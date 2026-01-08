Σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και λήψης απόφασης παραπέμπεται η πρόταση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη «για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με βάση τις σύγχρονες προκλήσεις και τις διεθνείς εξελίξεις».

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων (ΔτΠ), ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, πρότεινε να προχωρήσει η σύσταση της Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής. Μάλιστα, πρότεινε αυτή να αποτελείται από 26 μέλη, 14 βουλευτές που θα προέρχονται από τη ΝΔ, τρεις από το ΠΑΣΟΚ, δύο από τον ΣΥΡΙΖΑ και δύο από το ΚΚΕ και από έναν βουλευτή-μέλος από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες της Νέας Αριστεράς, της Ελληνικής Λύσης, της «Νίκης», της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και έναν από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Για πρόεδρο της Επιτροπής ο κ. Κακλαμάνης πρότεινε τον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Οικονόμου, αντιπρόεδρο έναν βουλευτή-μέλος από το ΠΑΣΟΚ, γραμματέα έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και ο χρόνος εργασίας της Επιτροπής να είναι τέσσερις μήνες από τη σύστασή της.

Ωστόσο, η πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη δεν έγινε ομόφωνα αποδεκτή, καθώς το ΚΚΕ διαφώνησε, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωποι και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης διατήρησαν επιφυλάξεις. Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, το επόμενο διάστημα θα οριστεί η διεξαγωγή σε Ειδική Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση στην Ολομέλεια για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Εάν κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, σήμερα, υπήρχε ομοφωνία, η πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη θα πήγαινε στην Ολομέλεια για μία τυπική συνεδρίαση, στην οποία θα μιλούσαν για δύο λεπτά μόνο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής (ΚτΒ). Η ημέρα διεξαγωγής της συζήτησης θα οριστεί στην επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων. Πάντως, εκτιμάται ότι θα είναι έως το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Απορρίφθηκαν τα αιτήματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ΔτΠ, ο πρόεδρος της Βουλής έθεσε τα δύο αιτήματα που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τη σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σχετικά με τη διεθνή κρίση που επιτείνεται μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, αλλά και τη γενικευμένη συζήτηση στην Ολομέλεια για την έκδοση ψηφίσματος.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης απέρριψε τα δύο αιτήματα, καθώς, όπως ανέφερε, ο ΚτΒ (αρ. 143) προβλέπει ότι σε κάθε βουλευτική σύνοδο μπορεί να διεξαχθούν επτά προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις. Από αυτές, οι πέντε κατόπιν αιτήματος της αντιπολίτευσης, ειδικότερα οι δύο εάν τις ζητήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μία κατόπιν αιτήματος των υπόλοιπων τριών σε δύναμη Κοινοβουλευτικών Ομάδων. Με βάση αυτό, η Πλεύση Ελευθερία δεν μπορεί να προκαλέσει προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση. Επίσης, η πρόεδρος της Βουλής διευκρίνισε πως το Κοινοβούλιο δεν εκδίδει ψηφίσματα, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στον Κανονισμό του. Γι αυτό και η απόφαση της Βουλής το 2015, για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης ήταν έγκριση Σχεδίου Ειδικής Απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτή η απόφαση ελήφθη διά εγέρσεως των βουλευτών και δεν ήταν ψήφισμα, καθώς η Βουλή δεν εκδίδει ψηφίσματα.

Αυτό που προτάθηκε είναι η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας να καλέσει τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για να τον ενημερώσει σχετικά. Μία πρόταση που -όπως έγινε γνωστό- με πρωτοβουλία του προεδρείου της Επιτροπής και σε συνεννόηση με τον υπουργό Εξωτερικών θα προγραμματιστεί να διεξαχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τη Διάσκεψη των Προέδρων ότι εντός του μήνα θα συνεδριάσει με αντικειμενικό την πλήρωση των επικεφαλής των τριών ανεξάρτητων Αρχών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.