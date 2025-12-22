Αναφορικά με τον οικονομικό έλεγχο που διενεργείται για τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, διευκρινίζοντας πως «τις διώξεις τις κάνουν οι αρχές» και προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «κανένας εκδικητικός έλεγχος. Το μόνο που υπάρχει είναι η ξεκάθαρη εντολή να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα, να μην παίρνουν παραπάνω αυτοί που δεν πρέπει. Έχουμε πει πως μαζί με τους πολλούς αγρότες στις κινητοποιήσεις παρεισφρύουν και κάποιοι για τους οποίους το πάρτι τελείωσε».

Υπενθύμισε δε ότι «κορωνίδα των μεταρρυθμίσεων για να τελειώσει το πάρτι, ήταν η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Απαντώντας ακολούθως σε άλλες ερωτήσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ανέφερε ότι «στόχος είναι να συναντηθούμε με μία αντιπροσωπεία η οποία να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών» τονίζοντας ότι «κανείς δεν είναι κατά των αγροτών, θέλουμε ο κόσμος να πάρει παραπάνω», ενώ για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγεί στις εθνικές οδούς σημείωσε πως «δεν μπορεί να γίνει αστυνομική επιχείρηση, δυστυχώς θα πω εγώ. Με τον τρόπο που κάνουν κινητοποιήσεις οι αγρότες ταλαιπωρούν την κοινωνία», ενώ έκανε λόγο για «στοχευμένες επιχειρήσεις» από την ΕΛΑΣ. Στο πλαίσιο αυτό «οι κύριοι που σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια ταυτοποιούνται, ποινικά και αστικά».

Για την αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού ως προς τον φορολογικό έλεγχο στον Σύλλογο θυμάτων και συγγενών του δυστυχήματος των Τεμπών, υπογράμμισε ότι και εδώ «δεν υπάρχει κανένας εκδικητικός έλεγχος. Καμία εκδικητική διαδικασία», ενώ θύμισε πως η συναυλία για τα θύματα έχει γίνει πολύ καιρό πριν. «Ένας άλλος συγγενής τώρα έκανε μία καταγγελία, φαντάζομαι ότι ο ΑΑΔΕ το συνυπολόγισε και το ελέγχει. Υπάρχουν πολίτες υπεράνω ελέγχων; Υπάρχουν πονεμένοι συγγενείς τους οποίους πρέπει να ακούμε και άλλους όχι; Γιατί μία καταγγελία να μην ελέγχεται από μία Ανεξάρτητη Αρχή; Ποιος θα απαντήσει μετά αν δεν γίνει αυτός ο έλεγχος;» αναρωτήθηκε. Ενώ, για την ανάρτηση της Καρυστιανού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορά τον διοικητή της ΑΑΔΕ, διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα ακαταδίωκτο. Ο νόμος αναφέρεται σε αδικήματα εξ αμελείας και όχι στα εκ δόλου τελεσθέντα αδικήματα. Άρα η ανάρτησή της κυρίας Καρυστιανού δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, ο νόμος αυτός δεν αναφέρεται σε αδικήματα εκ δόλου, δεν υπάρχει ασυλία, οι άνθρωποι αυτοί διώκονται.

Δεν υπάρχουν δε, περισσότερο ή λιγότερο ιερά πρόσωπα τα οποία έχουν χάσει τα δικά τους άτομα τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους, τους φίλους τους. Δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων δύο ταχυτήτων, ούτε μεταξύ των τραγωδιών που έχουμε ζήσει στη χώρα».