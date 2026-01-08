Νέες, ιδιαίτερα σοβαρές αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο πολυτελές νυχτερινό κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, προκαλώντας τον θάνατο 40 ανθρώπων και αφήνοντας άλλους 119 σοβαρά τραυματισμένους.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η 40χρονη διαχειρίστρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι, φέρεται να εγκατέλειψε τον χώρο την ώρα που οι φλόγες τύλιγαν το κλαμπ, ενώ δεκάδες θαμώνες προσπαθούσαν πανικόβλητοι να σωθούν. Πολλοί μάρτυρες ανέφεραν ότι την είδαν να αποχωρεί κρατώντας την ταμειακή μηχανή με τα μετρητά της βραδιάς, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Η Τζέσικα Μορέτι και ο σύζυγός της, Ζακ Μορέτι, 49 ετών, Γάλλοι υπήκοοι και συνιδιοκτήτες του κλαμπ από το 2015, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών και ερευνώνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών. Πολλοί από τους τραυματίες, ανάμεσά τους και έφηβοι, υπέστησαν εκτεταμένα και μόνιμα εγκαύματα. Μετά το περιστατικό, η Τζέσικα Μορέτι δήλωσε ότι υπέστη «ελαφρά εγκαύματα στο ένα χέρι» κατά τη διαφυγή της.

Jessica Moretti et son mari Jacques Corses figures puissantes en Suisse sont les propriétaires de la Constellation victime d'un incendie à Crans-Montana.



Cette dame était obsédée à l'idée de faire du chiffre au mépris des règles élémentaires de sécurité, sa place est en prison ! pic.twitter.com/Avl7ED3yoo — Whiterose (@PSerenina40795) January 2, 2026

Καθώς οι ερευνητές αναλύουν βίντεο από κινητά τηλέφωνα, εσωτερικές κάμερες ασφαλείας και κάμερες δρόμου για την ανασύσταση των γεγονότων, το ζευγάρι κατηγορείται πλέον και για απόπειρα καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ο Ρομέν Ζορντάν, δικηγόρος που εκπροσωπεί μέρος των 116 τραυματιών, δήλωσε στους Times of London ότι οι λογαριασμοί του Le Constellation σε Facebook και Instagram απενεργοποιήθηκαν ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, η φωτιά ξέσπασε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κλαμπ «πάγωσαν» μεταξύ 3:00 και 6:30 π.μ. Παράλληλα, τέθηκε εκτός λειτουργίας και η επίσημη ιστοσελίδα του καταστήματος. Οι λογαριασμοί περιείχαν βίντεο από το κατάμεστο εορταστικό πάρτι. «Οι πελάτες μου ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και πλήρη απόδοση ευθυνών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν πυροτεχνήματα προσαρμοσμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας άναψαν την οροφή του κλαμπ. Ο Ζακ Μορέτι δήλωσε στην La Tribune de Genève ότι «όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς», τονίζοντας ότι το κλαμπ είχε επιθεωρηθεί τρεις φορές την τελευταία δεκαετία, αν και παραδέχθηκε πως δεν βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή της τραγωδίας.

🔴🇨🇭 FLASH INFO – Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Ωστόσο, οι αρχές παραδέχθηκαν ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος ασφαλείας από το 2019, γεγονός που οδήγησε σε αιτήματα για ενδελεχή έρευνα και των δημοτικών αρχών του Κραν Μοντανά. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι Μορέτι δήλωσαν «συντετριμμένοι», υποστηρίζοντας ότι συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές και ότι δεν προτίθενται να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Παράλληλα, δικηγόροι θυμάτων εξέφρασαν ανησυχία ότι το ζευγάρι θα μπορούσε να διαφύγει στη Γαλλία.

Τέλος, η γαλλική εφημερίδα Le Parisien αποκάλυψε ότι ο Ζακ Μορέτι έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με υποθέσεις μαστροπείας, απαγωγής, απάτης και παράνομης κράτησης, για τις οποίες έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, όπως ανέφερε και το βελγικό δίκτυο RTL.