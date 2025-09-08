Περισσότερα χρήματα στον μισθό και στη σύνταξη υπόσχεται η νέα φορολογική κλίμακα, που τίθεται σε ισχύ για τα εισοδήματα του 2026. Μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα δουν από την Πρωτοχρονιά μειωμένη παρακράτηση φόρου και καθαρά μεγαλύτερες αποδοχές.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι οικογένειες με παιδιά, οι φορολογούμενοι με μεσαία και υψηλά εισοδήματα, αλλά και οι νέοι έως 30 ετών.

Οι αριθμοί δείχνουν τα εξής:

Στα 40.000 ευρώ εισόδημα, το ετήσιο όφελος φτάνει τα 600 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς παιδιά, ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί, 1.400 ευρώ με δύο παιδιά, 2.300 ευρώ με τρία και έως 4.300 ευρώ για πολύτεκνους.

Για νέους έως 25 ετών με εισόδημα 30.000 ευρώ, η μείωση φόρου αγγίζει τα 3.300 ευρώ. Για νέους έως 30 ετών με εισόδημα 20.000 ευρώ, το κέρδος είναι 1.300 ευρώ.

Τα νέα αφορολόγητα όρια

Με την εφαρμογή της κλίμακας, τα αφορολόγητα διαμορφώνονται ως εξής:

8.643 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς προστατευόμενα τέκνα,

10.000 ευρώ με 1 παιδί,

11.375 ευρώ με 2 παιδιά,

14.364 ευρώ με 3 παιδιά,

27.100 ευρώ με 4 παιδιά.

Τα φορολογικά οφέλη

Τα φορολογικά κέρδη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και το ύψος του εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής: