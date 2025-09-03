Λίγες ημέρες πριν τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, προανήγγειλε ουσιαστικές παρεμβάσεις στη φορολογία με στόχο τη μεσαία τάξη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για «φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς και την οικογένεια», η οποία, όπως τόνισε, θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

«Το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός ως βασικό μήνυμα θα έχουν μία φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς και την οικογένεια», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση προχωρά με σταθερά βήματα μπροστά» και επεσήμανε πως «είναι η ώρα για μείωση των φόρων της μεσαίας τάξης», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το κεντρικό μήνυμα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα έχει έντονο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.