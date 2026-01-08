Η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC, CNUCC) χαρακτηρίστηκε «λυπηρή» από τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, μετά την απόφαση που ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τη χώρα του από τη συμφωνία.

«Η UNFCCC είναι ο πυλώνας της παγκόσμιας δράσης υπέρ του κλίματος. Συνασπίζει χώρες για να στηρίξουν τη δράση για το κλίμα, να μειώσουν τις εκπομπές, να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να παρακολουθούν τις προόδους που σημειώνονται. Η απόφαση που ελήφθη από τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και δεύτερη χώρα σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως να αποσυρθεί από αυτή τη σύμβαση είναι λυπηρή και ατυχής», έγραψε ο Ευρωπαίος Επίτροπος στο δίκτυο LinkedIn, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.