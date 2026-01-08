Για το κόμμα που φαίνεται πως θα φτιάξει η Μ. Καρυστιανού μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Για το κόμμα της κ. Καρυστιανού, πολλές φορές σε συζητήσεις τόσο προσωπικές με φίλους όσο και σε πολιτικούς κύκλους υπήρχε η συζήτηση ότι θα κάνει κόμμα η κ. Καρυστιανού. Εγώ δεν το πίστευα. Ενώ έβλεπα ότι είχε πολιτικό λόγο στο τέλος, δεν το πίστευα. Πίστευα και επέμενα κιόλας στις συζητήσεις ότι είναι πολύ μεγάλος ο πόνος που βιώνει – ένας πόνος που ακόμα και ως μητέρα δεν μπορώ να τον βιώσω απόλυτα, αλλά μερικώς να τον καταλάβω – και δεν θα τον χρησιμοποιήσει ως βατήρα για τη δική της πολιτική ανέλιξη/καριέρα. Έγινε, το είπε και το δήλωσε. Δεν με βρίσκει σύμφωνη, γιατί δεν μπορώ να «δω» καθόλου, σε ανθρώπινο επίπεδο – γιατί σε πολιτικό μπορώ να το δω αυτό το επίπεδο της αυξανόμενης φιλοδοξίας – δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος που βιώνει τόσο πόνο, μπορεί να τον μεταφράσει σε πολιτικό κίνημα», δήλωσε η Υπουργός.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον πόνο ως πολιτικό βατήρα προσωπικής εξέλιξης», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Μιχαηλίδου.

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο σενάριο συνεργασίας της κ. Καρυστιανού με τον Νικόλαο Φαραντούρη δηλώνοντας:

«Η κ. Καρυστιανού είπε πως δεν θα συνεργαστεί με κανέναν από το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τότε γιατί μιλάμε για τον κ. Φαραντούρη; Το «εμείς» που λέει, δεν μπορεί να εμπεριέχει κάποιο από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ είτε του Φαραντούρη είτε οποιουδήποτε. Είναι ένα πολιτικό σκηνικό μεταβαλλόμενο, ο κοινοβουλευτικός διάλογος δεν διεξάγεται με αποδοτικό τρόπο, όταν υπάρχουν τόσες «φωνές» που δεν βλέπω τι διαφορετικό εκφράζουν».