

Τελειώνει ο Πιερό

Στην ΑΕΚ, ο Νίκολιτς περιμένει από τον Ριμπάλτα μεταγραφικές εξελίξεις, έχοντας ως προτεραιότητα την απόκτηση χαφ και επιθετικού. Γιατί επιθετικού; Γιατί το σενάριο αποχώρησης του Πιερό που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, ενισχύεται συνεχώς. Όσο φιλότιμος κι αν είναι, δεν είναι παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά και σύμφωνα με τον Σέρβο τεχνικό δεν είναι ο κατάλληλος για να κάνει δίδυμο με τον Γιόβιτς ή τον Ζίνι. Οι «κιτρινόμαυροι» επομένως περιμένουν μια καλή πρόταση, είτε για πώληση είτε για δανεισμό του υψηλόσωμου φορ, ο οποίος δουλεύει για την επιστροφή του στη δράση και περιμένει τις εξελίξεις.

Θέλει μάχη τριών η ΑΕΚ

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάντως, δεν θέλουν μόνο μεταγραφές: Θέλουν και τον ΠΑΟΚ δυνατά στη μάχη του τίτλου. Μπορεί να ακούγεται οξύμωρο αλλά δεν είναι, σύμφωνα με τους «κιτρινόμαυρους». Στην ΑΕΚ παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα γίνονται με τον Ολυμπιακό και την ΕΠΟ και πιστεύουν πως αν ο ΠΑΟΚ βγει εκτός μάχης, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου καλά για τους ίδιους. Δεν είναι κρυφό ότι στην ΑΕΚ κάνουν λόγο εδώ και πολύ καιρό για συμμαχία των Θεσσαλονικέων με τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά την ΕΠΟ, άρα πιστεύουν πως αν ο ΠΑΟΚ δεν διεκδικήσει το πρωτάθλημα, τότε θα αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας για τους ίδιους και θα μειωθεί για τους «ερυθρόλευκους».

Η πρόταση για τον Σφιντέρσκι και το πρώτο «όχι»

Στον Παναθηναϊκό, τέλος, περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τον Σφιντέρσκι, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από τη Ρωσία. Κάποιοι, μάλιστα, κάνουν λόγο για πρόταση 4 εκατ. ευρώ, ποσό που ικανοποιεί πλήρως την ΠΑΕ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ικανοποιείται ο Πολωνός επιθετικός, ο οποίος δεν θέλει να πάει στη Ρωσία αλλά προτιμά κάποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί πάντως και το ενδεχόμενο να υπάρξει πρόταση από ομάδα της Πολωνίας, με τον μάνατζερ του παίκτη να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και να είναι σε επαφή με ενδιαφερόμενους.