Νομοτεχνικές μεταβολές ανακοίνωσε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στον «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή».

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο ίδιος, επέρχονται νομοτεχνικές μεταβολές: