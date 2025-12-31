Πολλοί από εμάς όταν ήμασταν παιδιά λέγαμε το πρωί τα κάλαντα και το μεσημέρι κρατούσαμε από τα «κέρδη» μας το Game Boy ή κάποια άλλη κονσόλα όπως το Mega Drive, το Super Nintendo. Παιχνιδομηχανές που περάσαμε πολλές ώρες μαζί τους.

Είχαμε ταυτιστεί με τους ήρωες που χειριζόμασταν και ο κοινός σκοπός ήταν να «περάσουμε» την πίστα και να «μηδενίσουμε» το παιχνίδι. Όταν δε τα βρίσκαμε σκούρα σε κάποια πίστα, το δίναμε σε κάποιο φίλο μας να μας την περάσει. Ένας τρόπος ζωής που ειδικά στη δεκαετία των ’90 έμεινε χαραγμένος στις μνήμες μας. Τα χρόνια πέρασαν και η φθορά του χρόνου «χτύπησε» και τα μικρά αγαπημένα μας Game Boy. Άλλα χάλασαν, άλλα έμειναν σφραγισμένα σε συρτάρια και ξεχάστηκαν και η σκόνη «έπνιξε» τα κυκλώματά τους.

Πολλοί έχουμε βρει την τελευταία περίοδο καταφύγιο στα παιδικά μας χρόνια. Αναζητούμε στη δύσκολη καθημερινότητά μας συνθήκες που μας ηρεμούν και μας αγαλλιάζουν. Μία από αυτές σίγουρα είναι η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά που μας «μεγάλωσαν».

Αυτές τις ανησυχίες φαίνεται ότι είχε και ο Ιάσονας Παππάς ο οποίος ειδικεύεται στο να «ανασταίνει» παλιές παιχνιδομηχανές. Αγαπά και αυτός τα ρετρό παιχνίδια, με αυτά που μεγάλωσαν δύο γενιές. Αυτή του η αγάπη τον ώθησε να επιδιορθώνει τις κονσόλες που είχαμε στη ζωή μας κατά την παιδική ή και εφηβική μας ηλικία.

Τον επισκεφθήκαμε στο εργαστήριό του, εκεί όπου έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας τις πιο δύσκολες επισκευές. Με ένα μικροσκόπιο που συνδέεται στον υπολογιστή βλέπει τις πιο απομονωμένες λεπτομέρειες και με χειρουργικές κινήσεις δίνει δεύτερη ζωή στις παιχνιδομηχανές που δεν πάψαμε ποτέ να τις αγαπάμε και να τις αναπολούμε.

– Είσαι ο άνθρωπος που ανασταίνει τις παλιές μας αγάπες όπως το Game Boy, τα Sega. Πώς προέκυψε αυτή η επιλογή;

«Ναι, εγώ είμαι αυτός, η επιλογή προέκυψε από την αγάπη μου στα ρετρό παιχνίδια τα οποία ζήσαμε μικροί και με το μαγαζί που έχουμε είπαμε «ναι γιατί να μην αναλάβουμε» ώστε να τους δώσουμε ζωή, με αυτόν τον τρόπο φέρνουμε πίσω τη νοσταλγία στους παλιούς να την δείξουν στα νέα παιδιά».

– Πώς φτιάχνεις ένα παλιό ξεχασμένο Game Boy ή μια παλιά κονσόλα;

«Ανάλογα το πρόβλημα της κάθε συσκευής, για παράδειγμα το Nintendo Game Boy DMG πολλές φορές έχει κάθετες γραμμές η οθόνη ή δεν παίζει ο ήχος, εμείς έχουμε τη γνώση από την πείρα μας και τα επισκευάζουμε. Άλλος πελάτης θέλει να το ανακατασκευάσουμε με καινούργια IPS οθόνη φωτιζόμενη (γιατί ξέρετε τα Game Boy δεν είχαν φωτισμό για να κρατάει η μπαταρία). Μπορούμε να αλλάξουμε το κέλυφός τους με καινούργιο ή να βάλουμε διάφανο κέλυφος με διαφορετικά χρώματα κουμπιών και σιλικόνης καθώς και να εγκαταστήσουμε μπαταρία λιθίου νέας τεχνολογίας με φόρτιση USB-C όπως φορτίζουν τα smartphones».

