«Πολικές φωτοβολίδες» περιμένει ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετά τους νοτιάδες και τις βροχές στη χώρα μας. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με έντονες καιρικές διακυμάνσεις και από τις πολλές και επικίνδυνες βροχές με τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα οδηγηθούμε στις πολικές θερμοκρασίες και τα χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας.

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζονται οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στο κέντρο της Αθήνας σε μόλις λίγες ημέρες.

Προσοχή στους θυελλώδεις ανέμους

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, εξαιτίας της βίαιης σύγκρουσης αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται μεγάλη διαφορά πίεσης με αποτέλεσμα να πνέουν άνεμοι πότε βόρειας και πότε νότιας συνιστώσας με εντάσεις στα επίπεδα θυέλλης, κάτι που αποτυπώνεται και στον δεύτερο χάρτη μας.

Επικίνδυνες βροχές

Νέο κύμα επικίνδυνων βροχοπτώσεων, με έμφαση τη δυτική χώρα, θα μας επηρεάσει από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Οι βροχές αυτές θα κάνουν ένα πέρασμα από τις περισσότερες περιοχές πριν το γυρίσει σε χιονιά (τρίτος χάρτης).

Κύμα χιονιά και χαμηλά

Μέσα στην Κυριακή, πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου, ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά, όπως και τα ορεινά – ημιορεινά της Κρήτης. Χαρακτηριστικός ο τέταρτος χάρτης μας.

Πολικές θερμοκρασίες

Το διήμερο Δευτέρα – Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος, με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο παγετός πιθανόν να είναι ολικός τοπικά προς τα βόρεια.

Και ξανά την ανηφόρα τραβά

Πολικό ψύχος, αλλά φωτοβολίδα, όπως γράψαμε και στον πρώτο μας τίτλο, μιας και καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και στη συνέχεια, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει εντυπωσιακή άνοδο.

«Με άλλα λόγια, θερμοκρασιακό ασανσέρ! Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!», καταλήγει ο κ. Μαρουσάκης.