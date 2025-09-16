«Νομίζω ότι αυτό που περιμέναμε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έγινε. Διαμόρφωσε ένα άλλο μοντέλο πολιτικής πρότασης απέναντι σε αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή από την πλευρά της κυβέρνησης», δήλωσε ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, στο Newsbeast και τον δημοσιογράφο Σάββα Γουλόπουλο, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αναφορικά με τις εξαγγελίες του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

«Υπήρξε μία ξεκάθαρη διαφοροποίηση σε βασικούς τομείς της χώρας. Δηλαδή, δεν ήταν απλά εξαγγελίες τεχνικού χαρακτήρα, αλλά όπως είδατε, έγιναν και εξαγγελίες σε θεσμικό επίπεδο και νομίζω ότι έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής εναλλακτικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το επόμενο χρονικό διάστημα», συνέχισε ο κ. Πάνας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Πάνας στις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τον 13ο μισθό, χαρακτηρίζοντάς τον «μια ανάσα» και για τα νοικοκυριά και για τους πολίτες που θα λάβουν αυτή την ενίσχυση.

«Κυρίως θα είναι και μία ανάσα για την αγορά, η οποία χρειάζεται τους ανθρώπους αυτούς που αποτελούν την κινητήριο δύναμη στην αγοραστική δύναμη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Χαλκιδικής.

Αναφερόμενος στο σχόλιο της κυβέρνησης πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες, ο βουλευτής δήλωσε πως δεν πιστεύει πως υπάρχει καμιά δημοσιονομική εκτροπή, εξηγώντας πως «είναι μια καλή δικαιολογία για να μπορέσει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις υπαρκτές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ».

Ακόμα, ο βουλευτής χαρακτήρισε το αίτημα για εκλογές «πιο επίκαιρο από ποτέ», λέγοντας:

«Βρισκόμαστε κάποιες μονάδες πίσω, αλλά η γενικότερη εικόνα που έχει διαμορφωθεί έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα που ακόμα και μετριοπαθής να είσαι σε ό,τι αφορά το κομμάτι των εκλογών, θεωρώ ότι έχει δημιουργηθεί τέτοια κατάσταση που η κυβέρνηση δεν έχει να προσδώσει κάτι».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο μέσω της δημιουργίας ενός κόμματος, ο κ. Πάνας είπε πως κάθε πολιτικός έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες.

«Ο κύριος Τσίπρας, ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει το δικαίωμα να πάρει τις πολιτικές του πρωτοβουλίες. Όταν αυτές οι πολιτικές πρωτοβουλίες εκφραστούν και δούμε και το πολιτικό πρόσημο, τότε μπορούμε να κάνουμε μία συζήτηση», συνέχισε ο κ. Πάνας, συμπληρώνοντας πως «αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει το δικό του πρόγραμμα, έχει την πολιτική του αυτονομία, είναι αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, είναι δεύτερο κόμμα. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο προχωράει χωρίς να βλέπει δεξιά και αριστερά».