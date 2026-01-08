«Δεν έχουμε πει ποτέ όχι στον διάλογο και ο πρωθυπουργός έχει πει ότι είναι διαθέσιμος με 2 προϋποθέσεις και μία επισήμανση», τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Η επισήμανση είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα. Οι όροι είναι: η αντιπροσωπεία να είναι από όλη την Ελλάδα και να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Διάλογος με αυτή την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπιστούν τα μπλόκα, απάντησε: «Αν κλείσουν παρακαμπτήριοι ή η πρόσβαση σε υποδομές, θα επέμβουμε άμεσα γιατί δεν μπορεί να διαταραχθεί η λειτουργία του κράτους. Για να είμαστε ειλικρινείς, η κυβέρνηση ειδικά το προηγούμενο διάστημα έχει δείξει πολύ μεγάλη ανοχή. Είναι άλλο πράγμα να στηρίζεις τα αιτήματα ενός κλάδου και άλλο να ταλαιπωρείς τους συμπολίτες σου».

Και πρόσθεσε: «Οι πληρωμές ολοκληρώθηκαν και δεν υπάρχει δικαιολογία. Ό,τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε έγινε πράξη. Κάθε ώρα παραπάνω κινητοποιήσεων στρέφεται απέναντι στην κοινωνία».

Τόνισε επίσης ότι «έφτασε ο κόμπος στο χτένι» και πως η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της, όπως επιχειρησιακά εκείνη κρίνει.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τη στάση και την κριτική της αντιπολίτευσης, «επειδή η αντιπολίτευση κάποτε κυβέρνησε με τη λογική του “δώστα όλα” και “λεφτά υπάρχουν”, εμφανίζεται αμετανόητη.

Καμία άλλη κυβέρνηση δεν εξασφάλισε φθηνό ρεύμα για τους αγρότες ή μείωσε τον ΦΠΑ στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές. Οι φόροι που μειώνουμε αφορούν και τους αγρότες και δεν θυμάμαι να έκαναν κάτι τέτοιο οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Όποιος προτείνει παραπάνω μέτρα πρέπει να πει στους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους λογιστές, ποιους φόρους θα βάλει. Γιατί αλλιώς κοροϊδεύει εσάς και τον κόσμο. Όλα αυτά που λένε, τα λένε για να τα πούνε. Έτσι καταστράφηκε η Ελλάδα από ένα πολιτικό σύστημα που έκανε πλειοδοσία με τα λεφτά των φορολογουμένων. Περιθώρια για άλλα μέτρα στο ρεύμα δεν υπάρχουν».

«Δεν μπορεί να κλείνεις τους δρόμους έναν μήνα και να μην έρχεσαι να συζητήσεις», συμπλήρωσε.

Ακόμη, για την απαγόρευση επίσκεψης του κ. Ανδρουλάκη και τις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Ναι, γιατί αν πάει ο κ. Ανδρουλάκης εκεί θα αλλάξει ο ρους της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας. Η διοίκηση της ΔΕΗ δεν έχει δώσει το δικαίωμα ότι πολεμάει οποιοδήποτε κόμμα. Όποιος πιστεύει ότι αυτό έγινε κατ εντολήν του Μεγάρου Μαξίμου είναι εκτός τόπου και χρόνου».

Για το αν φοβάται να χάσει ψηφοφόρους έχοντας απέναντί του και τους στρατιωτικούς: «Με τις όποιες διορθώσεις γίνονται το νομοσχέδιο θα οδηγήσει στις μεγαλύτερες αυξήσεις που έχουν δει τα στελέχη των ΕΔ τις τελευταίες δεκαετίες. Αν περιμένετε από την κυβέρνηση να κάνει αυτό που συνέβαινε το 80 και το 2015 και οδήγησε την χώρα στην χρεοκοπία από εμάς δεν θα το δείτε. Δίνουμε όσα αντέχει η οικονομία για να μην υποθηκεύουμε τις επόμενες γενιές».

Δείτε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου: