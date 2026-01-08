Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέφει, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου το βράδυ της Παρασκευής για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε ότι ο Σέρβος σέντερ, που έλειψε από τα παιχνίδια με Άρη και Φενέρμπαχτσε λόγω χτυπήματος στο ντέρμπι, θα είναι ξανά διαθέσιμος και θα βρίσκεται κανονικά στη 12άδα των «ερυθρολεύκων».

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός περιμένει να δει και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Η συμμετοχή του στην 12άδα θα εξαρτηθεί από την προπόνηση, καθώς έρχεται από την Παρτίζαν με αγωνιστικό ρυθμό και ο Μπαρτζώκας θέλει να τον δει να κάνει ντεμπούτο σε επίσημο ματς.

Αμφίβολος παραμένει ο Φρανκ Νιλικίνα, που τραυματίστηκε μετά από γλίστρημα στο παιχνίδι με τον Άρη. Όπως δήλωσε ο Μπαρτζώκας: «Γυρίζει ο Μιλουτίνοφ, οι υπόλοιποι έχουν μπει σε κανονικές προπονήσεις και θα αποφασίσουμε αύριο ποιοι θα παίξουν. Ο Τζόουνς κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Αμφίβολος και ο Νιλικίνα», αναφερόμενος και στους Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ που συμμετέχουν κανονικά στις ομαδικές προπονήσεις.