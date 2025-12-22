Συζήτηση προκάλεσε το βίντεο μιας TikToker με πρωταγωνίστρια την ίδια να στέκεται στη μέση ενός γεμάτου βαγονιού του μετρό στο Λονδίνο, με τσάντες για ψώνια στο χέρι, περιτριγυρισμένη από άνδρες που κάθονταν στις θέσεις τους.

Η Κέιτι Ολίβια ακούγεται να λέει στο βίντεο: «Ωχ, τα πόδια μου πονάνε τόσο πολύ… Μακάρι να μπορούσα να καθίσω… ωχ», ενώ οι άνδρες γύρω της δεν της δίνουν καμία σημασία ή χαμογελούν ειρωνικά, ρίχνουν μια ματιά και μετά επιστρέφουν στα τηλέφωνά τους.

Η λεζάντα πάνω από το βίντεο λέει: «Παλιά οι άνδρες πήγαιναν στον πόλεμο για τις γυναίκες, τώρα τρέχουν για μια θέση στο τρένο».

Το διαδίκτυο αντέδρασε αμέσως. «Ο ιπποτισμός έχει πεθάνει», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος αστειεύτηκε: «Κορίτσια, μην τους ενοχλείτε, είναι απασχολημένοι με το να αναρωτιούνται γιατί είναι μόνοι».

«Κοιτάξτε όλες τις πριγκίπισσες που ξεκουράζουν τα κουρασμένα πόδια τους», έγραψε ένας τρίτος σχολιαστής.

Ένας άνδρας επέμεινε: «Το να παραχωρείς τη θέση σου είναι μια ευγενική χειρονομία και απλά καλός τρόπος και οι τρόποι κάνουν τον άνδρα».

«Οι κύριοι είναι σπάνιοι στις μέρες μας», έγραψε ένας άλλος σχολιαστής, προσθέτοντας ότι οι άνδρες που σηκώνονται «καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά και οι γυναίκες έχουν προτεραιότητα».

Η ανταπάντηση

Δεν συμφώνησαν όλοι με την παραπάνω άποψη. Πολλοί αντέδρασαν με σχόλια όπως: «Θέλετε ισότητα ή όχι;» και «Γιατί να της παραχωρήσουν τη θέση μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα;».

«Θυμηθείτε, κορίτσια, παλέψατε για αυτό», έγραψε ένας άλλος.

Στη συνέχεια, αρκετοί επισήμαναν ότι η Ολίβια φαινόταν «σωματικά υγιής» και ρώτησαν γιατί ένας άντρας θα έπρεπε να παραχωρήσει την πολυπόθητη θέση του σε ώρα αιχμής σε κάποιον που φαινόταν απολύτως ικανός να σταθεί όρθιος.

Κάποιοι υποστήριξαν ότι «προωθήσαμε τόσο πολύ τον φεμινισμό και την ανεξαρτησία» που «αλλάξαμε ολόκληρη τη δυναμική» και τώρα οι γυναίκες παραπονιούνται για την ίδια την ισότητα για την οποία αγωνίστηκαν.

Τι λένε τα στοιχεία

Μια μελέτη του 2023 σχετικά με τη συμπεριφορά στην «παραχώρηση θέσης» διαπίστωσε ότι οι επιβάτες είναι πολύ πιο πιθανό να παραχωρήσουν τη θέση τους όταν είναι προφανές ότι κάποιος είναι ευάλωτος, όπως ένας ηλικιωμένος επιβάτης, μια έγκυος γυναίκα ή ένα άτομο με αναπηρία, και πολύ λιγότερο πιθανό να το κάνουν όταν ο επιβάτης φαίνεται νέος και υγιής.

Ωστόσο, οι περισσότεροι το θεωρούν ως μια ευγενική κίνηση ανεξάρτητη από το φύλο, η οποία βασίζεται στην ανάγκη και όχι στο αν το άλλο άτομο είναι άνδρας ή γυναίκα.

Γιατί αυτό το βίντεο προκαλεί αντιδράσεις

Η ιπποσύνη χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και χρησιμοποιούνταν κυρίως από τους μεσαιωνικούς χριστιανούς ιππότες για να καθοδηγήσει τη συμπεριφορά τους, η οποία διέπονταν από αξίες όπως η τιμή, η καλοσύνη και το θάρρος.

Με την πάροδο του χρόνου, η έννοια της ιπποσύνης εξελίχθηκε για να τονίσει ευρύτερες κοινωνικές και ηθικές αρετές, όπως το να κρατάς την πόρτα ανοιχτή και να παραχωρείς τη θέση σου στις γυναίκες.

Ωστόσο, αυτές οι παραδόσεις έχουν αμφισβητηθεί από τον σύγχρονο φεμινισμό, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι γυναίκες δεν είναι εύθραυστες και δεν χρειάζονται ειδική μεταχείριση λόγω του φύλου τους, αναφέρει σε δημοσίευμά της η New York Post.