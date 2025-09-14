Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές σημαίνει άμεση πολιτική αλλαγή. Νίκη του ΠΑΣΟΚ. στις εκλογές σημαίνει ότι ακόμα και με μία ψήφο να είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ έχει την πρωτοβουλία να γίνουν άλλα πράγματα. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει νίκη για σας», ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τους πολίτες, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραθέτει στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, για τον πήχη του κόμματος στις εθνικές εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών με τυχόν νέα κόμματα από πρώην πρωθυπουργούς.

«Δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία. Σκεφτείτε τι σημαίνει για τον τόπο μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη με τα έως σήμερα πεπραγμένα τους. Ας προλάβουμε πριν να είναι αργά. Έχουμε δυσάρεστες εμπειρίες ως λαός από κυβερνήσεις που δεν σέβονταν τον πολίτη, τους θεσμούς και το κράτος. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Οι επόμενες εθνικές εκλογές είναι μια κρίσιμη καμπή για τον τόπο. Το λέω αυτό και για τους ανθρώπους που έχουν απογοητευτεί και επιλέγουν την αποχή. Εμπιστευτείτε το σχέδιο που παρουσίασα», σημείωσε.

Όσον αφορά τις συνεργασίες, ανέφερε πως έχει αποδείξει «ότι όταν χρειαστεί, στη Βουλή και πάντα στο προσκήνιο, είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ παιχνίδια παρασκηνίου δεν παίζει με κανένα».

Για τον Τσίπρα

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με αναφορά του πρωθυπουργού περί «χορηγίας» του κ. Τσίπρα από συμφέροντα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση οι πολίτες και βλέπουν ποιοι ό,τι πετύχαμε το κάναμε με τις δικές μας δυνάμεις και ποιοι ό,τι έχουν πετύχει το έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα». «’Αρα μην βάζετε στο ίδιο καλάθι την δική μου πορεία με τις πορείες του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Εγώ ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον λαό, ούτε έχω προστάτες. Δεν έχω προστάτες, δεν έχω δεσμεύσεις. Δύναμη μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, δύναμη μου είναι η σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομώ καθημερινά με το λόγο μου, με την δημόσια συμπεριφορά μου και με τις πρακτικές μου, με τους απλούς πολίτες», σημείωσε. Πρόσθεσε: «Όλα στο φως τίποτα στο σκοτάδι και στο παρασκήνιο».

Τα «λεφτόδεντρα»

Κληθείς να σχολιάσει τις κατηγορίες κυβερνητικών πηγών για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, περί πράσινων λεφτόδεντρων και ακοστολόγητων προτάσεων που θα οδηγήσουν σε επιτήρηση, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «είναι πραγματικά ανέκδοτο το κόμμα που έφερε την χρεοκοπία στην Ελλάδα…», «που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και την επιτήρηση, να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο Ευρώ ότι εμείς θα φέρουμε μνημόνια». «Πόσο θράσος, πόση αλαζονεία, πόση αμετροέπεια. Είτε παρουσιάζαμε τα μισά είτε τα διπλάσια, το δελτίο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ήταν έτοιμο. Έχουμε την ευθύνη και την εμπειρία για να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτά που προτείνουμε» σημείωσε.

Ο 13ος και 14ος μισθός

«Γιατί δεν είπαμε και 14ο μισθό που ακούγεται τόσο ωραία; Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι δυνατότητες. Γιατί είπαμε το νέο ΕΚΑΣ; Γιατί γνωρίζουμε ότι στην κοινωνία είναι 350.000 χαμηλοσυνταξιούχοι και δεν μπορούν να ζήσουν και πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς. Βάλαμε προτεραιότητες βάσει των πραγματικών κοινωνικών αναγκών», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «ο 13ος μισθός δεν είναι μόνο δίκαιο εισοδηματικά για αυτά που έχασαν το Δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζεται και για κίνητρο», καθώς «δεν είναι πια ελκτικός ο δημόσιος τομέας». «Τα μέτρα μας είναι συγκεκριμένα κοστολογημένα και έχουν κοινωνικές προτεραιότητες, για να δώσουμε στο δημόσιο τομέα τη δυνατότητα να υπηρετήσει τον πολίτη σωστά τα επόμενα χρόνια. Αν καταρρεύσει η δημόσια διοίκηση, η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία η ακρίβεια θα υπερδιπλασιαστεί γιατί θα αυξηθούν οι ανελαστικές δαπάνες. Εμείς με το σχέδιο μας τις αποκλιμακώνουμε. Είναι μια ολιστική προσέγγιση», συμπλήρωσε.

Τα περί συνεργασιών

Ερωτηθείς με ποιες δυνάμεις θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για να κυβερνήσει απάντησε: «Δεν μπορώ να κάνω το Νοστράδαμο και να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εκλογές. Εγώ μπορώ να επαναλάβω πως έστω και με μια ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη ΝΔ ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό».

Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης ερωτηθείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη είπε: «Περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει τον κ.Μυλωνάκη και να μάθουμε την αλήθεια. Δεν θα με εκπλήξει τίποτα από το περιβάλλον του κ.Μητσοτάκη» και πρόσθεσε πως «οι στενότεροι συνεργάτες του πρωθυπουργού έγιναν πρωταγωνιστές σκανδάλων που έχουν εκθέσει διεθνώς τη χώρα».

Οι δημοσκοπήσεις

Σχετικά με το ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση της ΝΔ και συμφέροντα επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις για να ελέγξουν τις πολιτικές εξελίξεις. Δήλωσε αισιόδοξος γιατί η πολιτική και οι εκλογές είναι το πεδίο των εκπλήξεων και των ανατροπών.

Όσον αφορά την κρίση στη Γάζα ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει και συνενοχή. Υποστήριξε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός κ. Νετανάχιου πρέπει να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Πρότεινε ως λύση την ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους για να περιοριστούν οι εθνικιστικές δυνάμεις στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.