– Μια παλιά κονσόλα μπορεί να παίξει στις νέου τύπου τηλεοράσεις;

«Ναι υπάρχουν οι λεγόμενοι upscalers που σου δίνουν τη μέγιστη ανάλυση με έξοδο HDMI αλλά είναι πιο ακριβοί όπως επίσης οι αντάπτορες που δέχονται RCA δηλαδή το κίτρινο κόκκινο και άσπρο καλώδιο και γίνεται μετατροπή σε έξοδο HDMI».

– Τι σου λένε οι πελάτες σου όταν παίζουν ξανά τα παλιά τους παιχνίδια;

«Μένουν έκπληκτοι, σαν να μην το πιστεύουν εκείνη την ώρα! Παράλληλα χαίρομαι κι εγώ που δίνω αυτή τη χαρά στον κόσμο».

– Εσένα η νοσταλγία χτυπάει κόκκινο;

«Και ναι και όχι. Είναι οι εποχές σήμερα που οποιαδήποτε ανάμνηση και αν έρθει στο μυαλό σου νιώθεις νοσταλγία! Είτε αυτή είναι οι ρετρό κονσόλες και τα παιχνίδια, είτε είναι κάτι διαφορετικό».

– Αντιλαμβάνεσαι ότι μας μεταφέρεις στην παιδική μας ηλικία;

«Ναι και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό! Με την επισκευή τους μεταφέρομαι κι εγώ σε άλλη διάσταση!».

– Αλήθεια εσένα ποια είναι τα αγαπημένα σου ρετρό παιχνίδια;

«Πολλά μπορώ να πω, Super Mario, Yoshi, Mortal Kombat, Contra, Sonic, Zelda, Duck Hunt, MegaMan, Ecco the Dolphin, Wonder Boy και πολλά άλλα, επίσης είχα την τύχη να έχω και PC το ’96 και εκεί έπαιξα αρκετούς τίτλους τότε τύπου click and point».

– Και τα δύο αιώνια ερωτήματα, Μάριο ή Σόνικ και γιατί όπως και Street Fighter ή Mortal Kombat και γιατί;

«Μάριο νομίζω για το playability του με τα μυστικά στις πίστες, Mortal Kombat γιατί ήταν σπλατεριά τότε την εποχή και βρίσκαμε περιοδικά για να κάνουμε τα fatality».

– Τι χάνουν τα σημερινά παιδιά που δεν έχουν τις παλιές κονσόλες και τα ρετρό παιχνίδια;

«Θεωρώ σήμερα ότι τα παιχνίδια τα έχουν κάνει σαν ταινίες και στο θέμα των γραφικών και στον τρόπο που παίζεις. Απλά ακολουθείς μια ιστορία, δεν υπάρχει αυτή η σπαζοκεφαλιά. Για παράδειγμα όταν έπαιζες ένα παιχνίδι με γρίφους μπορεί να έτρωγες και 2 ώρες να την σπάσεις ή έκανες save σε ένα σημείο που δεν έπρεπε να είσαι εκεί και για να γυρίσεις πίσω ήθελες μία ώρα».

– Τι έχεις ζητήσει από τον Άγιο Βασίλη;

«Δεν ζητούσα κάποια κονσόλα γιατί ο Άγιος Βασίλης ήταν ο πατέρας μου που μας έφερνε τα δώρα όχι μόνο τα Χριστούγεννα αλλά και άλλες γιορτές».

Game Boy: Ο μύθος των 118,69 εκατ. πωλήσεων

Το πρώτο Game Boy κυκλοφόρησε το 1989. Δημιουργός του είναι ο Gunpei Yokoi, υπάλληλος τότε στη Nintendo. Το Game Boy έπρεπε να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις: Να είναι μικρό, ελαφρύ, φτηνό, ανθεκτικό και να έχει μια μεγάλη και ευρεία γκάμα παιχνιδιών.

Κατάφερε να νικήσει αρκετούς ανταγωνιστές παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις, τα ανταγωνιστικά συστήματα ήταν δυνατότερα.

Το παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις είναι το Tetris με 33.000.000 (μάλιστα στις περισσότερες συσκευασίες το συγκεκριμένο παιχνίδι δινόταν ως δώρο).

Αναμφισβήτητα η πράσινη οθόνη του με τα ασπρόμαυρα παιχνίδια μεγάλωσε πολλές γενιές ανθρώπων και δίδαξε gaming και σαγηνεύει μέχρι και σήμερα μικρούς και μεγάλους.