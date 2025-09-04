Φορολογούμενοι με εισοδήματα από 10.000 έως 50.000 ευρώ, οικογένειες με παιδιά, δημόσιοι υπάλληλοι, ένστολοι, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του κυβερνητικού πακέτου ύψους άνω των 1,6 δισ. ευρώ που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός το Σάββατο στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, που φέρνουν ελαφρύνσεις σε περίπου 4 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ. Το όφελος θα είναι άμεσο, αφού από 1η Ιανουαρίου 2026 οι καθαρές αποδοχές θα αυξηθούν λόγω χαμηλότερης παρακράτησης φόρου.

Παράλληλα, αυξάνεται κλιμακωτά το αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά –κυρίως πολύτεκνες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να δηλώνει (ΕΡΤ) ότι «οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο στις φοροελαφρύνσεις».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, συνολικά, οι οικογένειες με 1 έως 3 προστατευόμενα τέκνα οι οποίες υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις το 2024 για το έτος 2023 ανήλθαν σε 1.260.681 και ο φόρος εισοδήματος που πλήρωσαν έφθασε τα 4,57 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

616.119 οικογένειες με 1 παιδί πλήρωσαν συνολικά φόρο εισοδήματος 2 δισ. ευρώ.

536.495 οικογένειες με 2 παιδιά πλήρωσαν συνολικά φόρο εισοδήματος 2,18 δισ. ευρώ.

108.067 οικογένειες με 3 παιδιά πλήρωσαν συνολικά 381,39 εκατ. ευρώ φόρο για τα εισοδήματά τους.

Πολύτεκνοι

Ο συνολικός αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών ανήλθε σε 22.542, ενώ ο συνολικός φόρος εισοδήματος που κατέβαλαν ήταν 55,76 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 υπέβαλαν δήλωση 1.260.681 οικογένειες με 1 έως 3 παιδιά, πληρώνοντας συνολικά 4,57 δισ. ευρώ φόρο. Οι πολύτεκνοι ανήλθαν σε 22.542 οικογένειες με φόρο 55,76 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Το νέο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας θα φέρει αυξήσεις έως 20% στις αποδοχές των ενστόλων. Από τον Ιανουάριο του 2026, οι συντάξεις θα αυξηθούν κατά 2,5%-2,8%, ενώ παράλληλα παρεμβάσεις στην «προσωπική διαφορά» θα ξεπαγώσουν αυξήσεις για περίπου 600.000 συνταξιούχους.

Στον ιδιωτικό τομέα, ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει στα 911 ευρώ από 1η Απριλίου 2026, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις 35–40 ευρώ μικτά τον μήνα λόγω αναπροσαρμογής του κατώτατου. Σε ετήσια βάση, η αύξηση μεταφράζεται σε περίπου 250 ευρώ καθαρά.

«Κούρεμα» τεκμηρίων και αλλαγές για επαγγελματίες

Από το 2026 μειώνονται κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης, με στόχο την πλήρη κατάργησή τους σταδιακά μέσω της επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι –κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι χαμηλών εισοδημάτων– πληρώνουν φόρο υψηλότερο από τον πραγματικό λόγω τεκμαρτών δαπανών όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, δίδακτρα ή σκάφη. Στο τραπέζι μπαίνουν και στοχευμένες διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών για εξάλειψη αδικιών.

Κλειστά ακίνητα

Τέλος, το πακέτο περιλαμβάνει και κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια, με στόχο να μετριαστεί η στεγαστική κρίση που πιέζει νοικοκυριά και νέους.