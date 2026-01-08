Συνελήφθησαν τρεις άνδρες στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι για αρπαγή, εκβίαση και παράνομη κράτηση δύο αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες, 19, 22 και 23 ετών, με καταγωγή από τη Συρία, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, κατηγορούνται ότι κρατούσαν παράνομα τους αλλοδαπούς σε διαμέρισμα, στους Αμπελόκηπους, ζητώντας από 4.000 έως 7.000 ευρώ για να τους αφήσουν ελεύθερους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ..

Έπειτα από καταγγελία, πραγματοποιήθηκε αστυνομική έφοδος στο διαμέρισμα που οδήγησε στη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων και στην απελευθέρωση των μεταναστών (ενός Τυνήσιου και ενός Γάλλου).