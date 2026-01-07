Σήμερα στη Ρώμη, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Ιερά Βασιλική των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου για το τελευταίο αντίο στον 16χρονο Ιταλό Ρικάρντο Μινγκέτιτης, θύμα της ανείπωτης τραγωδίας στο νυχτερινό κέντρο «Le Constellation» στην Ελβετία τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, όταν πήρε φωτιά η οποία στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, κυρίως ανηλίκους.

Τη στιγμή που το φέρετρο του 16χρονου, στολισμένο με λευκά λουλούδια και τη φωτογραφία του κατευθύνθηκε προς τον ναό, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολίτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Η κοινότητα του Κραν Μοντανά παραδέχθηκε ότι έγιναν «παραλείψεις» στην πραγματοποίηση των περιοδικών ελέγχων ασφαλείας και πυρκαγιάς στο κλαμπ.

«Οι περιοδικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2020-2025. Λυπούμαστε βαθύτατα γι’ αυτό», δήλωσε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου ο πρόεδρος του Κραν Μοντανά, Νικολά Φερό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει εξηγήσεις για την «παράλειψη» στην πραγματοποίηση των ελέγχων.

«Οι υπηρεσίες ασφάλειάς μας θεώρησαν τον αφρό ηχομόνωσης στο μπαρ αποδεκτό τη συγκεκριμένη εποχή», είχε δηλώσει ο δήμαρχος. «Δεν υπάρχει θέμα παραίτησης (για την πυρκαγιά) δεν εγκαταλείπουμε το πλοίο στο μέσο της καταιγίδας», επέμεινε.

«Υπήρχαν δύο έξοδοι στο μπαρ που έπιασαν φωτιά», ανέφερε.

Σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια των ελέγχων από τις τοπικές αρχές θέτει η πλευρά των οικογενειών των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς. Ο δικηγόρος Ρομέν Ζορντάν, που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων, υπογράμμισε ότι ο μεγάλος αριθμός παραβάσεων και τα κενά στην εποπτεία του καταστήματος καθιστούν αναγκαία μια πιο αυστηρή και άμεση διερεύνηση των ευθυνών του δήμου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, και άλλοι νομικοί εκπρόσωποι ζήτησαν από τις αρμόδιες αρχές να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, ενώ 116 ακόμη τραυματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς σοβαρά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εισαγγελίας, η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε όταν μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα βεγγαλικά προκάλεσαν ανάφλεξη της αφρώδους ηχομονωτικής επένδυσης στην οροφή του μπαρ, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς.

Παράλληλα, υπό ποινική διερεύνηση έχουν τεθεί οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποφασιστεί η προφυλάκισή τους. Πρόκειται για τους Γάλλους υπηκόους Ζακ και Ζεσικά Μορέτι, οι οποίοι ελέγχονται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια.

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή τους μετά την τραγωδία, δήλωσαν «συντετριμμένοι» και τόνισαν ότι θα συνεργαστούν πλήρως με τις ανακριτικές αρχές.

Αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση του δημάρχου του Κραν Μοντανά, Νικολά Φερό, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί το συγκεκριμένο μπαρ δεν είχε υποβληθεί σε ελέγχους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. «Λυπούμαστε βαθύτατα. Το οφείλουμε στις οικογένειες και θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο εξής τα βεγγαλικά θα απαγορευθούν σε όλους τους χώρους διασκέδασης της περιοχής.