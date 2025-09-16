Μία από τις σημαντικότερες μισθολογικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις Ένοπλες Δυνάμεις ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου με τους ένστολους να βλέπουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 13% έως και 20%. Το στοιχείο όμως που ξεχωρίζει είναι πως από τις αυξήσεις αυτές, δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί ούτε κατά ένα ευρώ ο κρατικός προϋπολογισμός. Κι αυτό γιατί τα χρήματα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από εξοικονομήσεις που έγιναν στον ίδιο τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέσα από την αναδιάρθρωση και τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων που φέρει τον τίτλο «Ατζέντα 2030» και υλοποιείται από τον επικεφαλής του χαρτοφυλακίου, υπουργό Νίκο Δένδια. Θα πρόκειται λοιπόν για αυξήσεις που δεν θα δημιουργήσουν νέα δημοσιονομικά βάρη και δεν θα απαιτούν πρόσθετη χρηματοδότηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία: η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει ότι μπορεί να στηρίξει έμπρακτα τους στρατιωτικούς, χωρίς όμως να μετακυλίει το κόστος στους φορολογούμενους. Παράλληλα, το μοντέλο αυτό θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλες παρεμβάσεις στο Δημόσιο, ανοίγοντας τον δρόμο για στοχευμένες ενισχύσεις χωρίς να αυξάνονται τα ελλείμματα.

Πώς εφαρμόζονται οι αυξήσεις

Οι παρεμβάσεις στο μισθολόγιο εξελίσσονται σε τρεις φάσεις μέσα στο 2025.

Η πρώτη αύξηση, ύψους 30 ευρώ, τέθηκε σε ισχύ από τον Απρίλιο με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στο Δημόσιο.

Η δεύτερη, που ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο, αφορά ενίσχυση 100 ευρώ στο επίδομα επικινδυνότητας και ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας.

Η τρίτη και σημαντικότερη αύξηση τώρα, ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου και αφορά την ενίσχυση των βασικών μισθών και σειράς επιδομάτων. Σημειωτέον πως εάν για τεχνικούς λόγους υπάρξει καθυστέρηση στη μισθοδοσία, τα χρήματα της αύξησης θα δοθούν αναδρομικά τον επόμενο μήνα.

Το νέο μισθολόγιο βασίζεται πλέον σε δύο άξονες: Στα έτη υπηρεσίας του ένστολου και στον βαθμό, προβλέποντας παράλληλα τη σταδιακή μετάβαση στο νέο βαθμολόγιο, με μεγαλύτερη έμφαση στην εξέλιξη της καριέρας κάθε στελέχους. Τη σημαντικότερη αύξηση θα τη δούμε στα επιδόματα ευθύνης. Για παράδειγμα, ταγματάρχης που μέχρι σήμερα λάμβανε επίδομα ευθύνης 39 ευρώ θα λαμβάνει πλέον 100, ενώ ο συνταγματάρχης από τα 78 ευρώ θα φτάνει τα 200. Θεσπίζεται επίσης για πρώτη φορά επίδομα διοίκησης, που κυμαίνεται από 100 έως 400 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία και τον βαθμό του κάθε στελέχους.

Για να γίνει πιο σαφές το μέγεθος των αλλαγών, ας δούμε κάποια παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων:

Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) , άγαμος με 1 έτος υπηρεσίας: από 1.114 € μικτά τον Δεκέμβριο του 2024, θα λαμβάνει 1.316 €. Ήτοι, αύξηση 202 € τον μήνα, δηλαδή 2.424 € τον χρόνο.

, άγαμος με 1 έτος υπηρεσίας: από 1.114 € μικτά τον Δεκέμβριο του 2024, θα λαμβάνει 1.316 €. Ήτοι, αύξηση 202 € τον μήνα, δηλαδή 2.424 € τον χρόνο. ΕΜΘ Επιλοχίας, έγγαμος με 22 έτη υπηρεσίας: από 1.809 €, θα φτάσει στα 2.049 €. Αύξηση 240 € τον μήνα ή 2.880 € ετησίως.

έγγαμος με 22 έτη υπηρεσίας: από 1.809 €, θα φτάσει στα 2.049 €. Αύξηση 240 € τον μήνα ή 2.880 € ετησίως. Λοχίας (ΑΣΣΥ) , άγαμος με 3 έτη υπηρεσίας: από 1.170 € θα ανεβεί στα 1.400 €. Αύξηση 230 € τον μήνα, δηλαδή 2.760 € τον χρόνο.

, άγαμος με 3 έτη υπηρεσίας: από 1.170 € θα ανεβεί στα 1.400 €. Αύξηση 230 € τον μήνα, δηλαδή 2.760 € τον χρόνο. Ανθυπασπιστής (ΑΣΣΥ) , έγγαμος με 1 τέκνο και 17 έτη υπηρεσίας: από 1.885 € θα φτάσει στα 2.153 €. Αύξηση 268 € μηνιαίως ή 3.216 € ετησίως.

, έγγαμος με 1 τέκνο και 17 έτη υπηρεσίας: από 1.885 € θα φτάσει στα 2.153 €. Αύξηση 268 € μηνιαίως ή 3.216 € ετησίως. Λοχαγός (ΑΣΕΙ), έγγαμος με 15 έτη υπηρεσίας: από 1.885 € θα λαμβάνει 2.269 €. Αύξηση 384 € τον μήνα, δηλαδή 4.608 € τον χρόνο.

έγγαμος με 15 έτη υπηρεσίας: από 1.885 € θα λαμβάνει 2.269 €. Αύξηση 384 € τον μήνα, δηλαδή 4.608 € τον χρόνο. Αντιπλοίαρχος, έγγαμος με 2 τέκνα και 27 έτη υπηρεσίας, κυβερνήτης φρεγάτας: από 4.007 € θα φτάσει στα 4.693 €. Αύξηση 686 € τον μήνα, δηλαδή 8.232 € τον χρόνο.

Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2026 οι καθαρές αποδοχές θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Τέλος, να σημειωθεί ότι εκτός από τις μισθολογικές αλλαγές, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά και στην υλοποίηση οικιστικού προγράμματος για τα στελέχη του. Μέχρι το 2030 προβλέπεται να ολοκληρωθούν 5.000 κατοικίες, εκ των οποίων οι 1.050 θα είναι έτοιμες έως τον Ιούνιο του 2026. Με αυτόν τον τρόπο, πολλά στελέχη θα απαλλαγούν από το κόστος ενοικίου, γεγονός που θα αυξήσει περαιτέρω το πραγματικό τους εισόδημα.